رياضة

الأهلي يقطع الطريق على الزمالك ويقرر قيد حسين السيد

تحرير:أحمد شحاته ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ م
حسين السيد
حسين السيد
قطع مسئولو النادي الأهلي الطريق على مفاوضات نادي الزمالك، مع حسين السيد الظهير الأيسر للفريق، العائد من رحلة اعارة إلى نادي الأتفاق السعودي، بعدما قرروا قيده في قائمة القلعة الحمراء المحلية، خلال المرحلة المقبلة. وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في تصريحات خاصة لـ «التحرير»، أنه تم الإستقرار علي قيد حسين السيد في قائمة الفريق، وسيكون متواجدًا مع الفريق في المرحلة المقبلة، وأوضح مدير الكرة أن قرار قيد اللاعب جاء لأنه يعد من اللاعبين المميزين ووجوده مهم بالنسبة للفريق، بخلاف أنه يعد من أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيسر في الدوري المصري.
وشهدت الفترة الماضية مفاوضات جدية بين مسؤول الزمالك وحسين السيد من أجل التعاقد معه لدعم الجبهة اليسرى التي انضم فيها مؤخراً محمد عبدالشافي، حتى يتم علاج الأزمة التي دفعت الجهاز الفني في الموسم السابق لإشراك عبدالله جمعة في هذا المركز. ويعد حسين السيد من ناشئي الأهلي، قبل أن ينتقل إلى صفوف مصر للمقاصة
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الهلال - القادسية‎

التعادل يحسم لقاء الهلال مع الاتحاد بدورى أبطال اسيا

حسم التعادل السلبى مواجهة فريق الاتحاد أمام الهلال وذلك في لقاء سعودي من العيار الثقيل، والذى أقيم اليوم الثلاثاء على ملعب الملك عبد الله فى إطار ذهاب ربع نهائى بطولة دورى أبطال أسيا، وشهدت المباراة حضور جماهيرى قوى خاصة من جماهير الهلال، الذى فشل فى الخروج بفوز كان سيكون غالى على ملعبه وبين جماهيره. ومن المقرر أن يلتقى الفريقان السعوديان يوم 17 من الشهر القادم، على ملعب الملك سعود فى إياب دوري أبطال آسيا ليحسم التأهل لدور نصف النهائي من البطولة الآسيوية.
قناة الأهلي

أزمة في قناة الأهلي بسبب الإعلان عن المدرب الجديد

سيطرت حالة من الارتباك على مسؤولي قناة النادي الأهلي، بشأن الإعلان عن آخر تفاصيل التعاقد مع المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، خلفا للمقال الأوروجوياني مارتن لاسارتي، عقب توديع بطولة كأس مصر من دور الستة عشر على يد فريق بيراميدز والخسارة بهدف دون رد. الأزمة بدأت عبر برنامج "كلام في الميديا" في قناة الأهلي، الذي أكد مقدمه أن الاتفاق تم بالفعل مع المدير الفني الجديد والإعلان عنه سيتم خلال الساعات القليلة المُقبلة، ونشرت القناة الرسمية للنادي على موقع الـ"يوتيوب"، الفيديو الخاص بالبرنامج، وبعد نشره بلحظات تم حذف الفيديو.
لجنة-التخطيط-بالأهلي‎

لجنة التخطيط بالأهلي تجتمع لمناقشة مقابلات المدربين

تعقد لجنة التخطيط للكرة، برئاسة الدكتور طه إسماعيل، اجتماعًا في الواحدة ظهر غدٍ، الأربعاء، لمتابعة ومناقشة المقابلات الجارية مع بعض المدربين الأجانب، لتولّي مسئولية الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، خلال الفترة القادمة، وتستعرض اللجنة في اجتماع الغدِ ما أسفرت عنه مقابلات وفد القلعة الحمراء، المتواجد حاليًا في أوروبا، حتى الآن، مع المدربين الذين وقع عليهم الاختيار، وفقًا للمعايير التي وضعتها اللجنة لانتقاء مديرٍ فني، يستطيع تحقيق طموحات جماهير الأهلي على كل المستويات.
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حسين-السيد

لاعب الأهلي يكشف حقيقة انتقاله للإسماعيلي

كشف حسين السيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة انتقاله إلى صفوف الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الحالية، مؤكدًا أنه يدرس عدة عروض للرحيل عن القلعة الحمراء هذا الصيف، جاء ذلك في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، قائلا: "لم يفاتحني أحد من الإسماعيلي للانضمام إليه في الفترة المقبلة.. وما يتردد عبر وسائل الإعلام لا أعلم عنه شيئًا، أنتظر حسم مستقبلي مع الأهلي خلال أيام، وهناك أكثر من عرض، أقوم بدراسته لاختيار الأفضل خلال الفترة القادمة".
محمود-الخطيب العامرى-فاروق-سيد-عبد-الحافيظ

كيف سقطت الكرة بالأهلي في عهد الخطيب؟

في 30 نوفمبر الماضي، تم انتخاب محمود الخطيب رئيسًا لمجلس إدارة النادي الأهلي، بدعوى أنه سينقل فريق كرة القدم إلى مكانة تختلف عن كل من سبقوه، ظن الجميع أن الفريق سيغرد وحيدًا في التتويج بالبطولات، نظرًا لما كان يتمتع به بيبو من موهبة كروية لم يمتلكها إلا القليلون من نجوم الكرة التي قدمتهم الملاعب المصرية على مر تاريخها، وبعد مرور ما يقرب من عامين على توليه رئاسة القلعة الحمراء، أتت الرياح بما لا تشتهي سفن الجماهير الأهلاوية، ووضح أن سحر موهبة بيبو لم يشفع له وفقده بعد توليه رئاسة النادي في ظل الكوارث الكروية التي عاشها فريق الكرة تباعاً.
اتحاد-الكرة

الجبلاية تتلقى إخطارًا بتشكيل رابطة الأندية المحترفة

تلقى اتحاد الكرة إخطارًا من رابطة الأندية المحترفة، يفيد بتشكيل لجنة تضم أحمد حلمي الشريف ونهاد حجاج ومحمد الماشطة لفحص أوراق المرشحين للانضمام للمكتب التنفيذي، وتأتي هذه الخطوة تمهيدًا لإجراء انتخابات اختيار المكتب التنفيذي للرابطة وتشكيلها بصورة رسمية، وكان الأهلى قد رشح عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأحمر ممثلا عنه فى اللجنة، كما رشح الاتحاد السكندرى محمود الشامى للرابطة، فيما رشح طلائع الجيش أحمد المهدى مدير الكرة، ورشح الإنتاج الحربى خالد مهدى مدير الكرة.
محمود-متولى (3)

متولي يتحدث عن انتقاله للأهلي وأحلام يتمنى تحقيقها

لاعب ارتبط اسمه كثيرا بالانتقال للنادي الأهلي، طالبت الجماهير بالتعاقد معه ووجدت فيه الحل الرئيس لأزمة الأهلي الدفاعية، إنه محمود متولي قائد فريق الإسماعيلي، وأتم انتقاله لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صباح اليوم الثلاثاء لمدة خمسة مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وأجرى الموقع الرسمي للمارد الأحمر حوارًا مطولا مع اللاعب أعرب فيه عن سعادته الكبيرة بعد انتقاله بشكل رسمي لصفوف القلعة الحمراء، وتمنى أن يكون على قدر ثقة وطموحات جماهير الأهلي.
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