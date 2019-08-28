استدعاء أزارو لمنتخب المغرب واستبعاد بوطيب وبن شرقي

تحرير:سعد الدين محمود ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ ص

وليد أزارو

أعلن البوسني وحيد خليلوزيتش، المدير الفني للمنتخب المغربي الأول لكرة القدم، قائمة الفريق النهائية استعداد لمعسكر شهر سبتمبر المقبل، والذي يخوض خلاله مباراتين وديتين أمام بوركينا فاسو، والنيجر يومي 6 و10 سبتمبر، حيث شهدت القائمة استدعاء 27 لاعبًا، من بينهم مهاجم النادي الأهلي وليد أزارو. وكان خليلوزيتش قد كشف في وقت سابق عن القائمة الأولية التي ضمت 40 لاعبا، قبل أن يتم تقليصها باستبعاد 13 لاعبا كان من بينهم الثنائي خالد بوطيب، وأشرف بن شرقي لاعب الزمالك.

ويبدأ خليلوزيتش، المدير الفني السابق لمنتخب الجزائر، عمله رسميا مع منتخب أسود الأطلسي، في معسكر سبتمبر، بعد تعاقده مع الاتحاد المغربي قبل أسابيع خلفا للفرنسي هيرفي رينار. وجاءت قائمة المنتخب المغربي كالتالي: حراسة المرمى: ياسين بونو – منير المحمدي – أحمد رضا التكناوتي. الدفاع: أنس الزنيتي