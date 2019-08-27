سياحي أم إباحي؟.. حقيقة موقع مثير للجدل في مؤتمر للأزهر

تحرير:محمد فتحي ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ م

محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر

أصدرت جامعة الأزهر بيانًا مساء الثلاثاء، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، نفت فيه صحة ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، حول ظهور عنوان «موقع إباحي» على الشاشة المخصصة للعرض، أثناء لقاء رئيس الجامعة مع الطلاب الجدد الأحد قبل الماضي، إذ قال الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس الجامعة لشؤون التنسيق، إن الصورة ليست حقيقية على الإطلاق، وحينما تم التحقق من الأمر تبين أن الموقع خاص بالأماكن السياحية العالمية ويطلق عليه «celebritycruises»، وليس كما يدعي البعض أنه أحد المواقع الإباحية.

وتابع فرج: «حينما يتم فتح صفحة البحث المخصصة لجوجل تظهر بعض المواقع التي يتم البحث عنها بصورة كبيرة، ومن ثم عند فتح صفحة جديدة، ظهرت الصفحة الخاصة بموقع celebritycruises». وطالب فرج بضرورة تحري الحقيقة والدقة في تداول أي أخبار أو بيانات عن الأزهر الشريف وجامعته، وعدم الانسياق وراء الشائعات