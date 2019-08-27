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«الإعلاميين» تنذر القنوات لتقنين أوضاع العاملين

تحرير:التحرير ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ م
طارق سعدة نقيب الإعلاميين
طارق سعدة نقيب الإعلاميين
أرسلت نقابة الإعلاميين، إنذارات للوسائل الإعلامية لمطالبة العاملين بها "معدين، مقدمين، مخرجين، مراسلين، محررين" بسرعة التوجه لمقر النقابة لتقنين أوضاعهم، حتى يقع العاملون بهذه الوسائل تحت طائلة القانون. وحذرت نقابة الإعلاميين جميع العاملين في الوسائل الإعلامية ممن لم يقننوا أوضاعهم، من استخدام لقب إعلامي قبل تقنين أوضاعهم أو القيد بالنقابة حتى لا يقعوا تحت المساءلة الجنائية، موضحة أن لجنة القيد مستمرة طوال أيام الأسبوع فى تلقى طلبات العاملين بالوسائل الإعلامية.
وفي وقت سابق، تقدمت النقابة ببلاغ للنيابة العامة ضد الإعلامي تامر أمين مقدم برنامج «آخر النهار»، الذي يذاع على قناة «النهار» الفضائية؛ بسبب ممارسته نشاطًا إعلاميًّا بالمخالفة لقواعد القيد بالنقابة، وعدم حصوله على ترخيص لمزاولة نشاط إعلامي، المقررة طبقًا للقانون 93 لسنة 2016،
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ماجد-المصري (3)

«بحر» على «الحياة» بداية سبتمبر.. ونجومه يروجون له

استقرت قناة "الحياة" على بدء عرض مسلسل "بحر" للنجم ماجد المصري، بداية من الإثنين 2 سبتمبر المقبل، يوميًا في السابعة مساءً، وذلك بعد الانتهاء من عمليات المونتاج والمكساج بالفترة الماضية. وعرضت القناة بموقع "يوتيوب" الفيديو الترويجي الأول للمسلسل الذي ينتمي لنوعية الدراما الصعيدية، ويعد أول بطولة مطلقة لماجد المصري، ومن المنتظر أن يقدم من خلالها الصعيد بشكل مختلف وجديد عما قدّمه في أعماله السابقة، ويشارك في بطولته النجوم: محمد دياب وثراء جبيل وميرنا نور الدين وعبد الرحمن أبو زهرة وحنان سليمان وسلوى عثمان وأشرف زكي ونورهان عرفة.
إليسا

هل تنضم إليسا إلى La Casa de Papel؟

تسلمت الفنانة اللبنانية إليسا، قناعا لشخصيات مسلسل La Casa De Papel كهدية من شبكة "نتفيلكس - Netflix". ونشرت إليسا عبر حسابها على موقع "تويتر" مقطع فيديو قصير وهي تفتح صندوق الهدية وبداخله القناع، وعلقت المطربة اللبنانية كاتبة بالإنجليزية: "مستعدة لأنضم للعصابة مع البروفسور وباقي الفريق، شكرا Netflix وLa Casa De Papel"، وأضافت: "نيروبي، سنأتي لإنقاذك" مختتمة رسالتها بـ"بيروت"، وهو الاسم الذي اختارته إليسا لشخصيته احتذاء بأغلب شخصيات المسلسل المقتبسة من عواصم البلدان.
صور افتتاح المهرجان القومى للمسرح الثانى عشر تصوير هانى شمشون (40)

5 عروض ضمن فعاليات «القومي للمسرح» اليوم

تُستكمل اليوم الثلاثاء، عروض المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشرة، برئاسة الفنان أحمد عبد العزيز، وتبدأ العروض من الساعة السادسة مساءً، إذ يقام عدد من العروض على المسارح المختلفة فى هذا الموعد، حيث تعرض مسرحية "تحت الإنشاء" للمخرج محمد مرسي، بمركز الهناجر للفنون، كما تعرض مسرحية "مش ألكترا" للمخرج محمد عبد المولى، بقاعة سيد درويش. وعلى مسرح العرائس، تعرض مسرحية "محطة مصر" للمخرج رضا حسانين، في الثامنة والنصف مساء، تعرض مسرحية "البؤساء" للمخرج سامح بسيوني، على مسرح ميامي.
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ريهام -سعيد (2)

أزمات ريهام سعيد مستمرة.. آخرها انتقاد مريضات السمنة

أزمات عديدة طالما أثارتها الإعلامية ريهام سعيد خلال سنوات عملها الإعلامي الأخيرة، من خلال برنامجها الشهير "صبايا الخير"، الذي يعرض حاليًا على قناة "الحياة"، وكان آخر هذه الأزمات ما أثير حول حلقة تحدثت فيها عن مرضى السمنة وأصحاب الأوزان الزائدة. وقالت ريهام سعيد عنهن: "الناس التخينة ميتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، بيشوهوا المنظر، ومنظرك بيكون مش حلو وإنتي بالعباية أو الجلابية ومش قادرة تمشي، بتفقدي جزء من أنوثتك"، ثم خرجت من خلال مقطع فيديو لها عبر "إنستجرام" لتكرر: "هما عبء فعلا على الدولة، وبيبقى شكلهم وحش ويدل على عدم التحضر".
ريهام-سعيد

«الإعلاميين» توقف ريهام سعيد وتتقدم ببلاغ ضدها

أعلن مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، منع ريهام سعيد مقدمة برنامج "صبايا" المذاع على قناة الحياة، من ممارسة النشاط الإعلامى لحين تقنين أوضاعها بالنقابة، تطبيقا لنص المادتين 2-19 من قانون نقابة الإعلاميين. كما قرر مجلس النقابة التقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد ريهام سعيد عن واقعة ممارسة نشاط إعلامى بالمخالفة لقواعد القيد بالنقابة المقررة طبقا للقانون 93 لسنة 2016. وأشارت النقابة إلى أن ذلك جاء بعد ما ورد بتقرير المرصد الإعلامى لنقابة الإعلاميين من تجاوزات مهنية وأخلاقية ببرنامج صبايا الذى تقدمه ريهام سعيد على شاشة قناة الحياة.
تامر-امين (2)

تامر أمين يهاجم «ولاد رزق»: زي عبده موتة

شن الإعلامي تامر أمين هجوما حادا على فيلم "ولاد رزق2"، الذي يعرض حاليا في دور السينما، والذي تمكن من تحقيق إيرادات مرتفعة للغاية، إذ يأتي ثانيا في قائمة الأفلام المعروضة خلال موسم عيد الأضحى المبارك، بعد الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق"، والذي عرض قبل أيام من بدء الموسم فعليا. واتهم "أمين"، خلال تقديمه حلقة اليوم الأربعاء من برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، فيلم "ولاد رزق2" بـ"تقديس شطارة البلطجي"، قائلا إن العمل مماثل لأفلام عبده موتة وقلب الأسد.
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