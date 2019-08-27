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الحكومة: من الوارد اعتبار الأحد إجازة رسمية (فيديو)

٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٥٢ م
المستشار نادر سعد
المستشار نادر سعد
صرح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأنه من الوارد اعتبار يوم الأحد المقبل إجازة رسمية لبداية العام الهجري الجديد، في حالة واحدة مرتبطة بقرار دار الإفتاء. وقال سعد، في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر"، عبر فضائية إم بي سي مصر، مساء الثلاثاء، إنه لا يزال واردا أن يكون الأحد المقبل إجازة في حالة أن دار الإفتاء أعلنت أن المتمم لذي الحجة، هو يوم السبت، وليس الجمعة، بالتالي يكون الأول من محرم يوم الأحد. ودعا متحدث الوزراء إلى متابعة قرار دار الإفتاء بشأن إعلان أول أيام أول محرم.
وأوضح أنه إذا كان السبت المتمم للشهر الهجري، فالأحد سيكون يوم إجازة رسمية. وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، قرارا يقضي بأن تكون إجازة رأس السنة الهجرية وفق ما تحدده الرؤية الشرعية، موضحا أن إجازة الأول من محرم 1441 هجرية في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة
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مجلس-النواب

مطالب برلمانية بتفعيل قانون ذوي الاحتياجات الخاصة

رغم إصدار الحكومة اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، في الرابع والعشرين من ديسمبر عام 2018، إلا أن تفعيل القانون لا يزال بعيدًا عن أيدي المستفيدين البالغ عددهم نحو 13 مليونًا في عموم البلاد. تأخُّر تفعيل قانون ذوي الاحتياجات الخاصة الذي يحمل رقم 10 لسنة 2018، دفع عددًا من نواب البرلمان إلى تجديد مطالبتهم للحكومة بتنفيذ ما ورد في مواد التشريع الجديد، الذي يعد إنجازًا يتواكب مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
محمد-المحرصاوي

سياحي أم إباحي؟.. حقيقة موقع مثير للجدل في مؤتمر للأزهر

أصدرت جامعة الأزهر بيانًا مساء الثلاثاء، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، نفت فيه صحة ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، حول ظهور عنوان «موقع إباحي» على الشاشة المخصصة للعرض، أثناء لقاء رئيس الجامعة مع الطلاب الجدد الأحد قبل الماضي، إذ قال الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس الجامعة لشؤون التنسيق، إن الصورة ليست حقيقية على الإطلاق، وحينما تم التحقق من الأمر تبين أن الموقع خاص بالأماكن السياحية العالمية ويطلق عليه «celebritycruises»، وليس كما يدعي البعض أنه أحد المواقع الإباحية.
زواج 2

الليبي يتذيل القائمة.. المصريات يفضلن الزواج من السعودي والسوري

أظهرت أرقام حديثة كشف عنها تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حجم عقود الزواج بين المصريات والعرب خصوصا السعوديين، وذلك خلال عام 2018. تقرير الإحصاء أشار إلى أن عقود زواج المصريات من سعوديين الأعلى بين حالات الزواج من عرب خلال العام الماضي، بعدد 537 عقد زواج، يليه عقود الزواج من سوريين بعدد 244 عقد زواج، فيما بلغ عدد عقود الزواج من سودانيين 128 عقدًا. فيما بلغت عقود الزواج من أردنيين نحو 110 عقود، بينما تذيلت القائمة عقود الزواج من ليبيين بعدد 28 عقدًا.
احمد-زارع

الأزهر يوضح حقيقة ظهور موقع إباحي في مؤتمره: صورة مفبركة

كشف الدكتور أحمد زارع المتحدث الإعلامي بجامعة الأزهر عن حقيقة ما تداوله بعض رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بظهور موقع إباحي على شاشة العرض المخصصة لاستقبال أسئلة الطلاب واستفساراتهم في مؤتمر، بحضور الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، وعدد من علماء الأزهر، مشيرًا إلى أن الواقعة يرجع تاريخها إلى يوم 19 أغسطس الماضي، أثناء لقاء رئيس جامعة الأزهر بالطلاب الجدد. وأضاف زارع في تصريحات إلى «التحرير»: أن «الصورة مفبركة وهذا تربص بالأزهر من أصحاب النفوس الضعيفة"، مؤكدا أن الواقعة عارية تمامًا من الصحة.
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«الأزهر للفتوى» يحذر من مخاطر التفكك الأسري

حذر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية من مخاطر التفكك الأسري، مؤكدًا أهمية الاستقرار الأسري والاجتماعي لبناء الأوطان وإعمار الأرض وإحياء الدين. جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيري الأول لبرنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بمراكز شباب محافظة الإسماعيلية اليوم الأربعاء، وذلك ضمن برنامج توعوي لمدة 3 أيام بمدن المحافظة، تحت عنوان: «الأسرة المصرية: ثقافة.. تنشئة.. بناء». وانطلق أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إلى «مركز شباب التل الكبير- مركز شباب أبو صوير- مركز شباب القنطرة غرب- مركز شباب الشيخ زايد».
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«مصر للطيران» تعلن موعد تسلم «طائرة الأحلام» الأخيرة

أعلنت مصادر بشركة مصر للطيران أنه من المقرر أن تتسلم الشركة طائرة الأحلام السادسة والأخيرة من طراز (Boeing Dreamliner 787-9)، منتصف أغسطس المقبل ضمن صفقة 6 طائرات جديدة من نفس الطراز. وأضافت المصادر أن الشركة تسلمت، حتى الآن 5 طائرات من نفس الطراز، ولا تزال الشركة تواصل سعيها لدعم أسطولها الجوي الذي يشهد بنهاية عـام 2020 ضم "33" طـائرة جديدة: (6) طائرات بوينج دريملاينر B787-9، و12 طائرة من طراز إيرباص A220-300، و15 طائرة من طراز إيرباص A320neo.
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كشف بقايا مبنى أثري من العصر اليوناني بشمال سيناء

تمكنت البعثة المصرية العاملة بتل آثار الفرما بلوزيوم بمنطقة آثار شمال سيناء، من الكشف عن جزء من مبنى ضخم من العصر اليونانى الرومانى، مشيد بالطوب الأحمر والحجر الجيرى، يرجح أنه كان يستخدم كمقر لمجلس الشيوخ. وأوضح الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن المبنى المكتشف تم تحديد أجزاء منه من قبل خلال أعمال المسح الجيوفيزيقى التى أجريت بالتل عام 2005م، ضمن مشروع إعادة بناء تخطيط مدينة بلوزيوم القديمة بالمشاركة مع أكاديمية العلوم البولندية- معهد الآثار.
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«الشيوخ الهندى» يجرم تطليق المسلم لزوجته بالثلاثة

ذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية أن البرلمان الهندي وافق على مشروع قانون يحظر حق الرجل المسلم منذ قرون فى طلاق زوجته على الفور، وهو ما اعتبرته الصحيفة قرارا يمثل للبعض تدخلا حكوميا فى مسألة مجتمعية، وذلك تحت عنوان «يوم تاريخى بعد تجريم الهند للطلاق بالثلاثة». وتسعى إدارة ناريندرا مودى الوطنية الهندوسية لتجريم «الطلاق بالثلاثة» أو الطلاق الشفهى، والذى بموجبه يستطيع الرجل الطلاق من خلال نطق كلمة «أنتِ طالق»، ثلاث مرات فى وجود زوجته. بعد تصويت مجلس الشيوخ، يتطلب الأمر الآن فقط توقيع الرئيس، الذى يعتبر إجراء شكليا، ليصبح قانونًا.
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