أزمة في قناة الأهلي بسبب الإعلان عن المدرب الجديد

تحرير:أحمد سعيد ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٣ م

قناة الأهلي

سيطرت حالة من الارتباك على مسؤولي قناة النادي الأهلي، بشأن الإعلان عن آخر تفاصيل التعاقد مع المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، خلفا للمقال الأوروجوياني مارتن لاسارتي، عقب توديع بطولة كأس مصر من دور الستة عشر على يد فريق بيراميدز والخسارة بهدف دون رد. الأزمة بدأت عبر برنامج "كلام في الميديا" في قناة الأهلي، الذي أكد مقدمه أن الاتفاق تم بالفعل مع المدير الفني الجديد والإعلان عنه سيتم خلال الساعات القليلة المُقبلة، ونشرت القناة الرسمية للنادي على موقع الـ"يوتيوب"، الفيديو الخاص بالبرنامج، وبعد نشره بلحظات تم حذف الفيديو.

وعقب نهاية برنامج "كلام في المديا" تراجع مقدم البرنامج وأكد أن ملف المدير الفني سري للغاية ولا أحد يعلم من الأسماء المرشحة على طاولة لجنة التخطيط للكرة برئاسة طه إسماعيل. وفي برنامج "الأهلي الليلة" الذي تم بثه عقب "كلام في الميديا"، أكد مقدم البرنامج، أنه لا أحد يعلم اسم المدرب الجديد ولا أحد يعلم