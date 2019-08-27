لجنة التخطيط بالأهلي تجتمع لمناقشة مقابلات المدربين

تحرير:أحمد محمد ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠١ م

محمود الخطيب ولاسارتي

تعقد لجنة التخطيط للكرة، برئاسة الدكتور طه إسماعيل، اجتماعًا في الواحدة ظهر غدٍ، الأربعاء، لمتابعة ومناقشة المقابلات الجارية مع بعض المدربين الأجانب، لتولّي مسئولية الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، خلال الفترة القادمة، وتستعرض اللجنة في اجتماع الغدِ ما أسفرت عنه مقابلات وفد القلعة الحمراء، المتواجد حاليًا في أوروبا، حتى الآن، مع المدربين الذين وقع عليهم الاختيار، وفقًا للمعايير التي وضعتها اللجنة لانتقاء مديرٍ فني، يستطيع تحقيق طموحات جماهير الأهلي على كل المستويات.

وكان وفد من النادي الأهلي قد توجّه إلى أوروبا قبل يومين لإجراء مقابلات مباشرة مع المدربين المرشحين لتقليص عامل الوقت، لا سيّما أن الموسم الكروي بدأ في معظم الدول الأوروبية، وهناك مدربون يحتاجون بعض الوقت لترتيب أوراقهم قبل استلام المهمة. ويستمر وفد الأهلي في مقابلاته بالتشاور مع لجنة التخطيط، التي