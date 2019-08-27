«الإعلاميين» تنذر القنوات لتقنين أوضاع العاملين

تحرير:التحرير ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ م

طارق سعدة نقيب الإعلاميين

أرسلت نقابة الإعلاميين، إنذارات للوسائل الإعلامية لمطالبة العاملين بها "معدين، مقدمين، مخرجين، مراسلين، محررين" بسرعة التوجه لمقر النقابة لتقنين أوضاعهم، حتى يقع العاملون بهذه الوسائل تحت طائلة القانون. وحذرت نقابة الإعلاميين جميع العاملين في الوسائل الإعلامية ممن لم يقننوا أوضاعهم، من استخدام لقب إعلامي قبل تقنين أوضاعهم أو القيد بالنقابة حتى لا يقعوا تحت المساءلة الجنائية، موضحة أن لجنة القيد مستمرة طوال أيام الأسبوع فى تلقى طلبات العاملين بالوسائل الإعلامية.

وفي وقت سابق، تقدمت النقابة ببلاغ للنيابة العامة ضد الإعلامي تامر أمين مقدم برنامج «آخر النهار»، الذي يذاع على قناة «النهار» الفضائية؛ بسبب ممارسته نشاطًا إعلاميًّا بالمخالفة لقواعد القيد بالنقابة، وعدم حصوله على ترخيص لمزاولة نشاط إعلامي، المقررة طبقًا للقانون 93 لسنة 2016،