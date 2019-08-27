اتحاد الكرة ينعي والد جمال محمد علي

تحرير:أحمد بركات ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٤١ م

اتحاد الكرة

نعى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة السيد عمرو الجنايني وأعضاء مجلس الإدارة والقائم بأعمال المدير التنفيذي ومديرو الإدارات والعاملون بالاتحاد والد الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس الاتحاد الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء. وتوفى والد جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، وعميد كلية التربية الرياضية بأسيوط، وتوجه جمال محمد على إلى سوهاج لحضور مراسم تشييع الجنازة، حيث سيتم الدفن صباح الغد الأربعاء، على أن يقام العزاء على مدار 3 أيام فى سوهاج.

وتعقد لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعها مساء غدٍ الأربعاء، برئاسة عمرو الجنايني، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الملحة التي تتطلب ضرورة الانتهاء منها قبل انطلاق الموسم الجديد، وهو ما يجعل تشكيل جهاز فني للمنتخب الأول قد يتم تأجيله إلى جلسة مقبلة. واستقر اتحاد الكرة على أن يكون الجهاز الفنى