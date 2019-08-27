الأهلي يقطع الطريق على الزمالك ويقرر قيد حسين السيد

تحرير:أحمد شحاته ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ م

حسين السيد

قطع مسئولو النادي الأهلي الطريق على مفاوضات نادي الزمالك، مع حسين السيد الظهير الأيسر للفريق، العائد من رحلة اعارة إلى نادي الأتفاق السعودي، بعدما قرروا قيده في قائمة القلعة الحمراء المحلية، خلال المرحلة المقبلة. وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في تصريحات خاصة لـ «التحرير»، أنه تم الإستقرار علي قيد حسين السيد في قائمة الفريق، وسيكون متواجدًا مع الفريق في المرحلة المقبلة، وأوضح مدير الكرة أن قرار قيد اللاعب جاء لأنه يعد من اللاعبين المميزين ووجوده مهم بالنسبة للفريق، بخلاف أنه يعد من أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيسر في الدوري المصري.

وشهدت الفترة الماضية مفاوضات جدية بين مسؤول الزمالك وحسين السيد من أجل التعاقد معه لدعم الجبهة اليسرى التي انضم فيها مؤخراً محمد عبدالشافي، حتى يتم علاج الأزمة التي دفعت الجهاز الفني في الموسم السابق لإشراك عبدالله جمعة في هذا المركز. ويعد حسين السيد من ناشئي الأهلي، قبل أن ينتقل إلى صفوف مصر للمقاصة