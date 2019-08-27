التعادل يحسم لقاء الهلال مع الاتحاد بدورى أبطال اسيا

تحرير:محمد جمال ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ م

جوميز لاعب الهلال

حسم التعادل السلبى مواجهة فريق الاتحاد أمام الهلال وذلك في لقاء سعودي من العيار الثقيل، والذى أقيم اليوم الثلاثاء على ملعب الملك عبد الله فى إطار ذهاب ربع نهائى بطولة دورى أبطال أسيا، وشهدت المباراة حضور جماهيرى قوى خاصة من جماهير الهلال، الذى فشل فى الخروج بفوز كان سيكون غالى على ملعبه وبين جماهيره. ومن المقرر أن يلتقى الفريقان السعوديان يوم 17 من الشهر القادم، على ملعب الملك سعود فى إياب دوري أبطال آسيا ليحسم التأهل لدور نصف النهائي من البطولة الآسيوية.

في الشوط الأول حاول الفريقان الوصول لمرمى الآخر من أجل هز الشباك، لكن المحاولات، لم تكلل بالنجاح بسبب التسرع من جانب اللاعبين والتكتل الدفاعي أمام المرميين، لينتهى الشوط الأول بعد حصول محمد كانو خط وسط الهلال على بطاقة صفراء فى الدقيقة 45 من عمر المباراة . وفى الشوط الثانى استمر مسلسل إهدار الهجمات

في الشوط الأول حاول الفريقان الوصول لمرمى الآخر من أجل هز الشباك، لكن المحاولات، لم تكلل بالنجاح بسبب التسرع من جانب اللاعبين والتكتل الدفاعي أمام المرميين، لينتهى الشوط الأول بعد حصول محمد كانو خط وسط الهلال على بطاقة صفراء فى الدقيقة 45 من عمر المباراة .

وفى الشوط الثانى استمر مسلسل إهدار الهجمات من الجانبين مع أفضلية أكثر لفريق الاتحاد على حساب الهلال، حيث نجح الأول فى زيادة عدد الهجمات على مرمى الخصم وجوميز وجفينشو أكثر من مرة خلال الشوط الثانى في استغلال كرات كانت أقرب لأن تكون هدف بسبب رعونة جوميز.

واعترض لاعبو الهلال السعودي على عدم احتساب ركلة جزاء صحيحة لصالحهم بعدما منعت يد مدافع اتحاد جدة تسديدة جوميز من معانقة الشباك، لتنتهى المباراة بدون أهداف ويؤجل الفريقان حسم الصعود للدور نصف النهائى إلى مباراة الإياب .



