مصرع 40 شخصا في غرق مركب لاجئين قبالة سواحل ليبيا

تحرير:أ.ش.أ ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ م

صورة أرشيفية

أكدت المفوضية العليا لشئون اللاجئين أن التقديرات تشير إلى أن 40 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم غرقا قبالة السواحل الليبية في أحدث كوارث القوارب التي تقل مهاجرين ولاجئين يعبرون البحر المتوسط إلى أوروبا. وقال المبعوث الخاص للمفوضية لوسط البحر المتوسط فينسنت كوشيل، في بيان الثلاثاء، إنه تم إنقاذ 60 شخصا في عملية ما زالت مستمرة منذ صباح اليوم من قبل خفر السواحل الليبي وصيادين محليين، وتم نقلهم إلى بلدة الخمس الليبية الشاطئية على بعد نحو 100 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس.

وأضاف كوشيل أن هذا الحادث يأتي بعد أسابيع قليلة من غرق سفينة يقدر عدد من فقدوا منها بنحو 150 شخصا في أسوأ حادثة بالبحر المتوسط هذا العام، لافتا إلى أن التقديرات تشير إلى أن حوالى 900 شخص قد فقدوا حياتهم وهم يحاولون عبور البحر المتوسط في العام الحالي.وكانت الأمم المتحدة قد أكدت اليوم أهمية زيادة الدعم