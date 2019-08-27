رياضة

اتحاد الكرة ينعي والد جمال محمد علي

تحرير:أحمد بركات ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٤١ م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
نعى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة السيد عمرو الجنايني وأعضاء مجلس الإدارة والقائم بأعمال المدير التنفيذي ومديرو الإدارات والعاملون بالاتحاد والد الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس الاتحاد الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء. وتوفى والد جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، وعميد كلية التربية الرياضية بأسيوط، وتوجه جمال محمد على إلى سوهاج لحضور مراسم تشييع الجنازة، حيث سيتم الدفن صباح الغد الأربعاء، على أن يقام العزاء على مدار 3 أيام فى سوهاج.
وتعقد لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعها مساء غدٍ الأربعاء، برئاسة عمرو الجنايني، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الملحة التي تتطلب ضرورة الانتهاء منها قبل انطلاق الموسم الجديد، وهو ما يجعل تشكيل جهاز فني للمنتخب الأول قد يتم تأجيله إلى جلسة مقبلة. واستقر اتحاد الكرة على أن يكون الجهاز الفنى
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حسين-السيد

الأهلي يقطع الطريق على الزمالك ويقرر قيد حسين السيد

قطع مسئولو النادي الأهلي الطريق على مفاوضات نادي الزمالك، مع حسين السيد الظهير الأيسر للفريق، العائد من رحلة اعارة إلى نادي الأتفاق السعودي، بعدما قرروا قيده في قائمة القلعة الحمراء المحلية، خلال المرحلة المقبلة. وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في تصريحات خاصة لـ «التحرير»، أنه تم الإستقرار علي قيد حسين السيد في قائمة الفريق، وسيكون متواجدًا مع الفريق في المرحلة المقبلة، وأوضح مدير الكرة أن قرار قيد اللاعب جاء لأنه يعد من اللاعبين المميزين ووجوده مهم بالنسبة للفريق، بخلاف أنه يعد من أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيسر في الدوري المصري.
الهلال - القادسية‎

التعادل يحسم لقاء الهلال مع الاتحاد بدورى أبطال اسيا

حسم التعادل السلبى مواجهة فريق الاتحاد أمام الهلال وذلك في لقاء سعودي من العيار الثقيل، والذى أقيم اليوم الثلاثاء على ملعب الملك عبد الله فى إطار ذهاب ربع نهائى بطولة دورى أبطال أسيا، وشهدت المباراة حضور جماهيرى قوى خاصة من جماهير الهلال، الذى فشل فى الخروج بفوز كان سيكون غالى على ملعبه وبين جماهيره. ومن المقرر أن يلتقى الفريقان السعوديان يوم 17 من الشهر القادم، على ملعب الملك سعود فى إياب دوري أبطال آسيا ليحسم التأهل لدور نصف النهائي من البطولة الآسيوية.
قناة الأهلي

أزمة في قناة الأهلي بسبب الإعلان عن المدرب الجديد

سيطرت حالة من الارتباك على مسؤولي قناة النادي الأهلي، بشأن الإعلان عن آخر تفاصيل التعاقد مع المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، خلفا للمقال الأوروجوياني مارتن لاسارتي، عقب توديع بطولة كأس مصر من دور الستة عشر على يد فريق بيراميدز والخسارة بهدف دون رد. الأزمة بدأت عبر برنامج "كلام في الميديا" في قناة الأهلي، الذي أكد مقدمه أن الاتفاق تم بالفعل مع المدير الفني الجديد والإعلان عنه سيتم خلال الساعات القليلة المُقبلة، ونشرت القناة الرسمية للنادي على موقع الـ"يوتيوب"، الفيديو الخاص بالبرنامج، وبعد نشره بلحظات تم حذف الفيديو.
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جمال محمد علي

وفاة والد جمال محمد علي نائب رئيس لجنة اتحاد الكرة

توفى والد الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، وعميد كلية التربية الرياضية بأسيوط، وتوجه جمال محمد على إلى محافظة سوهاج لحضور مراسم تشييع الجنازة، حيث سيتم الدفن صباح الغد الأربعاء، على أن يقام العزاء على مدار ثلاثة أيام فى سوهاج. تعقد لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعها مساء غدٍ الأربعاء، برئاسة عمرو الجنايني، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الملحة التي تتطلب ضرورة الانتهاء منها قبل انطلاق الموسم الجديد، وهو ما يجعل تشكيل جهاز فني للمنتخب الأول قد يتم تأجيله إلى جلسة مقبلة.
اتحاد-الكرة (3)

اتجاه في الجبلاية لتأجيل انطلاق الدوري

كشف مصدر باللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة أن هناك اتجاهًا قويا لتأجيل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز لموسم (2019- 2020)، المحدد لها أواخر الشهر المقبل وتحديدا 19 سبتمبر. عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة السابق، قال: "الموسم الجديد يبدأ يوم 19 سبتمبر المقبل، وذلك بعد انتهاء مباراة السوبر المحلي لموسم 2017- 2018 بـ24 ساعة فقط، والدوري الجديد سيبدأ يوم 19 سبتمبر المقبل، على أن تقام مباراة السوبر المحلي بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل الكأس، يوم 18 من نفس الشهر".
اتحاد-الكرة

أول تعليق من اتحاد الكرة على حكم إلغاء الهبوط

كشف أسامة إسماعيل المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة اتحاد الكرة أن الجبلاية تنتظر حيثيات حكم إلغاء الهبوط، الصادر عن مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأوليمبية والذي أعلن عنه محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، حيث قال المتحدث الرسمي للجبلاية إنه سيتم عرض الحيثيات على الشؤون القانونية، ثم على اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني. وقرر عمرو الجنايني رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة المؤقت عقد جلسة طارئة مع اللجنة القانونية للجبلاية لمناقشة الحكم يوم الأربعاء المقبل.
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نائب رئيس الجبلاية يكشف صلاحيات اللجنة المؤقتة

أكد الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة التي ستدير اتحاد الكرة، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، كلف اللجنة بأمرين مهمين، وهو ما جاء بعد إعلان قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اعتماد تشكيل اللجنة التى تدير اتحاد الكرة مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل، واعتمد الاتحاد اللجنة مكونة من عمرو الجناينى رئيسًا، وعضوية محمد فضل، وجمال محمد على، وسحر عبدالحق، وأحمد عبدالله، ومن المقرر أن تتولى اللجنة إدارة اتحاد الكرة حتى 31 يوليو 2020.
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