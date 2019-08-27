برقيات سرية.. ماذا تحوي أحراز قضية «التخابر الكبرى»؟

تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي صباح الأربعاء حكمها تجاه المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع وآخرين في قضية «التخابر الكبرى»

تحرير:تهامى البندارى ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ م

تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، صباح الأربعاء، حكمها تجاه المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و20 آخرين من قيادات الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر الكبرى»، وذلك على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، من شأنها إظهار الدولة في مظهر الضعيف والنيل من مكانتها.

يأتي على رأس قائمة المتهمين في القضية، قيادات جماعة الإخوان كل من خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبدالعاطي ومحمد بديع ومحمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة. وتستعرض «التحرير» أبرز ما جاء في أحراز القضية، من رسائل وبرقيات متبادلة بين متهمين في القضية وعناصر أجنبية. حفرة عميقة تفاصيل مهمة شهدتها

يأتي على رأس قائمة المتهمين في القضية، قيادات جماعة الإخوان كل من خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبدالعاطي ومحمد بديع ومحمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة.

وتستعرض «التحرير» أبرز ما جاء في أحراز القضية، من رسائل وبرقيات متبادلة بين متهمين في القضية وعناصر أجنبية.

حفرة عميقة

تفاصيل مهمة شهدتها جلسة فض أحراز القضية التي جاءت كالتالي: مرفق رقم1، مظروف (ج)، حوت بعض الرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي، وتوجد بعض العبارات منها «اعتزام مهربي السلاح والمتفجرات، تهريب كمية من المتفجرات إلى قطاع غزة عبر الأنفاق، وتوصلت قوات الشرطة المصرية لمخزن المتفجرات، وهو عبارة عن حفرة عميقة تحت الأرض ومبطنة وبداخلها 14 دانة».

كما اشتملت على عبارات مثل «هل تبرر ذلك بتهريب السلاح للمقاومة، أم تنسى أنك احتجزت في المغرب العربي عندما كنت تحمل السلاح في طائرتك خلال الثورة المغربية، أم أن الظروف غير الظروف، واللي يدوق طعم السلطة مايسلهاش».

برقية الأمن القومي

ووردت هذه البرقيات وغيرها في تقرير الأمن القومي بالقضية، ومثبت بالتقرير أنه من خلال التحريات والإجراءات السرية لنتائج الفحص الفني لعناوين البريد الإلكتروني، ومواقع التواصل الاجتماعي المرتبطة بتلك العناوين لخالد سعد حسانين محمد، مساعد نائب مرشد الإخوان المسلمين "خيرت الشاطر"، بوجود رسائل ومحادثات متعلقة بالجرائم موضوع القضية كالتالي، محادثات خلال عامي 2010 و2011 عبر موقع التواصل الخاص به باسم خالد مع شخصين لديهما موقعان باسمين «المهاجر ومحمد»، حول سلاح كان مهربا عبر الأنفاق لقطاع غزة وتم اكتشافها من قبل السلطات المصرية، وقام المذكور بحذفها من على موقعها لذكر كلمة سلاح بها ولإخفاء علاقته بالفلسطينيين بقطاع غزة التابعين لحركة حماس.





كما شملت الأحراز، رسالة باسم محمد "الذين يحملون رخص حمل السلاح يأتون المسيرة بدون أسلحتهم الشخصية، وحسب مصادر الشرطة فإن عناصرها ستكون على أهبة الاستعداد لكل الاحتمالات المتوقعة ولن تسمح للفلسطينيين بتخريج المسيرة"، كما أن المثبت بتقرير الأمن القومي، وجود محادثات خلال شهور مايو ويونية ونوفمبر 2012، عبر موقع التواصل الخاص بـ"خالد سعد"، مع شخص فلسطيني يدعى "محمود مسعود"، على علاقة مع الشباب المساعدين لـ"خيرت الشاطر"، ليساعده في دخول شخص فلسطيني يقيم بالسعودية لتخوفه من ترحيله لقطاع غزة فور وصوله لمصر.

التفاصيل على الموبايل

وتضمنت الأحراز رسالة أخرى من محمود مسعود تضمنت "والله الذى لا إله إلا هو كل يوم ندعو لكم بالتمكين، وأسأل الله العلى العظيم أن يحفظكم ويرعاكم، وإن شاء الله مرسي كسبان، سأرسل لك التفاصيل على الموبايل، سلامى للجميع".

كما حوى المظروف ج، برقية من شخص يدعى محمود مسعود، تتضمن "السلام عليكم أخي خالد.. كيف الحال، نسأل الله العلى العظيم أن يمكن مرشحكم الدكتور محمد مرسى رئيس مصر القادم، في شاب صاحبي هيروح من السعودية لمصر وخايف في المطار يرحلوه لـغزة، وهو عايز يشوف أهله بمصر، هل من الممكن التنسيق له بدخول مصر"، ويوجد رد من خالد سعد تضمن "وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا أخي محمود، وجزاكم الله خيرا، وسلامى لكل الإخوة والأحباب في غزة، وربنا يطمنا عليكم، وبخصوص الأخ اللي عايز يزور أهله في مصر، ممكن ترسل لي كل التفاصيل وموعد الوصول إن شاء الله، وربنا يقدر الخير".

فيما شمل مظروف "ب" على محضر اجتماع مع السفير السنغافوري والجانب المصري خيرت الشاطر وجهاد الحداد وأحمد سليمان وأشرف سيف، وملخص الاجتماع حاجة مصر لبناء خطة تطوير إستراتيجية لإعادة هيكلة وبناء موانئ مصر على طول شريطيها الساحليين.

رسالة السفير

وانتهى المحضر بحسب ما جاء بالأحراز، أن يقوم السفير بإرسال تفاصيل اللقاءات مع وزير التجارة والصناعة عن إنشاء مدينة عن تكنولوجيا المعلومات وتقديم تصور أولى لتحقيق تعاون مشترك لتطوير الخطوط الاستراتيجية بقطاع الموانئ البحرية، وتضمن المظروف "ب" كذلك برقية مرسلة عن طريق الإيميل إلى خيرت الشاطر، نائب المرشد الأعلى للإخوان المسلمين من هونج سنج جان، يتضمن دعوته إلى اللقاء مع مجموعة غير رسمية من السفراء يوم 11 مارس 2013.

كما اشتمل المظروف على طلب لقاء خيرت الشاطر موجه من السفارة الأمريكية بالقاهرة بشأن طلب المستثمر ورجل الأعمال الأمريكي، كيم كوليز، بلقاء خيرت الشاطر خلال زيارته القصيرة بمصر والبرقية مؤرخة 13 مارس 2013.