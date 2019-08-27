حرس الحدود يعلن عن تعاقده مع أحمد شرويدة

تحرير:علي الزيني ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣٤ م

حرس الحدود

أعلن مجلس إدارة نادي حرس الحدود، تعاقده مع أحمد شرويدة، لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، وقام اللاعب بالتوقيع على عقود انتقاله لصفوف الفريق العسكري، في حضور طارق العشري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، حيث عُقدت جلسة بين الطرفين في أحد فنادق القاهرة للاتفاق على كل التفاصيل المالية، التي وافق عليها اللاعب السابق للمصري والاتحاد السكندري ونجوم المستقبل، ليضاعف من قوته الهجومية قبل انطلاق الموسم الجديد، بعدما تعاقد مساء أمس مع أحمد جعفر مهاجم فريق طلائع الجيش.

ويستعد حرس الحدود لمواجهة نظيره فريق بيراميدز فى دور الثمانية لمسابقة كأس مصر فى تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة 30 أغسطس الجارى بدلا من 28 من نفس الشهر، بملعب بترو سبورت بدلا من ملعب الجيش ببرج العرب. وفى حالة انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل يلعب الفريقان وقتا إضافيا مدته نصف ساعة على شوطين وإذا استمر

ويستعد حرس الحدود لمواجهة نظيره فريق بيراميدز فى دور الثمانية لمسابقة كأس مصر فى تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة 30 أغسطس الجارى بدلا من 28 من نفس الشهر، بملعب بترو سبورت بدلا من ملعب الجيش ببرج العرب.



وفى حالة انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل يلعب الفريقان وقتا إضافيا مدته نصف ساعة على شوطين وإذا استمر التعادل تطبق قاعدة ركلات الترجيح من نقطة الجزاء لتحديد الفريق الفائز، ويعتبر النادى المذكور أولا هو صاحب الزي الأساسي والمسئول عن الكرات التي تلعب بها المباراة.



يشار إلى أن حرس الحدود صارع خلال الموسم الماضي للبقاء بين الكبار، ونجح في الهروب من الهبوط بعدما احتل المركز الثاني عشر في جدول المسابقة برصيد 38 نقطة.