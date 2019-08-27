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سياحي أم إباحي؟.. حقيقة موقع مثير للجدل في مؤتمر للأزهر

تحرير:محمد فتحي ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ م
محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر
محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر
أصدرت جامعة الأزهر بيانًا مساء الثلاثاء، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، نفت فيه صحة ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، حول ظهور عنوان «موقع إباحي» على الشاشة المخصصة للعرض، أثناء لقاء رئيس الجامعة مع الطلاب الجدد الأحد قبل الماضي، إذ قال الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس الجامعة لشؤون التنسيق، إن الصورة ليست حقيقية على الإطلاق، وحينما تم التحقق من الأمر تبين أن الموقع خاص بالأماكن السياحية العالمية ويطلق عليه «celebritycruises»، وليس كما يدعي البعض أنه أحد المواقع الإباحية.
وتابع فرج: «حينما يتم فتح صفحة البحث المخصصة لجوجل تظهر بعض المواقع التي يتم البحث عنها بصورة كبيرة، ومن ثم عند فتح صفحة جديدة، ظهرت الصفحة الخاصة بموقع celebritycruises». وطالب فرج بضرورة تحري الحقيقة والدقة في تداول أي أخبار أو بيانات عن الأزهر الشريف وجامعته، وعدم الانسياق وراء الشائعات
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مطالب برلمانية بتفعيل قانون ذوي الاحتياجات الخاصة

رغم إصدار الحكومة اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، في الرابع والعشرين من ديسمبر عام 2018، إلا أن تفعيل القانون لا يزال بعيدًا عن أيدي المستفيدين البالغ عددهم نحو 13 مليونًا في عموم البلاد. تأخُّر تفعيل قانون ذوي الاحتياجات الخاصة الذي يحمل رقم 10 لسنة 2018، دفع عددًا من نواب البرلمان إلى تجديد مطالبتهم للحكومة بتنفيذ ما ورد في مواد التشريع الجديد، الذي يعد إنجازًا يتواكب مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
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الليبي يتذيل القائمة.. المصريات يفضلن الزواج من السعودي والسوري

أظهرت أرقام حديثة كشف عنها تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حجم عقود الزواج بين المصريات والعرب خصوصا السعوديين، وذلك خلال عام 2018. تقرير الإحصاء أشار إلى أن عقود زواج المصريات من سعوديين الأعلى بين حالات الزواج من عرب خلال العام الماضي، بعدد 537 عقد زواج، يليه عقود الزواج من سوريين بعدد 244 عقد زواج، فيما بلغ عدد عقود الزواج من سودانيين 128 عقدًا. فيما بلغت عقود الزواج من أردنيين نحو 110 عقود، بينما تذيلت القائمة عقود الزواج من ليبيين بعدد 28 عقدًا.
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الأزهر يوضح حقيقة ظهور موقع إباحي في مؤتمره: صورة مفبركة

كشف الدكتور أحمد زارع المتحدث الإعلامي بجامعة الأزهر عن حقيقة ما تداوله بعض رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بظهور موقع إباحي على شاشة العرض المخصصة لاستقبال أسئلة الطلاب واستفساراتهم في مؤتمر، بحضور الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، وعدد من علماء الأزهر، مشيرًا إلى أن الواقعة يرجع تاريخها إلى يوم 19 أغسطس الماضي، أثناء لقاء رئيس جامعة الأزهر بالطلاب الجدد. وأضاف زارع في تصريحات إلى «التحرير»: أن «الصورة مفبركة وهذا تربص بالأزهر من أصحاب النفوس الضعيفة"، مؤكدا أن الواقعة عارية تمامًا من الصحة.
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شطب صيدليات العزبي ورشدي.. هل ينقذ سوق الدواء؟

سادت حالة من الجدل بالشارع المصري وبالأخص داخل الوسط الطبي، عقب قرار وزارة الصحة بشطب «العزبى ورشدى»، من جداول قيد نقابة الصيادلة، إذ أخطرت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة نقابة الصيادلة في القاهرة بشطب الدكتور حاتم رشدي، والدكتور أحمد العزبي من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة والسكان. وبحسب خطاب إدارة العلاج الحر، فإنه تم شطب الدكتور حاتم رشدي نهائيا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، وإيقاف باقي الصيادلة الواردة أسماؤهم في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 5214 لسنة 134 ق لمدة عام، وتم التأشير بذلك في سجلات الصيادلة.
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الأزهر يوضح حقيقة ظهور موقع إباحي في مؤتمره: صورة مفبركة

كشف الدكتور أحمد زارع المتحدث الإعلامي بجامعة الأزهر عن حقيقة ما تداوله بعض رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بظهور موقع إباحي على شاشة العرض المخصصة لاستقبال أسئلة الطلاب واستفساراتهم في مؤتمر، بحضور الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، وعدد من علماء الأزهر، مشيرًا إلى أن الواقعة يرجع تاريخها إلى يوم 19 أغسطس الماضي، أثناء لقاء رئيس جامعة الأزهر بالطلاب الجدد. وأضاف زارع في تصريحات إلى «التحرير»: أن «الصورة مفبركة وهذا تربص بالأزهر من أصحاب النفوس الضعيفة"، مؤكدا أن الواقعة عارية تمامًا من الصحة.
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شيخ الأزهر: مصر تحتاج إلى الاستثمار في الوعي

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن مصر تحتاج إلى الاستثمار في الوعي بجانب بحوث علمية جادة من أجل تقدم وطننا الحبيب. وأضاف شيخ الأزهر، خلال لقائه مع الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، اليوم السبت، لبحث سبل دعم التعاون العلمي بين الأزهر والأكاديمية، إن العمل على زيادة الوعي هو أول خطوات النجاح، مؤكدا أننا لدينا شباب مميز يحتاج كل الدعم والتشجيع حتى يخرج ما لديه من قدرات وابتكارات.
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بعد إنقاذ حياته.. مايكل هلال يوجه رسالة لابن شقيق شيخ الأزهر

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كيف يواجه قانون التجارة الإلكترونية الإعلانات الوهمية؟

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