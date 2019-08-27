وفاة والد جمال محمد علي نائب رئيس لجنة اتحاد الكرة

تحرير:محمد حسن صيام ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٣٩ م

جمال محمد علي

توفى والد الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، وعميد كلية التربية الرياضية بأسيوط، وتوجه جمال محمد على إلى محافظة سوهاج لحضور مراسم تشييع الجنازة، حيث سيتم الدفن صباح الغد الأربعاء، على أن يقام العزاء على مدار ثلاثة أيام فى سوهاج. تعقد لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعها مساء غدٍ الأربعاء، برئاسة عمرو الجنايني، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الملحة التي تتطلب ضرورة الانتهاء منها قبل انطلاق الموسم الجديد، وهو ما يجعل تشكيل جهاز فني للمنتخب الأول قد يتم تأجيله إلى جلسة مقبلة.

واستقر اتحاد الكرة على أن يكون الجهاز الفنى الجديد للفراعنة وطنيًّا، خلال المرحلة المقبلة، والتى ستشهد تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 وتصفيات كأس العالم 2022. وانحصرت الأسماء حول المدير الفنى السابق لمصر فى: حسن شحاتة الذى توج من قبل بثلاث بطولات لكأس الأمم الإفريقية أعوام (2006- 2008- 2010)، وحسام