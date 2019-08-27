رياضة

وفاة والد جمال محمد علي نائب رئيس لجنة اتحاد الكرة

تحرير:محمد حسن صيام ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٣٩ م
جمال محمد علي
جمال محمد علي
توفى والد الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، وعميد كلية التربية الرياضية بأسيوط، وتوجه جمال محمد على إلى محافظة سوهاج لحضور مراسم تشييع الجنازة، حيث سيتم الدفن صباح الغد الأربعاء، على أن يقام العزاء على مدار ثلاثة أيام فى سوهاج. تعقد لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعها مساء غدٍ الأربعاء، برئاسة عمرو الجنايني، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الملحة التي تتطلب ضرورة الانتهاء منها قبل انطلاق الموسم الجديد، وهو ما يجعل تشكيل جهاز فني للمنتخب الأول قد يتم تأجيله إلى جلسة مقبلة.
واستقر اتحاد الكرة على أن يكون الجهاز الفنى الجديد للفراعنة وطنيًّا، خلال المرحلة المقبلة، والتى ستشهد تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 وتصفيات كأس العالم 2022. وانحصرت الأسماء حول المدير الفنى السابق لمصر فى: حسن شحاتة الذى توج من قبل بثلاث بطولات لكأس الأمم الإفريقية أعوام (2006- 2008- 2010)، وحسام
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حسين-السيد

الأهلي يقطع الطريق على الزمالك ويقرر قيد حسين السيد

قطع مسئولو النادي الأهلي الطريق على مفاوضات نادي الزمالك، مع حسين السيد الظهير الأيسر للفريق، العائد من رحلة اعارة إلى نادي الأتفاق السعودي، بعدما قرروا قيده في قائمة القلعة الحمراء المحلية، خلال المرحلة المقبلة. وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في تصريحات خاصة لـ «التحرير»، أنه تم الإستقرار علي قيد حسين السيد في قائمة الفريق، وسيكون متواجدًا مع الفريق في المرحلة المقبلة، وأوضح مدير الكرة أن قرار قيد اللاعب جاء لأنه يعد من اللاعبين المميزين ووجوده مهم بالنسبة للفريق، بخلاف أنه يعد من أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيسر في الدوري المصري.
الهلال - القادسية‎

التعادل يحسم لقاء الهلال مع الاتحاد بدورى أبطال اسيا

حسم التعادل السلبى مواجهة فريق الاتحاد أمام الهلال وذلك في لقاء سعودي من العيار الثقيل، والذى أقيم اليوم الثلاثاء على ملعب الملك عبد الله فى إطار ذهاب ربع نهائى بطولة دورى أبطال أسيا، وشهدت المباراة حضور جماهيرى قوى خاصة من جماهير الهلال، الذى فشل فى الخروج بفوز كان سيكون غالى على ملعبه وبين جماهيره. ومن المقرر أن يلتقى الفريقان السعوديان يوم 17 من الشهر القادم، على ملعب الملك سعود فى إياب دوري أبطال آسيا ليحسم التأهل لدور نصف النهائي من البطولة الآسيوية.
قناة الأهلي

أزمة في قناة الأهلي بسبب الإعلان عن المدرب الجديد

سيطرت حالة من الارتباك على مسؤولي قناة النادي الأهلي، بشأن الإعلان عن آخر تفاصيل التعاقد مع المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، خلفا للمقال الأوروجوياني مارتن لاسارتي، عقب توديع بطولة كأس مصر من دور الستة عشر على يد فريق بيراميدز والخسارة بهدف دون رد. الأزمة بدأت عبر برنامج "كلام في الميديا" في قناة الأهلي، الذي أكد مقدمه أن الاتفاق تم بالفعل مع المدير الفني الجديد والإعلان عنه سيتم خلال الساعات القليلة المُقبلة، ونشرت القناة الرسمية للنادي على موقع الـ"يوتيوب"، الفيديو الخاص بالبرنامج، وبعد نشره بلحظات تم حذف الفيديو.
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اتحاد-الكرة (3)

اتحاد الكرة ينعي والد جمال محمد علي

نعى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة السيد عمرو الجنايني وأعضاء مجلس الإدارة والقائم بأعمال المدير التنفيذي ومديرو الإدارات والعاملون بالاتحاد والد الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس الاتحاد الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء. وتوفى والد جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، وعميد كلية التربية الرياضية بأسيوط، وتوجه جمال محمد على إلى سوهاج لحضور مراسم تشييع الجنازة، حيث سيتم الدفن صباح الغد الأربعاء، على أن يقام العزاء على مدار 3 أيام فى سوهاج.
اتحاد-الكرة

أول تعليق من اتحاد الكرة على حكم إلغاء الهبوط

كشف أسامة إسماعيل المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة اتحاد الكرة أن الجبلاية تنتظر حيثيات حكم إلغاء الهبوط، الصادر عن مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأوليمبية والذي أعلن عنه محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، حيث قال المتحدث الرسمي للجبلاية إنه سيتم عرض الحيثيات على الشؤون القانونية، ثم على اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني. وقرر عمرو الجنايني رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة المؤقت عقد جلسة طارئة مع اللجنة القانونية للجبلاية لمناقشة الحكم يوم الأربعاء المقبل.
الاهلى-ونجوم-المستقبل-تصوير-سامح-ابوحسن‎ (11)

مركز التسوية والتحكيم يقرر إلغاء الهبوط في الدوري

قررت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي قبول دعوى إلغاء هبوط أندية النجوم وبتروجيت والداخلية من الدوري الممتاز موسم 2018- 2019. وأقامت أندية النجوم وبتروجيت والداخلية دعوى برقم 16 لسنة 3 ق لعام 2019، ضد الاتحاد المصري لكرة القدم فى الجانب المستعجل بطلب إلغاء هبوط الأندية الثلاثة من الدورى الممتاز إلى الدورى الممتاز (ب)، وتداولت الجلسات أمام اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي، وشهدت جلسة اليوم قبول الدعوة وعودة الثلاثة فرق إلى الدوري الممتاز.
اتحاد-الكرة

ماذا دار في أول اجتماع للجنة اتحاد الكرة مع «فيفا»؟

كشف جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، تفاصيل الاجتماع الأول بين اللجنة مع مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لمناقشة الملفات الهامة الذي سيعمل عليها الاتحاد في الفترة المقبلة لتطوير كرة القدم المصرية، وقال علي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج «مساء الأنوار» عبر قناة النيل للرياضة، إن اللجنة لم تناقش ملف المدرب الجديد لمنتخب مصر خلال جلستها الأولى، مضيفًا: «الجلسة كانت مع مسؤولي الاتحاد الدولي فقط لمناقشة الأوضاع وطريقة العمل في الفترة المقبلة».
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