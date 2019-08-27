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مطالب برلمانية بتفعيل قانون ذوي الاحتياجات الخاصة

هجرس: نطالب بخطة زمنية لتسليم بطاقات الخدمات المتكاملة للمواطنين.. وفؤاد: لم نتلقَّ إجابات كافية ولا بد من تحديد آليات التقديم والجهات المعنية
تحرير:محمد محمود ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٨ م
مجلس النواب
مجلس النواب
رغم إصدار الحكومة اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، في الرابع والعشرين من ديسمبر عام 2018، إلا أن تفعيل القانون لا يزال بعيدًا عن أيدي المستفيدين البالغ عددهم نحو 13 مليونًا في عموم البلاد. تأخُّر تفعيل قانون ذوي الاحتياجات الخاصة الذي يحمل رقم 10 لسنة 2018، دفع عددًا من نواب البرلمان إلى تجديد مطالبتهم للحكومة بتنفيذ ما ورد في مواد التشريع الجديد، الذي يعد إنجازًا يتواكب مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
مأزق خطير النائبة هبة هجرس عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، قالت "ببساطة شديدة، طالبت وزيرة التضامن بأن تمدنا بخطة زمنية وجغرافية لتسليم بطاقات الخدمات المتكاملة للمواطنين المستفيدين بالقانون". وأضافت هجرس لـ"التحرير"، "على الحكومة أن توضح لنا كيف سيتقدم الناس للحصول على هذه البطاقة، وكيف سيحصلون
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محمد-المحرصاوي

سياحي أم إباحي؟.. حقيقة موقع مثير للجدل في مؤتمر للأزهر

أصدرت جامعة الأزهر بيانًا مساء الثلاثاء، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، نفت فيه صحة ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، حول ظهور عنوان «موقع إباحي» على الشاشة المخصصة للعرض، أثناء لقاء رئيس الجامعة مع الطلاب الجدد الأحد قبل الماضي، إذ قال الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس الجامعة لشؤون التنسيق، إن الصورة ليست حقيقية على الإطلاق، وحينما تم التحقق من الأمر تبين أن الموقع خاص بالأماكن السياحية العالمية ويطلق عليه «celebritycruises»، وليس كما يدعي البعض أنه أحد المواقع الإباحية.
زواج 2

الليبي يتذيل القائمة.. المصريات يفضلن الزواج من السعودي والسوري

أظهرت أرقام حديثة كشف عنها تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حجم عقود الزواج بين المصريات والعرب خصوصا السعوديين، وذلك خلال عام 2018. تقرير الإحصاء أشار إلى أن عقود زواج المصريات من سعوديين الأعلى بين حالات الزواج من عرب خلال العام الماضي، بعدد 537 عقد زواج، يليه عقود الزواج من سوريين بعدد 244 عقد زواج، فيما بلغ عدد عقود الزواج من سودانيين 128 عقدًا. فيما بلغت عقود الزواج من أردنيين نحو 110 عقود، بينما تذيلت القائمة عقود الزواج من ليبيين بعدد 28 عقدًا.
احمد-زارع

الأزهر يوضح حقيقة ظهور موقع إباحي في مؤتمره: صورة مفبركة

كشف الدكتور أحمد زارع المتحدث الإعلامي بجامعة الأزهر عن حقيقة ما تداوله بعض رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بظهور موقع إباحي على شاشة العرض المخصصة لاستقبال أسئلة الطلاب واستفساراتهم في مؤتمر، بحضور الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، وعدد من علماء الأزهر، مشيرًا إلى أن الواقعة يرجع تاريخها إلى يوم 19 أغسطس الماضي، أثناء لقاء رئيس جامعة الأزهر بالطلاب الجدد. وأضاف زارع في تصريحات إلى «التحرير»: أن «الصورة مفبركة وهذا تربص بالأزهر من أصحاب النفوس الضعيفة"، مؤكدا أن الواقعة عارية تمامًا من الصحة.
احمد-العزبي (2)

شطب صيدليات العزبي ورشدي.. هل ينقذ سوق الدواء؟

سادت حالة من الجدل بالشارع المصري وبالأخص داخل الوسط الطبي، عقب قرار وزارة الصحة بشطب «العزبى ورشدى»، من جداول قيد نقابة الصيادلة، إذ أخطرت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة نقابة الصيادلة في القاهرة بشطب الدكتور حاتم رشدي، والدكتور أحمد العزبي من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة والسكان. وبحسب خطاب إدارة العلاج الحر، فإنه تم شطب الدكتور حاتم رشدي نهائيا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، وإيقاف باقي الصيادلة الواردة أسماؤهم في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 5214 لسنة 134 ق لمدة عام، وتم التأشير بذلك في سجلات الصيادلة.
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حج-وعمرة (2)

كيف تواجه الحكومة أزمة «تأشيرة الترفيه» بالسعودية؟

رغم منع السلطات السعودية دخول أكثر من 30 مصريا من حاملي تأشيرات الفاعلية وإعادتهم لمطار القاهرة فى بداية موسم الحج، لأنها غير مسجلة على أنظمة الجوازات الخاصة بتفويج الحجاج، فإن الأزمة تكررت ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، عندما احتجزت سلطات مطار جدة الدولي 10 مصريين آخرين من كبار السن في أثناء عودتهم بعد أداء المناسك كاملة دون تعطل فى الإجراءات، بسبب وجود خطأ في التأشيرة، وأنها معدة للترفيه، ولم يتم اكتشافها إلا في أثناء مغادرتهم مطار جدة، ما يطرح تساؤلا حول كيفية مواجهة الحكومة أزمة تأشيرة «زيارة الفعالية» خلال الفترة المقبلة.
مجلس-النواب

خارجية النواب: مصر تتبني استراتيجية لمكافحة الإرهاب

أكد النائب كريم درويش، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، أهمية تعزيز الجهود المشتركة فى مجال مكافحة الإرهاب فى ضوء العلاقات الاستراتيجية القوية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية. وقال إنه التقي المنسق الأمريكي لمكافحة الإرهاب السفير ناثان سيلز، بحضور رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب كمال عامر وأمين سر لجنة العلاقات الخارجية طارق الخولى، وتم بحث سبل التعاون المصري الأمريكي في مواجهة الإرهاب وسبل تعزيز هذا التعاون لمواجهة التطورات التي تشهدها ظاهرة الإرهاب وتنسيق الجهود وتبادل الرؤى في هذا الشأن.
نقاب

هولندا تطبق رسميا حظر ارتداء النقاب

دخل حظر النقاب «البرقع»، حيز التنفيذ في هولندا، بدءا من اليوم الخميس، بعد نحو 14 عاما من النقاش، وبالتالي لم يعد ارتداء النقاب مسموحا به في المؤسسات العامة مثل المدارس والمستشفيات والمكاتب الحكومية أو في الحافلات والقطارات. بحسب وكالة الأنباء الألمانية، وحثت وزارة الداخلية فى هولندا، المؤسسات المحلية، والهيئات ذات الصلة على تطبيق الحظر، وأصبح من حق مسؤولي الأمن الآن مطالبة المنقبات بالكشف عن وجوههن، وإذا رفضن، يمكن منعهن من دخول المباني العامة أو مواجهة غرامات بما لا يقل عن 150 يورو، ما يعادل 167 دولارا.
الشرقية-للدخان

برلماني: لماذا تأخر نقل مصنع الشرقية للدخان؟

استنكر الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، تأخر الحكومة في تنفيذ قرار نقل مصنع شركة الشرقية للدخان رغم معاناة سكان المناطق المجاورة من التلوث البيئي الناتج عنه. وقال النائب في سؤال برلماني تقدم به إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن حق المواطن المصري في العيش في بيئة نظيفة وصحية هو أحد أهم الحقوق التي كفلها له الدستور، وهو من الحقوق التي لا تقبل التهاون في أي تعدٍّ قد يطرأ عليها.
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