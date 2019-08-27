الحكومة: من الوارد اعتبار الأحد إجازة رسمية (فيديو)

٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٥٢ م

المستشار نادر سعد

صرح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأنه من الوارد اعتبار يوم الأحد المقبل إجازة رسمية لبداية العام الهجري الجديد، في حالة واحدة مرتبطة بقرار دار الإفتاء. وقال سعد، في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر"، عبر فضائية إم بي سي مصر، مساء الثلاثاء، إنه لا يزال واردا أن يكون الأحد المقبل إجازة في حالة أن دار الإفتاء أعلنت أن المتمم لذي الحجة، هو يوم السبت، وليس الجمعة، بالتالي يكون الأول من محرم يوم الأحد. ودعا متحدث الوزراء إلى متابعة قرار دار الإفتاء بشأن إعلان أول أيام أول محرم.

وأوضح أنه إذا كان السبت المتمم للشهر الهجري، فالأحد سيكون يوم إجازة رسمية. وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، قرارا يقضي بأن تكون إجازة رأس السنة الهجرية وفق ما تحدده الرؤية الشرعية، موضحا أن إجازة الأول من محرم 1441 هجرية في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة