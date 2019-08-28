رياضة

استدعاء أزارو لمنتخب المغرب واستبعاد بوطيب وبن شرقي

تحرير:سعد الدين محمود ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ ص
وليد أزارو
وليد أزارو
أعلن البوسني وحيد خليلوزيتش، المدير الفني للمنتخب المغربي الأول لكرة القدم، قائمة الفريق النهائية استعداد لمعسكر شهر سبتمبر المقبل، والذي يخوض خلاله مباراتين وديتين أمام بوركينا فاسو، والنيجر يومي 6 و10 سبتمبر، حيث شهدت القائمة استدعاء 27 لاعبًا، من بينهم مهاجم النادي الأهلي وليد أزارو. وكان خليلوزيتش قد كشف في وقت سابق عن القائمة الأولية التي ضمت 40 لاعبا، قبل أن يتم تقليصها باستبعاد 13 لاعبا كان من بينهم الثنائي خالد بوطيب، وأشرف بن شرقي لاعب الزمالك.
ويبدأ خليلوزيتش، المدير الفني السابق لمنتخب الجزائر، عمله رسميا مع منتخب أسود الأطلسي، في معسكر سبتمبر، بعد تعاقده مع الاتحاد المغربي قبل أسابيع خلفا للفرنسي هيرفي رينار. وجاءت قائمة المنتخب المغربي كالتالي: حراسة المرمى: ياسين بونو – منير المحمدي – أحمد رضا التكناوتي. الدفاع: أنس الزنيتي
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لجنة -اتحاد- الكرة

اتحاد الكرة يكشف سر تأجيل الإعلان عن مدرب المنتخب

كشف أسامة إسماعيل، مدير إدارة الإعلام باتحاد الكرة، والمتحدث باسم الاتحاد، عن أسباب تأجيل إعلان اسم مدرب منتخب مصر، بعدما كان من المحتمل إعلانه الأربعاء. وقال إسماعيل، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، إن هناك أولويات لدى اتحاد الكرة على رأسها مواعيد جدول الدوري، مشيرًا إلى أنه من الوارد مناقشة المعايير الخاصة باختيار المدرب الجديد للمنتخب الوطني، نافيًا تصريحه في وسائل الإعلام بأن الإعلان اسم المدرب سيكون يوم الأربعاء، لكنه قال حينها أن ذلك أمر وارد.
مران-الأهلي‎ (3)

شيحة: هذه الأندية تريد باسم علي ومصيره في يد الأهلي

تحدث محمد شيحة، وكيل باسم علي، ظهير أيمن النادي الأهلي، عن كواليس تمديد اللاعب لعقده مع النادي الأحمر خلال الساعات الماضية، مؤكدا أن اللاعب رحب على الفور بالتمديد، في الوقت الذي تلقى فيه وعدا من سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، بحصوله على الراتب المُرضي له. ومدد باسم علي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعاقده مع القلعة الحمراء لمدة 3 مواسم إضافية، وبذلك يتبقى للاعب 5 مواسم مع الفريق الأحمر، وذلك تمهيدا لإعارته لأحد الأندية التي طلبت ضمه.
حرس-الحدود

حرس الحدود يعلن عن تعاقده مع أحمد شرويدة

أعلن مجلس إدارة نادي حرس الحدود، تعاقده مع أحمد شرويدة، لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، وقام اللاعب بالتوقيع على عقود انتقاله لصفوف الفريق العسكري، في حضور طارق العشري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، حيث عُقدت جلسة بين الطرفين في أحد فنادق القاهرة للاتفاق على كل التفاصيل المالية، التي وافق عليها اللاعب السابق للمصري والاتحاد السكندري ونجوم المستقبل، ليضاعف من قوته الهجومية قبل انطلاق الموسم الجديد، بعدما تعاقد مساء أمس مع أحمد جعفر مهاجم فريق طلائع الجيش.
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وليد-ازارو

رئيس الزمالك يتحدث عن التعاقد مع وليد أزارو

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن حقيقة التقارير الصحفية المتداولة التي تؤكد اقتراب القلعة البيضاء من التعاقد مع المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي اقترب بشدة من الرحيل عن صفوف الفريق الأحمر خلال الفترة الحالية، حيث قال رئيس نادي الزمالك في تصريحات تليفزيونية إن النادي الأبيض لم ولن يتعاقد مع وليد أزارو وفي حالة الرغبة في التعاقد معه فيجب أن يتعاقد مع "الجن" الذي كان يصاحب اللاعب في الموسم قبل الماضي، عندما تمكن من تحقيق لقب هداف بطولة الدوري الممتاز، على حد قوله.
وليد ازارو مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (23)

الأهلي يصدم وليد أزارو بعد هجوم الجماهير

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، أن النادي الأهلي وافق على احتراف الدولي المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء. وشنت جماهير القلعة الحمراء، أمس الجمعة، هجوما شديدا من المدرجات على أزارو، وذلك في أثناء المباراة التى جمعت الأهلى بنظيره فريق اطلع برة بطل جنوب السودان، فى إطار إياب الدور التمهيدى من دورى أبطال إفريقيا، والذى انتهى بفوز تاريخي لنادي القرن الإفريقي بتسعة أهداف لصفر، ليتأهل بهذه النتيجة المارد الأحمر لدور الـ32 من البطولة الإفريقية.
وليد ازارو مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (22)

حدث في المدرجات.. جماهير الأهلى تطالب برحيل "أزارو"

شنت جماهير القلعة الحمراء اليوم الجمعة، هجوما شديدًا من المدرجات على المغربى وليد أزارو مهاجم فريق الأهلى، وذلك أثناء المباراة التى جمعت فريق الأهلى بنظيره فريق اطلع برة الجنوب سودانى فى إطار الدور التمهيدى من دورى أبطال إفريقيا، والتى انتهت بفوز تاريخي للأهلى بتسع أهداف لصفر، ليتأهل بهذه النتيجة المارد الأحمر لدور الـ32 من البطولة الإفريقية. وجاءت أبرز هتافات الجماهير ضد أزارو على النحو التالي:" وليد أزارو مين ..تيشرت الأهلى تقيل"، "سيبنا بقى يا عم .. خلى عندك دم.. سيبنا بقى يا عم .. خلى عندك دم".
مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (26)

مفاجآت في هجوم الأهلي أمام اطلع بره

أعلن محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة اطلع برة، بطل جنوب السودان، في إياب الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامته في تمام الساعة السابعة، اليوم الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية، علمًا بأن مباراة الذهاب التي قادها الأوروجوياني مارتن لاسارتي (مدرب القلعة الحمراء المقال)، انتهت بفوز الفريق الأحمر 4-0، سجلها علي معلول في الدقيقة 17، ووليد أزارو في الدقيقتين 32 و48، وأحمد الشيخ في الدقيقة 90+2 على الترتيب.
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