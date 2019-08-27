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مصرع 40 شخصا في غرق مركب لاجئين قبالة سواحل ليبيا

تحرير:أ.ش.أ ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أكدت المفوضية العليا لشئون اللاجئين أن التقديرات تشير إلى أن 40 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم غرقا قبالة السواحل الليبية في أحدث كوارث القوارب التي تقل مهاجرين ولاجئين يعبرون البحر المتوسط إلى أوروبا. وقال المبعوث الخاص للمفوضية لوسط البحر المتوسط فينسنت كوشيل، في بيان الثلاثاء، إنه تم إنقاذ 60 شخصا في عملية ما زالت مستمرة منذ صباح اليوم من قبل خفر السواحل الليبي وصيادين محليين، وتم نقلهم إلى بلدة الخمس الليبية الشاطئية على بعد نحو 100 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس.
وأضاف كوشيل أن هذا الحادث يأتي بعد أسابيع قليلة من غرق سفينة يقدر عدد من فقدوا منها بنحو 150 شخصا في أسوأ حادثة بالبحر المتوسط هذا العام، لافتا إلى أن التقديرات تشير إلى أن حوالى 900 شخص قد فقدوا حياتهم وهم يحاولون عبور البحر المتوسط في العام الحالي.وكانت الأمم المتحدة قد أكدت اليوم أهمية زيادة الدعم
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ماكرون يهاجم رئيس البرازيل بسبب السخرية من زوجته

في تعليق وصفه بأنه "غير مهذب" بشأن زوجته، هاجم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، نظيره البرازيلي جاير بولسونارو، بحسب "بي بي سي عربي". وسخر أحد أنصار الرئيس البرازيلي من سخر "بريجيت" زوجة ماكرون، البالغة من العمر 66 عاما، في منشور على موقع فيسبوك، احتوى على صورة تقارن بين سيدة فرنسا الأولى وزوجة بولسونارو، ميشيل، البالغة من العمر 37 عاما. المنشور قال: "الآن تفهم لماذا يضطهد ماكرون بولسونارو؟"، فيما كتب بولسونارو (باللغة البرتغالية) تعقيبًا على التعليق: "لا تحرجوه... يا رجل".
نصر-الله

رويترز: «حزب الله» يخطط لضربة ضد إسرائيل لن تثير حربا

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إطلاق قذائف هاون من غزة على مستوطنات.. وإسرائيل ترد

أطلقت فصائل فلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، 4 قذائف هاون على مستوطنات جنوب إسرائيل، دون الإشارة إلى وقوع إصابات أو قتلى. في المقابل، رد جيش الاحتلال، بقصف موقعا للفصائل الفلسطينية في البريج وسط قطاع غزة، بحسب "معا".. وكان طيران الاحتلال قصف أهدافًا تابعة لحركة حماس بقطاع غزة، أمس الإثنين، ردًا على إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، حسب ما أعلن جيش الاحتلال. كما أعلنت سلطات الاحتلال اتخاذ إجراء عقابي بخفض كميات الوقود الواصلة إلى محطة الطاقة الرئيسية في قطاع غزة، ما يعني انخفاضًا كبيرًا في التغذية بالتيار الكهربائي هناك.
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خوفا من حزب الله.. إسرائيل تعلن حالة التأهب القصوى

أعلنت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن الحدود الإسرائيلية الشمالية مع لبنان، تشهد حالة تأهب قصوى، وقالت الإذاعة في بيان، إن جيش الاحتلال وضع قواته على الحدود اللبنانية، في حالة تأهب تحسبا لـ"هجمات انتقامية" من حزب الله، مضيفة أنه "يسود الاعتقاد لدى الدوائر الأمنية في إسرائيل أنه ستتم محاولة مهاجمة جنود أو ضرب منشآت عسكرية وليس مدنيين"، وتابعت: "بعد تقييم، تقرر أن حركة بعض المركبات العسكرية على عدة تقاطعات لن تكون ممكنة وفقًا للوضع الأمني".
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لقاء-السيسي-وترامب (1)

علاقات قوية وتطور إيجابي.. السيسي يلتقي ترامب في باريس

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، نظيره الأمريكي دونالد ترامب، على هامش مشاركتهما في فعاليات قمة مجموعة الدول السبع، في فرنسا، وكتب الرئيس السيسي، عبر صفحته الرسمية على تويتر: "سعدت بلقائي اليوم بالرئيس ترامب، ،حيث رسخ اللقاء قوة وعمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والولايات المتحدة، وما تشهده تلك العلاقات من تطور إيجابي متواصل خلال هذه الفترة" مضيفا: "أؤكد على حرص مصر الدائم على الاستمرار في الارتقاء بأطر التعاون المشترك فى جميع المجالات".
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«الإرهاب والهجرة غير الشرعية».. السيسي يلتقي ماكرون

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي أعرب خلال اللقاء عن شكره للرئيس الفرنسي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال مشاركة سيادته في قمة مجموعة الدول السبع، مشيدا بقوة وتميز العلاقات المصرية الفرنسية وما تتسم به من خصوصية تاريخية. ومن جانبه رحب ماكرون بالسيسي، مثمنا مشاركته في أعمال القمة، وكذلك بالعلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا والروابط الحضارية والثقافية التي تربط بين الشعبين.
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مجموعة السبع.. السيسي يقود إفريقيا للتكامل القاري

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: إن "الطريق للخروج من الأزمة فى ليبيا معروف، ولا يحتاج سوى للإرادة السياسية وإخلاص النوايا، للبدء في عملية تسوية سياسية شاملة، تعالج كافة جوانب الأزمة، وفي القلب منها قضية استعادة الاستقرار، والقضاء على الإرهاب وفوضى الميليشيات المسلحة. أضف إلى ذلك إنهاء التدخلات الخارجية في ليبيا، وضمان عدالة توزيع موارد الدولة والشفافية فى إنفاقها، واستكمال توحيد المؤسسات الليبية على النحو الوارد فى الاتفاق السياسى الليبي، لإعادة البلاد إلى مسارها الصحيح.
الجيش-الليبى

الجيش الليبي يفرض سيطرته على منطقة جديدة بغربان

تمكن الجيش الليبي، اليوم الأحد، من فرض سيطرته على منطقة غوط الريح جنوبي مدينة غريان غرب البلاد، وقتل أحد أفراد عصابات المدينة. وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي، في بيان: "قواتنا المسلحة تسيطر على منطقة غوط الريح جنوب شرق غريان والميليشيات تفر أمام ضربات قواتنا الباسلة". وأشار بيان الجيش الليبي إلى أن أحد عناصر الميليشيات ويُدعى فتحي بودي لقي حتفه خلال اشتباكات دارت في المدينة، صباح اليوم، وهو ما يؤكد عزم القيادة المسلحة بقيادة المشير حفتر على اجتثاث الإرهاب من جذوره، وفقا لـ"العين الإخبارية".
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