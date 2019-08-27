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الليبي يتذيل القائمة.. المصريات يفضلن الزواج من السعودي والسوري

٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٤٥ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أظهرت أرقام حديثة كشف عنها تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حجم عقود الزواج بين المصريات والعرب خصوصا السعوديين، وذلك خلال عام 2018. تقرير الإحصاء أشار إلى أن عقود زواج المصريات من سعوديين الأعلى بين حالات الزواج من عرب خلال العام الماضي، بعدد 537 عقد زواج، يليه عقود الزواج من سوريين بعدد 244 عقد زواج، فيما بلغ عدد عقود الزواج من سودانيين 128 عقدًا. فيما بلغت عقود الزواج من أردنيين نحو 110 عقود، بينما تذيلت القائمة عقود الزواج من ليبيين بعدد 28 عقدًا.
وبلغ عدد عقود الزواج من جنسيات عربية أخرى 269 عقدًا، ولم تتعد حالات الزواج من أجانب 543 عقد زواج خلال عام 2018. وكشفت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، في أواخر يناير الماضي عن ارتفاع حالات الزواج فى مصر خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2018، مقارنة بالفترة المماثلة من عام
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الأزهر يوضح حقيقة ظهور موقع إباحي في مؤتمره: صورة مفبركة

كشف الدكتور أحمد زارع المتحدث الإعلامي بجامعة الأزهر عن حقيقة ما تداوله بعض رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بظهور موقع إباحي على شاشة العرض المخصصة لاستقبال أسئلة الطلاب واستفساراتهم في مؤتمر، بحضور الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، وعدد من علماء الأزهر، مشيرًا إلى أن الواقعة يرجع تاريخها إلى يوم 19 أغسطس الماضي، أثناء لقاء رئيس جامعة الأزهر بالطلاب الجدد. وأضاف زارع في تصريحات إلى «التحرير»: أن «الصورة مفبركة وهذا تربص بالأزهر من أصحاب النفوس الضعيفة"، مؤكدا أن الواقعة عارية تمامًا من الصحة.
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شطب صيدليات العزبي ورشدي.. هل ينقذ سوق الدواء؟

سادت حالة من الجدل بالشارع المصري وبالأخص داخل الوسط الطبي، عقب قرار وزارة الصحة بشطب «العزبى ورشدى»، من جداول قيد نقابة الصيادلة، إذ أخطرت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة نقابة الصيادلة في القاهرة بشطب الدكتور حاتم رشدي، والدكتور أحمد العزبي من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة والسكان. وبحسب خطاب إدارة العلاج الحر، فإنه تم شطب الدكتور حاتم رشدي نهائيا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، وإيقاف باقي الصيادلة الواردة أسماؤهم في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 5214 لسنة 134 ق لمدة عام، وتم التأشير بذلك في سجلات الصيادلة.
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هل ينجح وزير التعليم في «مغامرته الجديدة»؟

خمسة عشر يوما متبقية على انطلاق ماراثون العام الدراسي الجديد 2019/ 2020 لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي، فمن المقرر أن تبدأ الدراسة وفق ما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم لطلاب الصف الأول رياض الأطفال، والصفين الأول والثاني الابتدائي، في 11 سبتمبر المقبل، على أن تنخرط بقية المراحل في الدراسة في 21 من الشهر نفسه، ويشهد العام الجديد عددا من التغييرات في نظام الدراسة، بداية من مد الفترة الزمنية للعام، مرورا بإلغاء الثانوية التراكمية لهذا العام، وتعديل نظام امتحانات طلاب المنازل وإضافة مفاهيم جديدة، وتغيير في شكل بعض الكتب وتدريب المعلمين.
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السيسي يجدد الثقة في شريف خليل رئيسا للرقابة الإدارية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الثلاثاء، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 424 لسنة 2019، بتجديد تكليف شريف سيف الدين حسين خليل، للقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام، اعتبارًا من 30 من أغسطس الجاري، كما نشرت القرار الجمهوري الذي أصدره السيسي رقم 425 لسنة 2019، بتعيين عمرو عادل علي حسني إبراهيم، نائبًا لرئيس هيئة الرقابة الإدارية بدرجة نائب وزير، وذلك اعتبارًا من 24 من أغسطس الجاري، وحققت الرقابة الإدارية عدة نجاحات على مدار الأشهر القليلة الماضية، إذ أسقطت عددا من الفاسدين المتورطين في قضايا رشاوى واختلاسات.
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قبل إقراره رسميا.. ما التأمين الإجباري وأنواعه؟

تستعد الهيئة العامة للرقابة المالية لمناقشة المسودة النهائية لقانون تنظيم التأمين الموحد خلال اجتماعها المقبل لدراسة بنود القانون الجديد، وذلك تمهيدا لإقراره رسميا من الحكومة ومجلس النواب ومجلس الدولة. وأفرد القانون للتأمينات الإجبارية فصلا مستقلا تضمن 21 نوعا من التأمين، بهدف حماية كل من الفرد والمجتمع من الأضرار الناجمة عن أخطار معينة، إذ أصبحت حاجة المجتمع إلى التأمين الإجباري ضرورة ملحة نتيجة زيادة معدلات الخسائر وتكراريتها، كما أن جسامة الأضرار الناتجة عنها تعدت الحدود المعقولة.
ذهب

«نمشيها فضة»..ردود أفعال الشباب على ارتفاع سعر الذهب

شهدت مواقع التواصل الاجتماعى حالة من السخرية من جانب الشباب المقبلين على الزواج من الجنسين، وذلك بعد ارتفاع أسعار الذهب وتسجيلها رقما قياسيا فى مصر لم يحدث من قبل، حيث يعد سعر الذهب اليوم هو أعلى سعر شهدته مصر خلال تاريخها، كما أن توقعات الخبراء تؤكد أن الزيادة مستمرة وأنه من المتوقع أن يصل سعر جرام الذهب خلال الفترة المقبلة إلى ألف جنيه، وهو الأمر الذي قد يدفع العديد من الشباب حسب تعليقاتهم إلى اتخاذ قرار بالتراجع عن فكر الزواج، أو تأجيلها لحين توفير الإمكانات المادية التى تسمح لهم بشراء الذهب وتقديمه للعروس وعائلتها.
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غرامات الزواج الثاني.. تقليل للطلاق أم زيادة للعرفي؟

على مدار الأيام الماضية خرج العديد من الأصوات التى تطالب بفرض غرامات مالية على كل من يقدم على الزواج للمرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، وكذلك غرامات عند الطلاق من أجل ضبط المنظومة وتقنين عملية الزواج في مصر، للحد من ظاهرة الطلاق التى استشرت على مدار السنوات الماضية بصورة كبيرة للغاية، والزيادة السكانية التى أصبحت تؤرق المجتمع المصري خاصة بعدما تخطى سكان مصر 99 مليون مواطن. انطلاق الفكرة كان من عند الإعلامي نشأت الديهي وامتدت لتطال عددا من الشخصيات المهتمة بقضايا الأسرة.
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زواج القاصرات.. بين مطرقة التشريع وسندان التطبيق

تعالت الصيحات والصرخات في الآونة الأخيرة بضرورة إيجاد حلول جذرية ورادعة لقضية زواج القاصرات، لا سيما عقب انتشار عدة وقائع في الفترة الماضية، وهو ما دعا عددا من نواب البرلمان لتأكيد ضرورة وضع رؤيات وأطروحات لمواجهة الظاهرة من جذورها. وهو ما دعا عددا من نواب البرلمان للتقدم بطلب إحاطة عاجلة لمواجهة الظاهرة، خاصة بعد انتشارها بصورة كبيرة من أجل وضع ضوابط رادعة لعلاجها إلى جانب التوعية بخطورتها، وكيفية الحد من آثارها السلبية. وكشف تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن إقبال 139.760 ألف امرأة على تسجيل وتوثيق عقود زواجهن «العرفية».
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