رياضة

حرس الحدود يعلن عن تعاقده مع أحمد شرويدة

تحرير:علي الزيني ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣٤ م
حرس الحدود
حرس الحدود
أعلن مجلس إدارة نادي حرس الحدود، تعاقده مع أحمد شرويدة، لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، وقام اللاعب بالتوقيع على عقود انتقاله لصفوف الفريق العسكري، في حضور طارق العشري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، حيث عُقدت جلسة بين الطرفين في أحد فنادق القاهرة للاتفاق على كل التفاصيل المالية، التي وافق عليها اللاعب السابق للمصري والاتحاد السكندري ونجوم المستقبل، ليضاعف من قوته الهجومية قبل انطلاق الموسم الجديد، بعدما تعاقد مساء أمس مع أحمد جعفر مهاجم فريق طلائع الجيش.
ويستعد حرس الحدود لمواجهة نظيره فريق بيراميدز فى دور الثمانية لمسابقة كأس مصر فى تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة 30 أغسطس الجارى بدلا من 28 من نفس الشهر، بملعب بترو سبورت بدلا من ملعب الجيش ببرج العرب. وفى حالة انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل يلعب الفريقان وقتا إضافيا مدته نصف ساعة على شوطين وإذا استمر
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مران-الأهلي‎ (3)

شيحة: هذه الأندية تريد باسم علي ومصيره في يد الأهلي

تحدث محمد شيحة، وكيل باسم علي، ظهير أيمن النادي الأهلي، عن كواليس تمديد اللاعب لعقده مع النادي الأحمر خلال الساعات الماضية، مؤكدا أن اللاعب رحب على الفور بالتمديد، في الوقت الذي تلقى فيه وعدا من سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، بحصوله على الراتب المُرضي له. ومدد باسم علي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعاقده مع القلعة الحمراء لمدة 3 مواسم إضافية، وبذلك يتبقى للاعب 5 مواسم مع الفريق الأحمر، وذلك تمهيدا لإعارته لأحد الأندية التي طلبت ضمه.
حسين-السيد

الأهلي يقطع الطريق على الزمالك ويقرر قيد حسين السيد

قطع مسئولو النادي الأهلي الطريق على مفاوضات نادي الزمالك، مع حسين السيد الظهير الأيسر للفريق، العائد من رحلة اعارة إلى نادي الأتفاق السعودي، بعدما قرروا قيده في قائمة القلعة الحمراء المحلية، خلال المرحلة المقبلة. وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في تصريحات خاصة لـ «التحرير»، أنه تم الإستقرار علي قيد حسين السيد في قائمة الفريق، وسيكون متواجدًا مع الفريق في المرحلة المقبلة، وأوضح مدير الكرة أن قرار قيد اللاعب جاء لأنه يعد من اللاعبين المميزين ووجوده مهم بالنسبة للفريق، بخلاف أنه يعد من أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيسر في الدوري المصري.
الهلال - القادسية‎

التعادل يحسم لقاء الهلال مع الاتحاد بدورى أبطال اسيا

حسم التعادل السلبى مواجهة فريق الاتحاد أمام الهلال وذلك في لقاء سعودي من العيار الثقيل، والذى أقيم اليوم الثلاثاء على ملعب الملك عبد الله فى إطار ذهاب ربع نهائى بطولة دورى أبطال أسيا، وشهدت المباراة حضور جماهيرى قوى خاصة من جماهير الهلال، الذى فشل فى الخروج بفوز كان سيكون غالى على ملعبه وبين جماهيره. ومن المقرر أن يلتقى الفريقان السعوديان يوم 17 من الشهر القادم، على ملعب الملك سعود فى إياب دوري أبطال آسيا ليحسم التأهل لدور نصف النهائي من البطولة الآسيوية.
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مرتضى منصور (3)

مرتضى منصور: فخور بمطالبتي برئاسة اتحاد الكرة

أبدى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، سعادته بالأصوات التي طالبت بتعيينه رئيسًا لاتحاد الكرة، وقال مرتضى في تصريحات لبرنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة المحور: "من دواعي الفخر أن تطالب الجماهير بتعييني رئيسا لاتحاد الكرة بعد حل المجلس السابق". وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، قد تقدم باستقالة جماعية، فور خروج الفراعنة من ثمن نهائي بطولة كأس الأمم، ثم تولى ثروت سويلم، المدير التنفيذي، إدارة الجبلاية بشكل مؤقت، في الفترة الماضية، عقب استقالة مجلس الإدارة.
اتحاد-الكرة (1)

اتحاد الكرة يكشف حقيقة تأجيل لقاء الزمالك والمقاصة

نفى أسامة إسماعيل المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة، ما تردد عن تأجيل لقاء الزمالك ومصر للمقاصة، والمقرر إقامته بعد غد الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، على استاد برج العرب في الإسكندرية، ضمن مواجهات دور ربع النهائي لمسابقة كأس مصر. كما كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة أن الثنائي جهاد جريشة وإبراهيم نور الدين خارج دائرة المرشحين لإدارة اللقاء، وأضاف أن جريشة معاقب بالإيقاف بسبب لقاء الأهلي وبيراميدز بجانب إدارته نهائي مركز شباب ميت فضالة دون إذن لجنة الحكام، أما إبراهيم نور الدين فأدار لقاء الزمالك والإسماعيلي في الجولة قبل الأخيرة للدوري.
اتحاد-الكرة (2)

خبير لوائح عن إلغاء الهبوط: نتيجة إهمال اتحاد الكرة

أكد محمد بيومي، خبير اللوائح الدولية، أن قرار اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي بقبول دعوى إلغاء هبوط أندية النجوم وبتروجيت والداخلية من الدوري الممتاز موسم 2018- 2019، ووقف إعلان ترتيب الأندية، باطل لعدم وجود مشاركة تحكيمية بين الأندية المدعية واتحاد الكرة، موضحًا في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن مركز التسوية والتحكيم الرياضى فى قانون الرياضة لا يقبل أى نزاع إلا إذا كان هناك عقود يتم النزاع عليها مثال عقد الأهلي مع شركة صلة، وأن يكون هناك خلاف بين اثنين ويتم الاتفاق كتابيا ليكون مركز التحكيم الرياضى صاحب النظر فى هذا النزاع.
جون انطوى بيراميدز وايتوال الكونغولى (1)

بيراميدز يكرر فوزه على إيتوال ويتأهل لدور الـ32

حقق فريق بيراميدز الفوز على نظيره النجمة الكونغولي، بهدف نظيف، سجله إسلام عيسى في الدقيقة 32، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "ألفونسو ماسامبا ديبات" بالكونغو برازفيل، في إياب الدور التمهيدي لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، ليتأهل الفريق المصري إلى دور الـ 32 مع شباب بلوزداد الجزائري، بعدما حقق الفوز في مواجهة الذهاب، التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي بنتيجة (4-1 )، ليواصل مغامرته الإفريقية الأولى في تاريخه، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة ( 5-1 ).
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