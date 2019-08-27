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استشهاد فلسطينيين وإصابة آخر في قصف إسرائيلي على غزة

تحرير:وكالات ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أعلنت وزارة الصحة في غزة، مساء الثلاثاء، استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخر بقصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين غرب المدينة، بحسب "روسيا اليوم". وقالت مصادر محلية في غزة: إن طائرات القوات الإسرائيلية قصفت دراجة نارية؛ ما أدى إلى مقتل شخصين على الفور. وسبق أن قصفت الطائرات الإسرائيلية، فجر اليوم، موقعا تابعا للفصائل الفلسطينية، بعد ساعات من إطلاق 3 صواريخ من القطاع. وكان طيران الاحتلال قصف أهدافًا تابعة لحركة حماس بقطاع غزة، أمس الإثنين، ردًا على إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، حسب ما أعلن جيش الاحتلال.
كما أعلنت سلطات الاحتلال اتخاذ إجراء عقابي بخفض كميات الوقود الواصلة إلى محطة الطاقة الرئيسة في قطاع غزة؛ ما يعني انخفاضًا كبيرًا في التغذية بالتيار الكهربائي هناك. وسقطت 3 صواريخ أول أمس الأحد، من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، دون وقوع إصابات، في حين اعترضت منظومة القبة الحديدية صاروخين من الصواريخ الثلاثة.  رئيس
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غرق-مركب

مصرع 40 شخصا في غرق مركب لاجئين قبالة سواحل ليبيا

أكدت المفوضية العليا لشئون اللاجئين أن التقديرات تشير إلى أن 40 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم غرقا قبالة السواحل الليبية في أحدث كوارث القوارب التي تقل مهاجرين ولاجئين يعبرون البحر المتوسط إلى أوروبا. وقال المبعوث الخاص للمفوضية لوسط البحر المتوسط فينسنت كوشيل، في بيان الثلاثاء، إنه تم إنقاذ 60 شخصا في عملية ما زالت مستمرة منذ صباح اليوم من قبل خفر السواحل الليبي وصيادين محليين، وتم نقلهم إلى بلدة الخمس الليبية الشاطئية على بعد نحو 100 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس.
ماكرون

ماكرون يهاجم رئيس البرازيل بسبب السخرية من زوجته

في تعليق وصفه بأنه "غير مهذب" بشأن زوجته، هاجم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، نظيره البرازيلي جاير بولسونارو، بحسب "بي بي سي عربي". وسخر أحد أنصار الرئيس البرازيلي من سخر "بريجيت" زوجة ماكرون، البالغة من العمر 66 عاما، في منشور على موقع فيسبوك، احتوى على صورة تقارن بين سيدة فرنسا الأولى وزوجة بولسونارو، ميشيل، البالغة من العمر 37 عاما. المنشور قال: "الآن تفهم لماذا يضطهد ماكرون بولسونارو؟"، فيما كتب بولسونارو (باللغة البرتغالية) تعقيبًا على التعليق: "لا تحرجوه... يا رجل".
نصر-الله

رويترز: «حزب الله» يخطط لضربة ضد إسرائيل لن تثير حربا

أفاد مصدران مطلعان لوكالة "رويترز" بأن "حزب الله" اللبناني يُخطط لتنفيذ "ضربة محسوبة" ضد إسرائيل، ردا على حادث بيروت، لن تؤدي إلى اندلاع حرب في المنطقة. وأوردت الوكالة عن أحد المصدرين اللذين تحدثا لها، اليوم الثلاثاء، أن الرد "سيتم ترتيبه بطريقة لن تؤدي إلى حرب لا يريدها أي من حزب الله وإسرائيل". وأضاف المصدر نفسه: "التوجه الآن إلى ضربة محسوبة، أما الطريقة التي ستتطور بها الأحداث، فهذه مسألة أخرى".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من زعيم جماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله أن "يهدأ" بعدما حذر إسرائيل من أنه يعد لرد وشيك على سقوط طائرتين إسرائيليتين مسيرتين في الضاحية الجنوبية لبيروت.
قصف إسرائيلي لقطاع غزة - أرشيفية

إطلاق قذائف هاون من غزة على مستوطنات.. وإسرائيل ترد

أطلقت فصائل فلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، 4 قذائف هاون على مستوطنات جنوب إسرائيل، دون الإشارة إلى وقوع إصابات أو قتلى. في المقابل، رد جيش الاحتلال، بقصف موقعا للفصائل الفلسطينية في البريج وسط قطاع غزة، بحسب "معا".. وكان طيران الاحتلال قصف أهدافًا تابعة لحركة حماس بقطاع غزة، أمس الإثنين، ردًا على إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، حسب ما أعلن جيش الاحتلال. كما أعلنت سلطات الاحتلال اتخاذ إجراء عقابي بخفض كميات الوقود الواصلة إلى محطة الطاقة الرئيسية في قطاع غزة، ما يعني انخفاضًا كبيرًا في التغذية بالتيار الكهربائي هناك.
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مقاتلات-اسرائيلية-تقصف-سوريا-1

4 جبهات.. إسرائيل تصعد هجماتها فى بلدان عربية

"أعيد وأكرر، ما من حصانة لإيران فى أى مكان، قواتنا تعمل فى كل الجبهات ضد الهجمات الإيرانية"، هكذا حذر رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، فى وقت سابق من الأسبوع الجارى. ويبدو أن نتنياهو قد نفذ تهديداته بملاحقة إيران وحلفائها فى المنطقة، دون أن يمس أراضيها أو قواتها بشكل مباشر، مستبيحا الأراضى العربية، وبمساعدة أمريكية، وسط صمت عرى. حيث شنت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلى هجمات ضد عدد من بلدان المنطقة العربية، فى كل من سوريا والعراق ولبنان بالإضافة إلى العنف المستمر فى فلسطين.
قصف إسرائيلي لقطاع غزة - أرشيفية

إطلاق قذائف هاون من غزة على مستوطنات.. وإسرائيل ترد

أطلقت فصائل فلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، 4 قذائف هاون على مستوطنات جنوب إسرائيل، دون الإشارة إلى وقوع إصابات أو قتلى. في المقابل، رد جيش الاحتلال، بقصف موقعا للفصائل الفلسطينية في البريج وسط قطاع غزة، بحسب "معا".. وكان طيران الاحتلال قصف أهدافًا تابعة لحركة حماس بقطاع غزة، أمس الإثنين، ردًا على إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، حسب ما أعلن جيش الاحتلال. كما أعلنت سلطات الاحتلال اتخاذ إجراء عقابي بخفض كميات الوقود الواصلة إلى محطة الطاقة الرئيسية في قطاع غزة، ما يعني انخفاضًا كبيرًا في التغذية بالتيار الكهربائي هناك.
قوات-الاحتلال صورة-ارشيفية

صحف عبرية: طوارئ في إسرائيل بسبب الجبهات الأربع

شنت إسرائيل حربًا ضد فصائل مختلفة على صلة بإيران في بلدان متفرقة، كان أبرزها سوريا ولبنان، خلال الساعات القليلة الماضية، الأمر الذي أنذر بمواجهات عسكرية مباشرة في الفترة المقبلة، خاصة بعد توعد تلك الفصائل، ومن بينها حزب الله اللبناني، بالرد على تلك الهجمات. الضربات التي وجهتها إسرائيل في أربع جبهات، هي سوريا، لبنان، العراق، وقطاع غزة، كان لها آثارها المباشرة على مستوى الداخل، وهو ما رصدته العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية على مدى الساعات القليلة الماضية، وتحديدًا منذ بدء الضربات.
القصف-بالصواريخ

صاروخ من غزة يفسد حفلا فنيا بإسرائيل (فيديو)

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن صاروخا أطلق من غزة سقط قرب مهرجان فني بمستوطنة سديروت، مشيرة إلى أنه طُلب من الحضور الذين احتشدوا في الحفل، العودة إلى بيوتهم، بحسب "روسيا اليوم". كما أخلت الشرطة الأشخاص من ملعب كرة القدم الذي احتضن الحفل وجرى إلغاؤه، فيما بدأت الفرق بمعالجة المصابين بالهلع بمكان الحادث. وكان مستوطنون أصيبوا، مساء الأحد، جراء سقوط صواريخ من غزة باتجاه مستوطنات غلاف قطاع غزة. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن منظومة "القبة الحديدية" حاولت اعتراض صاروخين من أصل 3 أطلقت قرب مستوطنة "سديروت" شرق القطاع.
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