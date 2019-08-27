تعرف على تردد قناة نادي الزمالك على «النايل سات»

تحرير:محمد حسن صيام ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٥٠ م

نادي الزمالك

أيام وينطلق البث التجريبى للقناة الخاصة بنادى الزمالك، التى أعلن عنها مجلس إدارة النادى الفترة الماضية، ومن المقرر أن يكون تردد القناة على قمر "نايل سات" هو 11449، أفقى - 27500- 5/6. وسوف تبث قناة نادي الزمالك عبر تردد إحدى قنوات "دى إم سى"، التى كانت موجودة على التردد ذاته فى القمر الصناعى نايل سات. وأعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تسلمه استوديوهات قناة القلعة البيضاء بمدينة الإنتاج الإعلامي، مشيرًا إلى أنها ستكون داعمة للدولة، وستنطلق مع بداية الموسم الكروي الجديد (2019- 2020) يوم 19 سبتمبر المقبل.

وقال رئيس القلعة البيضاء: "قناة الزمالك هي صوت الزملكاوية، قناة رياضية اجتماعية ووطنية داعمة للدولة المصرية، وسيكون لدينا كوكبة من الإعلاميين والصحفيين ونجوم الزمالك القدامى، وسنضع تصورًا بخريطة برامج الزمالك على قناة النادي والتي ستنطلق مع بداية الموسم الكروي الجديد، خاصة أن القناة ستكون على مدى الـ24