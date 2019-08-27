رياضة

تعرف على تردد قناة نادي الزمالك على «النايل سات»

تحرير:محمد حسن صيام ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٥٠ م
نادي الزمالك
نادي الزمالك
أيام وينطلق البث التجريبى للقناة الخاصة بنادى الزمالك، التى أعلن عنها مجلس إدارة النادى الفترة الماضية، ومن المقرر أن يكون تردد القناة على قمر "نايل سات" هو 11449، أفقى - 27500- 5/6. وسوف تبث قناة نادي الزمالك عبر تردد إحدى قنوات "دى إم سى"، التى كانت موجودة على التردد ذاته فى القمر الصناعى نايل سات. وأعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تسلمه استوديوهات قناة القلعة البيضاء بمدينة الإنتاج الإعلامي، مشيرًا إلى أنها ستكون داعمة للدولة، وستنطلق مع بداية الموسم الكروي الجديد (2019- 2020) يوم 19 سبتمبر المقبل.
وقال رئيس القلعة البيضاء: "قناة الزمالك هي صوت الزملكاوية، قناة رياضية اجتماعية ووطنية داعمة للدولة المصرية، وسيكون لدينا كوكبة من الإعلاميين والصحفيين ونجوم الزمالك القدامى، وسنضع تصورًا بخريطة برامج الزمالك على قناة النادي والتي ستنطلق مع بداية الموسم الكروي الجديد، خاصة أن القناة ستكون على مدى الـ24
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الأهلي يقطع الطريق على الزمالك ويقرر قيد حسين السيد

قطع مسئولو النادي الأهلي الطريق على مفاوضات نادي الزمالك، مع حسين السيد الظهير الأيسر للفريق، العائد من رحلة اعارة إلى نادي الأتفاق السعودي، بعدما قرروا قيده في قائمة القلعة الحمراء المحلية، خلال المرحلة المقبلة. وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في تصريحات خاصة لـ «التحرير»، أنه تم الإستقرار علي قيد حسين السيد في قائمة الفريق، وسيكون متواجدًا مع الفريق في المرحلة المقبلة، وأوضح مدير الكرة أن قرار قيد اللاعب جاء لأنه يعد من اللاعبين المميزين ووجوده مهم بالنسبة للفريق، بخلاف أنه يعد من أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيسر في الدوري المصري.
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التعادل يحسم لقاء الهلال مع الاتحاد بدورى أبطال اسيا

حسم التعادل السلبى مواجهة فريق الاتحاد أمام الهلال وذلك في لقاء سعودي من العيار الثقيل، والذى أقيم اليوم الثلاثاء على ملعب الملك عبد الله فى إطار ذهاب ربع نهائى بطولة دورى أبطال أسيا، وشهدت المباراة حضور جماهيرى قوى خاصة من جماهير الهلال، الذى فشل فى الخروج بفوز كان سيكون غالى على ملعبه وبين جماهيره. ومن المقرر أن يلتقى الفريقان السعوديان يوم 17 من الشهر القادم، على ملعب الملك سعود فى إياب دوري أبطال آسيا ليحسم التأهل لدور نصف النهائي من البطولة الآسيوية.
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أزمة في قناة الأهلي بسبب الإعلان عن المدرب الجديد

سيطرت حالة من الارتباك على مسؤولي قناة النادي الأهلي، بشأن الإعلان عن آخر تفاصيل التعاقد مع المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، خلفا للمقال الأوروجوياني مارتن لاسارتي، عقب توديع بطولة كأس مصر من دور الستة عشر على يد فريق بيراميدز والخسارة بهدف دون رد. الأزمة بدأت عبر برنامج "كلام في الميديا" في قناة الأهلي، الذي أكد مقدمه أن الاتفاق تم بالفعل مع المدير الفني الجديد والإعلان عنه سيتم خلال الساعات القليلة المُقبلة، ونشرت القناة الرسمية للنادي على موقع الـ"يوتيوب"، الفيديو الخاص بالبرنامج، وبعد نشره بلحظات تم حذف الفيديو.
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أيمن طاهر: مستمر في قيادة تدريبات حراس مرمى الزمالك

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة أن أيمن طاهر مستمر في قيادة تدريبات حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لحين وصول مدرب حراس المرمى الصربي الجديد، الذي سيتواجد ضمن أفراد الجهاز الفني المعاون للصربي ميتشو المدير الفني الجديد للزمالك، حيث أكد أمير مرتضى أن موافقة أيمن طاهر أمر ليس غريبًا عليه، خاصة أنه من أبناء النادى المخلصين الذين لا يترددون عن تلبية نداء نادي الزمالك فى أي وقت متى طلب منهم، وهو أمر يحسب له ويؤكد على انتمائه وعشقه للقلعة البيضاء.
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انتخابات الزمالك التكميلية.. 4 مرشحين في اليوم الأول

أغلقت اللجنة الخاصة بتلقي أوراق المرشحين لانتخابات الزمالك التكميلية، والمقرر إجراؤها على مقعد أمين الصندوق، و3 أعضاء، أيام 5 و6 و7 سبتمبر الجاري، أبوابها خلال اليوم الأول باستقبال أوراق 4 مرشحين. وترشح أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، على عضوية إدارة القلعة البيضاء مرة أخرى، كما ترشح على منصب العضوية كل من حمادة أنور مدير الكرة السابق في النادي، وأحمد عادل عبد الفتاح نجم كرة السلة السابق، ورئيس قطاع الناشئين للعبة الحالي، وعلى مقعد أمين الصندوق، ترشح نقيب الممثلين الحالي أشرف زكي.
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رئيس الزمالك يعلن فتح باب الترشح للانتخابات

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن موعد فتح باب الترشح في انتخابات القلعة البيضاء التكميلية، حيث عقد رئيس الزمالك مؤتمرا صحفيا بمقر النادي بمقيت عقبة ظهر اليوم، وذلك للإعلان عن المدير الفني الجديد للقلعة البيضاء. وقال رئيس نادي الزمالك في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن المدير الفني الجديد: "فتح باب الترشح لانتخابات الزمالك بداية من الغد". وتابع رئيس القلعة البيضاء: "التقديم للجميع وسنختار المقاعد الثلاثة الذين يستطيعون العمل معنا، ستسمعون شائعات كثيرة حول إلغاء اللائحة".
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رئيس الزمالك يرفض الإعلان عن اسم المدرب لهذا السبب

أشاد رئيس نادي الزمالك، اليوم الأربعاء، بنجليه أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء السابق، وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم، وذلك حسبما أفاد خلال مؤتمر صحفي يعقده بمقر النادي بميت عقبة. وقال رئيس الزمالك: "أشكر أحمد وأمير اللذين جابا العالم كله على حسابهما من أجل السفر للبحث والتفاوض مع مدير فني يناسب نادي الزمالك، وهما لم يتعاقدا، هما أحضرا السير الذاتية والاختيار كان من جانب اللجنة الفنية، وكان هناك اسمان ومجلس الإدارة اختار المدير الفني".
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