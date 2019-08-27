الليبي يتذيل القائمة.. المصريات يفضلن الزواج من السعودي والسوري

٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٤٥ م

صورة أرشيفية

أظهرت أرقام حديثة كشف عنها تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حجم عقود الزواج بين المصريات والعرب خصوصا السعوديين، وذلك خلال عام 2018. تقرير الإحصاء أشار إلى أن عقود زواج المصريات من سعوديين الأعلى بين حالات الزواج من عرب خلال العام الماضي، بعدد 537 عقد زواج، يليه عقود الزواج من سوريين بعدد 244 عقد زواج، فيما بلغ عدد عقود الزواج من سودانيين 128 عقدًا. فيما بلغت عقود الزواج من أردنيين نحو 110 عقود، بينما تذيلت القائمة عقود الزواج من ليبيين بعدد 28 عقدًا.

وبلغ عدد عقود الزواج من جنسيات عربية أخرى 269 عقدًا، ولم تتعد حالات الزواج من أجانب 543 عقد زواج خلال عام 2018. وكشفت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، في أواخر يناير الماضي عن ارتفاع حالات الزواج فى مصر خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2018، مقارنة بالفترة المماثلة من عام