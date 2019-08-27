أزمة في قناة الأهلي بسبب الإعلان عن المدرب الجديد
تحرير:أحمد سعيد
٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٣ م
قناة الأهلي
سيطرت حالة من الارتباك على مسؤولي قناة النادي الأهلي، بشأن الإعلان عن آخر تفاصيل التعاقد مع المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، خلفا للمقال الأوروجوياني مارتن لاسارتي، عقب توديع بطولة كأس مصر من دور الستة عشر على يد فريق بيراميدز والخسارة بهدف دون رد.
الأزمة بدأت عبر برنامج "كلام في الميديا" في قناة الأهلي، الذي أكد مقدمه أن الاتفاق تم بالفعل مع المدير الفني الجديد والإعلان عنه سيتم خلال الساعات القليلة المُقبلة، ونشرت القناة الرسمية للنادي على موقع الـ"يوتيوب"، الفيديو الخاص بالبرنامج، وبعد نشره بلحظات تم حذف الفيديو.
وعقب نهاية برنامج "كلام في المديا" تراجع مقدم البرنامج وأكد أن ملف المدير الفني سري للغاية ولا أحد يعلم من الأسماء المرشحة على طاولة لجنة التخطيط للكرة برئاسة طه إسماعيل.
وفي برنامج "الأهلي الليلة" الذي تم بثه عقب "كلام في الميديا"، أكد مقدم البرنامج، أنه لا أحد يعلم اسم المدرب الجديد ولا أحد يعلم
وعقب نهاية برنامج "كلام في المديا" تراجع مقدم البرنامج وأكد أن ملف المدير الفني سري للغاية ولا أحد يعلم من الأسماء المرشحة على طاولة لجنة التخطيط للكرة برئاسة طه إسماعيل.
وفي برنامج "الأهلي الليلة" الذي تم بثه عقب "كلام في الميديا"، أكد مقدم البرنامج، أنه لا أحد يعلم اسم المدرب الجديد ولا أحد يعلم جنسيته من الأساس.
وواصل: "حتي إحنا هنا في قناة الأهلي محدش يعرف مين جاي ومين المدرب لحد دلوقتي، لجنة اختيار المدرب شغالة في سرية تامة بخصوص الموضوع ده، أول ما يتم الاتفاق مع المدرب، سيتم الإعلان عنه في الموقع الرسمي للنادي وقناة النادي الرسمية فقط".
التضارب الذي حدث بين مقدمي برامج قناة الأهلي تبعه نشر خبر عبر الموقع الرسمي للنادي مفاده أن لجنة التخطيط للكرة ستجتمع غدًا لمناقشة مقابلات «وفد الأهلي» مع بعض المدربين في أوروبا.