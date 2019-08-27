استشهاد فلسطينيين وإصابة آخر في قصف إسرائيلي على غزة

تحرير:وكالات ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ م

صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة في غزة، مساء الثلاثاء، استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخر بقصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين غرب المدينة، بحسب "روسيا اليوم". وقالت مصادر محلية في غزة: إن طائرات القوات الإسرائيلية قصفت دراجة نارية؛ ما أدى إلى مقتل شخصين على الفور. وسبق أن قصفت الطائرات الإسرائيلية، فجر اليوم، موقعا تابعا للفصائل الفلسطينية، بعد ساعات من إطلاق 3 صواريخ من القطاع. وكان طيران الاحتلال قصف أهدافًا تابعة لحركة حماس بقطاع غزة، أمس الإثنين، ردًا على إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، حسب ما أعلن جيش الاحتلال.

كما أعلنت سلطات الاحتلال اتخاذ إجراء عقابي بخفض كميات الوقود الواصلة إلى محطة الطاقة الرئيسة في قطاع غزة؛ ما يعني انخفاضًا كبيرًا في التغذية بالتيار الكهربائي هناك. وسقطت 3 صواريخ أول أمس الأحد، من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، دون وقوع إصابات، في حين اعترضت منظومة القبة الحديدية صاروخين من الصواريخ الثلاثة. رئيس