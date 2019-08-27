حلم الثراء السريع ينتهي بسقوط عامل في حفرة بالعياط

تحرير:محمد أبو زيد ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٢ م

تنقيب آثار- أرشيفية

ظل حلم الثراء السريع يراود عاملا، حتى هداه تفكيره وبدأ في الحفر وكأنه يحفر قبره بيده إذ لم يمهله القدر أن يصل لمبتغاه باحثا عن الآثار وكل تفكيره محصور في كيفية إخراج الآثار وبيعها بالملايين، إذ انهارت عليه الرمال أثناء التنقيب في المنطقة الجبلية بقرية طهما، التابعة لمركز العياط بالجيزة، فسقط قتيلا بعد أن دفن في حفرة عمقها نحو 10 أمتار ودفنت معه أحلامه، في المقابل يكثف رجال الإنقاذ البري للحماية المدنية من جهودهم، لانتشال الجثة واستخراجها من الحفرة.

تعود تفاصيل الواقعة بتلقي الرائد أحمد صبحي رئيس مباحث قسم شرطة العياط إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بانهيار حفرة على شخص بمنطقة طهما بدائرة القسم. وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيام عامل بالحفر بحثا عن الآثار انهارت عليه الحفرة. الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تكثف من جهودها لاستخراج الجثة،