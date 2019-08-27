رياضة

التعادل يحسم لقاء الهلال مع الاتحاد بدورى أبطال اسيا

تحرير:محمد جمال ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ م
جوميز لاعب الهلال
جوميز لاعب الهلال
حسم التعادل السلبى مواجهة فريق الاتحاد أمام الهلال وذلك في لقاء سعودي من العيار الثقيل، والذى أقيم اليوم الثلاثاء على ملعب الملك عبد الله فى إطار ذهاب ربع نهائى بطولة دورى أبطال أسيا، وشهدت المباراة حضور جماهيرى قوى خاصة من جماهير الهلال، الذى فشل فى الخروج بفوز كان سيكون غالى على ملعبه وبين جماهيره. ومن المقرر أن يلتقى الفريقان السعوديان يوم 17 من الشهر القادم، على ملعب الملك سعود فى إياب دوري أبطال آسيا ليحسم التأهل لدور نصف النهائي من البطولة الآسيوية.
في الشوط الأول حاول الفريقان الوصول لمرمى الآخر من أجل هز الشباك، لكن المحاولات، لم تكلل بالنجاح بسبب التسرع من جانب اللاعبين والتكتل الدفاعي أمام المرميين، لينتهى الشوط الأول بعد حصول محمد كانو خط وسط الهلال على بطاقة صفراء فى الدقيقة 45 من عمر المباراة . وفى الشوط الثانى استمر مسلسل إهدار الهجمات
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الأهلي يقطع الطريق على الزمالك ويقرر قيد حسين السيد

قطع مسئولو النادي الأهلي الطريق على مفاوضات نادي الزمالك، مع حسين السيد الظهير الأيسر للفريق، العائد من رحلة اعارة إلى نادي الأتفاق السعودي، بعدما قرروا قيده في قائمة القلعة الحمراء المحلية، خلال المرحلة المقبلة. وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في تصريحات خاصة لـ «التحرير»، أنه تم الإستقرار علي قيد حسين السيد في قائمة الفريق، وسيكون متواجدًا مع الفريق في المرحلة المقبلة، وأوضح مدير الكرة أن قرار قيد اللاعب جاء لأنه يعد من اللاعبين المميزين ووجوده مهم بالنسبة للفريق، بخلاف أنه يعد من أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيسر في الدوري المصري.
قناة الأهلي

أزمة في قناة الأهلي بسبب الإعلان عن المدرب الجديد

سيطرت حالة من الارتباك على مسؤولي قناة النادي الأهلي، بشأن الإعلان عن آخر تفاصيل التعاقد مع المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، خلفا للمقال الأوروجوياني مارتن لاسارتي، عقب توديع بطولة كأس مصر من دور الستة عشر على يد فريق بيراميدز والخسارة بهدف دون رد. الأزمة بدأت عبر برنامج "كلام في الميديا" في قناة الأهلي، الذي أكد مقدمه أن الاتفاق تم بالفعل مع المدير الفني الجديد والإعلان عنه سيتم خلال الساعات القليلة المُقبلة، ونشرت القناة الرسمية للنادي على موقع الـ"يوتيوب"، الفيديو الخاص بالبرنامج، وبعد نشره بلحظات تم حذف الفيديو.
لجنة-التخطيط-بالأهلي‎

لجنة التخطيط بالأهلي تجتمع لمناقشة مقابلات المدربين

تعقد لجنة التخطيط للكرة، برئاسة الدكتور طه إسماعيل، اجتماعًا في الواحدة ظهر غدٍ، الأربعاء، لمتابعة ومناقشة المقابلات الجارية مع بعض المدربين الأجانب، لتولّي مسئولية الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، خلال الفترة القادمة، وتستعرض اللجنة في اجتماع الغدِ ما أسفرت عنه مقابلات وفد القلعة الحمراء، المتواجد حاليًا في أوروبا، حتى الآن، مع المدربين الذين وقع عليهم الاختيار، وفقًا للمعايير التي وضعتها اللجنة لانتقاء مديرٍ فني، يستطيع تحقيق طموحات جماهير الأهلي على كل المستويات.
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النصر-السعودي‎

النصر السعودي يفوز على السد القطري في أبطال آسيا

قلب فريق النصر السعودي الطاولة على نظيره السد القطري، بعدما حول تأخره بهدف نظيف، للفوز بهدفين لهدف، سجل علي أسد الله هدف التقدم للضيوف، وأدرك عبدالرحمن الدوسري هدف التعادل لأصحاب الأرض، قبل أن يخطف جوليانو دي باولا هدف الفوز، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على "استاد الملك فهد الدولي"، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، ويحتاج العالمي للتعادل أو الفوز بأي نتيجة خلال موقعة الإياب التي ستقام في السادس عشر من شهر سبتمبر المقبل، على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، من أجل حسم التأهل إلى نصف نهائي المسابقة القارية.
مباراة الزمالك والاتحاد السكندري-30

مدرب العربي الكويتي: مباراة الاتحاد السكندري «صعبة»

كشف خوان إجناسيو مارتينيز، المدير الفني لفريق العربي الكويتي أن مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري في دور الـ32 بالبطولة العربية والتي تحمل اسم كأس محمد السادس للأندية الأبطال، يأتي في وقت مهم لفريقه، مؤكدا الاستعداد بشكل جيد له منذ معسكر الفريق الأخير في إسبانيا، حيث أكد مارتينيز خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد قبل مواجهة الاتحاد المقرر لها الثلاثاء، على ملعب الصباح بدولة الكويت، أن إدارة ناديه وفرت جميع عناصر النجاح للفريق، وتتجاوب معهم في كل شيء، مؤكدا أنه يستعد للعب 180 دقيقة أمام الاتحاد السكندري، باعتبار نظام البطولة "ذهاب- إياب".
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رغم الفوز على الهلال.. أهلي جدة يودع دوري أبطال آسيا

تأهل فريق الهلال اليوم الثلاثاء إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، على حساب مواطنه أهلي جدة، وذلك رغم فوز الأخير بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الثلاثاء على ملعب استاد جامعة الملك سعود، فى إياب دور الـ16 من بطولة دورى أبطال آسيا وسجل هدف الأهلى الوحيد عبدالفتاح العسيري. وانتهت مباراة الذهاب بنتيجة 4- 2 لصالح الهلال؛ مما جعل حصيلة المباراتين 4- 3؛ ليصل بهذا الفوز الهلال لدور الثمانية من البطولة الآسيوية ويودع الأهلى السعودى البطولة من درو الـ16.
كاس-دورى-ابطال-اسيا

تأهل الاتحاد والنصر إلى ربع نهائى دوري أبطال آسيا

تأهل فريق الاتحاد السعودى لربع نهائى بطولة دورى أبطال آسيا بعد الفوز على ذوب أهان اصفهان الايراني مساء الاثنين، بنتيجة 4-3 فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب حمد الكبير فى الدوحة إضمن مباريات إياب دور الـ 16 من البطولة الاسيوية . وسجل لصالح فريق الاتحاد كلا من إميليانو فيشيو ومحمد باقر صادقي(هدف فى مرماه ) رومارينيو بواقع هدفين، بينما سجل لصالح الفريق الإيرانى كلا من خيمينيز(هدف فى مرماه)، هادى محمد وماكولاى كريسانوس، وانتهت مباراة الذهاب بفوز الاتحاد بنتيجة 2-1، لتكون حصيلة المباراتين 6-4 لصالح اتحاد جدة .
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