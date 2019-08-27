رياضة

لجنة التخطيط بالأهلي تجتمع لمناقشة مقابلات المدربين

تحرير:أحمد محمد ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠١ م
محمود الخطيب ولاسارتي
محمود الخطيب ولاسارتي
تعقد لجنة التخطيط للكرة، برئاسة الدكتور طه إسماعيل، اجتماعًا في الواحدة ظهر غدٍ، الأربعاء، لمتابعة ومناقشة المقابلات الجارية مع بعض المدربين الأجانب، لتولّي مسئولية الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، خلال الفترة القادمة، وتستعرض اللجنة في اجتماع الغدِ ما أسفرت عنه مقابلات وفد القلعة الحمراء، المتواجد حاليًا في أوروبا، حتى الآن، مع المدربين الذين وقع عليهم الاختيار، وفقًا للمعايير التي وضعتها اللجنة لانتقاء مديرٍ فني، يستطيع تحقيق طموحات جماهير الأهلي على كل المستويات.
وكان وفد من النادي الأهلي قد توجّه إلى أوروبا قبل يومين لإجراء مقابلات مباشرة مع المدربين المرشحين لتقليص عامل الوقت، لا سيّما أن الموسم الكروي بدأ في معظم الدول الأوروبية، وهناك مدربون يحتاجون بعض الوقت لترتيب أوراقهم قبل استلام المهمة. ويستمر وفد الأهلي في مقابلاته بالتشاور مع لجنة التخطيط، التي
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الأهلي يقطع الطريق على الزمالك ويقرر قيد حسين السيد

قطع مسئولو النادي الأهلي الطريق على مفاوضات نادي الزمالك، مع حسين السيد الظهير الأيسر للفريق، العائد من رحلة اعارة إلى نادي الأتفاق السعودي، بعدما قرروا قيده في قائمة القلعة الحمراء المحلية، خلال المرحلة المقبلة. وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في تصريحات خاصة لـ «التحرير»، أنه تم الإستقرار علي قيد حسين السيد في قائمة الفريق، وسيكون متواجدًا مع الفريق في المرحلة المقبلة، وأوضح مدير الكرة أن قرار قيد اللاعب جاء لأنه يعد من اللاعبين المميزين ووجوده مهم بالنسبة للفريق، بخلاف أنه يعد من أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيسر في الدوري المصري.
الهلال - القادسية‎

التعادل يحسم لقاء الهلال مع الاتحاد بدورى أبطال اسيا

حسم التعادل السلبى مواجهة فريق الاتحاد أمام الهلال وذلك في لقاء سعودي من العيار الثقيل، والذى أقيم اليوم الثلاثاء على ملعب الملك عبد الله فى إطار ذهاب ربع نهائى بطولة دورى أبطال أسيا، وشهدت المباراة حضور جماهيرى قوى خاصة من جماهير الهلال، الذى فشل فى الخروج بفوز كان سيكون غالى على ملعبه وبين جماهيره. ومن المقرر أن يلتقى الفريقان السعوديان يوم 17 من الشهر القادم، على ملعب الملك سعود فى إياب دوري أبطال آسيا ليحسم التأهل لدور نصف النهائي من البطولة الآسيوية.
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أزمة في قناة الأهلي بسبب الإعلان عن المدرب الجديد

سيطرت حالة من الارتباك على مسؤولي قناة النادي الأهلي، بشأن الإعلان عن آخر تفاصيل التعاقد مع المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، خلفا للمقال الأوروجوياني مارتن لاسارتي، عقب توديع بطولة كأس مصر من دور الستة عشر على يد فريق بيراميدز والخسارة بهدف دون رد. الأزمة بدأت عبر برنامج "كلام في الميديا" في قناة الأهلي، الذي أكد مقدمه أن الاتفاق تم بالفعل مع المدير الفني الجديد والإعلان عنه سيتم خلال الساعات القليلة المُقبلة، ونشرت القناة الرسمية للنادي على موقع الـ"يوتيوب"، الفيديو الخاص بالبرنامج، وبعد نشره بلحظات تم حذف الفيديو.
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الأهلي يتفاوض مع مدرب ريال مدريد لخلافة لاسارتي

قدمت إحدى شركات التسويق 3 سير ذاتية لمدربين أمام إدارة الأهلي من أجل خلافة مارتن لاسارتي المدير الفني للمارد الأحمر، الذي تمت إقالته أمس الأحد بعد السقوط أمام بيراميدز والخروج من بطولة كأس مصر، حيث علمت "التحرير" أن أمير توفيق، مدير لجنة التعاقدات بالقلعة الحمراء، تلقى عددا من السير الذاتية لعدد من المدربين الأجانب من أجل عرضها على لجنة التخطيط بالنادي برئاسة طه إسماعيل، وعضوية كل من زكريا ناصف وخالد بيبو؛ تمهيدا للتعاقد مع أحدهم خلفا للمدرب الأوروجوياني.
الخطيب-العامري

في أقل من عامين.. الخطيب يطيح بـ4 مدربين من الأهلي

مضى ما يقرب من العامين على تولي محمود الخطيب مهام رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي، بعد انتخابه في 30 نوفمبر الماضي، رئيسًا للقلعة الحمراء، بدعوى أنه سينقل فريق كرة القدم إلى مكانة تختلف عن كل من سبقوه، ظن الجميع أن الفريق سيغرد وحيدًا في التتويج بالبطولات، نظرًا لما كان يتمتع به بيبو من موهبة كروية، وحصل على تفويض من مجلس الإدارة، بالإشراف على ملف كرة القدم، لكنه شهد تخبطات كثيرة، أبرزها تغير المدربيين بعد كل تعثر وهو عرف لم يعتاد عليه جماهير المارد الأحمر.
محمود-الخطيب العامرى-فاروق-سيد-عبد-الحافيظ

كيف سقطت الكرة بالأهلي في عهد الخطيب؟

في 30 نوفمبر الماضي، تم انتخاب محمود الخطيب رئيسًا لمجلس إدارة النادي الأهلي، بدعوى أنه سينقل فريق كرة القدم إلى مكانة تختلف عن كل من سبقوه، ظن الجميع أن الفريق سيغرد وحيدًا في التتويج بالبطولات، نظرًا لما كان يتمتع به بيبو من موهبة كروية لم يمتلكها إلا القليلون من نجوم الكرة التي قدمتهم الملاعب المصرية على مر تاريخها، وبعد مرور ما يقرب من عامين على توليه رئاسة القلعة الحمراء، أتت الرياح بما لا تشتهي سفن الجماهير الأهلاوية، ووضح أن سحر موهبة بيبو لم يشفع له وفقده بعد توليه رئاسة النادي في ظل الكوارث الكروية التي عاشها فريق الكرة تباعاً.
لاسارتى مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (2)

الأهلي يعلن إقالة لاسارتي.. ويوسف مديرا فنيا مؤقتا

قررت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي برئاسة طه إسماعيل وبحضور محمود الخطيب رئيس النادي توجيه الشكر للأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ومعاونيه الأجانب، بعد الفترة التي تولى فيها المهمة مع النادي، كما قررت اللجنة تكليف محمد يوسف المدرب العام بقيادة الفريق لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة القادمة. جاء ذلك القرار بعد توديع الأهلي مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على استاد الجيش ببرج العرب.
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