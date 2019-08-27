جريمة

برقيات سرية.. ماذا تحوي أحراز قضية «التخابر الكبرى»؟

تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي صباح الأربعاء حكمها تجاه المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع وآخرين في قضية «التخابر الكبرى»
تحرير:تهامى البندارى ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ م
محمد بديع- صورة أرشيفية
محمد بديع- صورة أرشيفية
تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، صباح الأربعاء، حكمها تجاه المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و20 آخرين من قيادات الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر الكبرى»، وذلك على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، من شأنها إظهار الدولة في مظهر الضعيف والنيل من مكانتها.
يأتي على رأس قائمة المتهمين في القضية، قيادات جماعة الإخوان كل من خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبدالعاطي ومحمد بديع ومحمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة. وتستعرض «التحرير» أبرز ما جاء في أحراز القضية، من رسائل وبرقيات متبادلة بين متهمين في القضية وعناصر أجنبية. حفرة عميقة تفاصيل مهمة شهدتها
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حلم الثراء السريع ينتهي بسقوط عامل في حفرة بالعياط

ظل حلم الثراء السريع يراود عاملا، حتى هداه تفكيره وبدأ في الحفر وكأنه يحفر قبره بيده إذ لم يمهله القدر أن يصل لمبتغاه باحثا عن الآثار وكل تفكيره محصور في كيفية إخراج الآثار وبيعها بالملايين، إذ انهارت عليه الرمال أثناء التنقيب في المنطقة الجبلية بقرية طهما، التابعة لمركز العياط بالجيزة، فسقط قتيلا بعد أن دفن في حفرة عمقها نحو 10 أمتار ودفنت معه أحلامه، في المقابل يكثف رجال الإنقاذ البري للحماية المدنية من جهودهم، لانتشال الجثة واستخراجها من الحفرة.
الرقابة الإدارية (1)

بعد ثقة السيسي.. أبرز «خبطات» الرقابة الإدارية ضد الفساد

ضربات أمنية ناجحة توجهها هيئة الرقابة الإدارية، من وقت لآخر، لاصطياد حيتان الفساد والمتربحين من أموال الشعب، والمتورطين في قضايا الرشاوى والتربح واستغلال مناصبهم، أشهر طويلة يقضيها ضباط الرقابة الإدارية في إجراء تحرياتهم بشأن هؤلاء ممن تحوم حولهم الشبهات في قطاعات أعمالهم، وتتنوع قائمة المضبوطين الساقطين في قفص الرقابة الإدارية، وامتدت لتشمل وزراء ومحافظين ومسئولين ورؤساء هيئات وأصحاب مناصب عليا، لتؤكد الرقابة أن سيفها سيطول أي فاسد مهما طال الوقت.
تصادم-سيارة-محملة-ببنزين -ب6-سيارات-اخرى-بسبب-الشبورة-بالبحيرة (5)

مصرع شخص وإصابة 8 في حادث تصادم بالبحيرة

لقى شخص مصرعه وأصيب 8 آخرون بكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الثلاثاء، أثر تصادم تمناية مع نصف نقل بطريق الصحراوي نزلة كوبري "العشر تلاف" اتجاه الإسكندرية، إذ قطعت السيارة النصف نقل الطريق أمام السيارة الأخرى ما أدى إلى الحادث، ونُقلت الجثة لمستشفى العامرية العام والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجارٍ إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات بعد توقفها بواسطة قوات الحماية المدنية بالبحيرة برئاسة العميد محمد بلبع مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة.
مقتل-امين-شرطه (1)

السبب مجهول.. سماع شهود مقتل أمين شرطة مجمع الأديان

باشرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، اليوم الثلاثاء، اتحقيقاتها في واقعة مصرع أمين شرطة بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، أثناء خدمته في محيط مسجد عمرو بن العاص بمنطقة مجمع الأديان بمصر القديمة، وأشار الشهود إلى أنهم فوجئوا بالمتهم يغافل أمين الشرطة أثناء خدمته وسدد له طعنة بواسطة سلاح أبيض، لم يتمكنوا من رؤيته تحديدا، ولم يعرفوا السبب. وأوضحوا أن الأهالي والخدمات الأمنية المعينة في محيط المسجد، نقلت أمين الشرطة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات، إلا أنه فارق الحياة، فيما جدد قاضي المعارضات حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.
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محكمة

سرقوا أموال «دعم الطيارين».. المشدد 7 سنوات لـ8 متهمين

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار علي الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد 7 سنوات لمدير الحسابات لدعم أطقم الضيافة الجوية بشركة مصر للطيران، و7 متهمين آخرين بشأن اتهامهم بارتكاب جرائم الاستيلاء على أموال صندوق دعم الطيارين، وقضت المحكمة في منطوق حكمها بإلزام المتهمين جميعا برد الأموال المستولى عليها، وتغريم كل منهم 2 مليون و250 ألف جنيه، وينتظر فريق الدفاع عن المتهمين، صدور حيثيات حكم المحكمة، لدراستها والتقرير بالطعن عليه أمام محكمة النقض.
محكمة-ارشفية

تأييد إخلاء سبيل 3 متهمين بنشر أخبار كاذبة

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة داخل مجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، تأييد إخلاء سبيل 3 متهمين، بتدابير احترازية، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بنشر أخبار كاذبة، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في بث أخبار وشائعات من شأنها إظهار الدولة في مظهر الضعيف، ورفضت المحكمة استئناف نيابة أمن الدولة العليا، على قرار إخلاء سبيل المتهمين الثلاثة، الصادر أمس الأحد، ليتم استبدال الحبس الاحتياطي للمتهمين بالتدابير الأمنية الاحترازية بزيارتهم لقسم الشرطة التابعين له مدة محددة كل أسبوع.
تحرش (1)

إحالة عاطل للجنايات.. هتك عرض ربة منزل بالطريق العام

قررت نيابة باب شرقي الإسكندرية إحالة عاطل إلى محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد شعيب، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أشرف داوود بهجت، والمستشار أحمد صبري ذكري، وأمانة سر السيد جودة الوزيري، لاتهامه بهتك عرض ربة منزل بأن تحسس أماكن العفة في جسدها حال سيرها في الطريق العام. تعود الواقعة في القضية رقم 16749 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة باب شرقي والمقيدة كلي برقم 1208 شرق، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقي بالقبض على عاطل هتك عرض ربة منزل في أحد شوارع دائرة القسم.
المستشار-حسن-فريد

لاستكمال المرافعات.. تأجيل «بيت المقدس» للغد

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 213 متهما خطرا من قيادات وأعضاء جماعة أنصار بيت المقدس، على رأسهم هشام عشماوي، إلى جلسة الغد، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع، في القضية المتهمين فيها بارتكاب 54 جريمة، تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيالات أفراد الشرطة والقوات المسلحة، من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، والتخطيط لشن عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة، ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة والقضاء.
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