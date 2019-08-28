جريمة

إحباط تهريب مصحف أثري بحوزة نيجيري في مطار القاهرة

تحرير:محمد أبو زيد ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ ص
مطار القاهرة - أرشيفية
مطار القاهرة - أرشيفية
أحبط رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولى، محاولة تهريب مصحف أثري بحوزة راكب نيجيرى الجنسية، حيث تم الاشتباه فيه أثناء إنهاء الإجراءات التأمينينة المتبعة لركاب طائرة مصر للطيران المتجهة إلى جوهانسبرج، إذ ظهرت أجسام معتمة على شاشة جهاز كشف الأمتعة، وبفتح الحقيبة وتفتيشها تم العثور على مصحف أثري مكتوب بخط اليد يرجع للعهد العثماني، كان يخفيه الراكب وسط مجموعة كتب داخل حقائبه، ومشتبه في أثريته، وأكدت لجنة العليا للآثار بالمطار صحة اشتباه الجمارك فى أن المصحف المضبوط أثري ويرجع للعهد العثماني.
وأضافت اللجنة أن المصحف يخضع لقانون الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، وتمت مصادرة المضبوطات لصالح وزارة الآثار، تنفيذًا لقرار اللجنة، وطبقا للقانون رقم 8 لسنة 2009 والخاص بحماية المخطوطات. وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة، والجهات المختصة قد تمكنت
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نقل مصابين - أرشيفية

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص ببني سويف

أصيب 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بين قريتى كوم أبو راضى وميدوم، التابعتين لمركز الواسطى، شمال محافظة بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم. تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص بين قريتى كوم أبو راضى وميدوم، التابعتين لمركز الواسطى. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارتين تابعتين لمرفق إسعاف بنى سويف لإسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.
تنقيب-عن-الاثار (2)

حلم الثراء السريع ينتهي بسقوط عامل في حفرة بالعياط

ظل حلم الثراء السريع يراود عاملا، حتى هداه تفكيره وبدأ في الحفر وكأنه يحفر قبره بيده إذ لم يمهله القدر أن يصل لمبتغاه باحثا عن الآثار وكل تفكيره محصور في كيفية إخراج الآثار وبيعها بالملايين، إذ انهارت عليه الرمال أثناء التنقيب في المنطقة الجبلية بقرية طهما، التابعة لمركز العياط بالجيزة، فسقط قتيلا بعد أن دفن في حفرة عمقها نحو 10 أمتار ودفنت معه أحلامه، في المقابل يكثف رجال الإنقاذ البري للحماية المدنية من جهودهم، لانتشال الجثة واستخراجها من الحفرة.
محمد-بديع (2)

برقيات سرية.. ماذا تحوي أحراز قضية «التخابر الكبرى»؟

تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، صباح الأربعاء، حكمها تجاه المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و20 آخرين من قيادات الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر الكبرى»، وذلك على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، من شأنها إظهار الدولة في مظهر الضعيف والنيل من مكانتها.
الرقابة الإدارية (1)

بعد ثقة السيسي.. أبرز «خبطات» الرقابة الإدارية ضد الفساد

ضربات أمنية ناجحة توجهها هيئة الرقابة الإدارية، من وقت لآخر، لاصطياد حيتان الفساد والمتربحين من أموال الشعب، والمتورطين في قضايا الرشاوى والتربح واستغلال مناصبهم، أشهر طويلة يقضيها ضباط الرقابة الإدارية في إجراء تحرياتهم بشأن هؤلاء ممن تحوم حولهم الشبهات في قطاعات أعمالهم، وتتنوع قائمة المضبوطين الساقطين في قفص الرقابة الإدارية، وامتدت لتشمل وزراء ومحافظين ومسئولين ورؤساء هيئات وأصحاب مناصب عليا، لتؤكد الرقابة أن سيفها سيطول أي فاسد مهما طال الوقت.
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مطار-القاهرة (5)

ضبط مواد مخدرة مع مخرج سينمائي في مطار القاهرة

أحبطت جمارك مطار القاهرة، محاولة تهريب كمية من المخدرات المتنوعة.وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح اليوم الأحد، إنه تم الاشتباه في مخرج سينمائي قادم من هولندا، وبتفتيش حقائبه عُثر على كمية من المواد المخدرة المتنوعة عبارة عن 6 أكياس بها قطع من مخدر الحشيش وعلبة مشروم مشبع بالـ"ماريجوانا"، و2 كارت بها 10 بذور "ماريجوانا" داخل كتالوج لزراعة البذور و3 أكياس "ماريجوانا". وأشار المصدر إلى أن جمال عبدالفتاح مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط.
مطار-القاهرة (2)

إحباط محاولة تهريب 84 شريط ترامادول من مطار القاهرة

ألقت قوات الأمن بمطار القاهرة، القبض على مصري قادم من لندن في رحلة ترانزيت فى جدة، وبحوزته 84 شريطا من عقار الترامادول المخدر، تحوي 1222 قرص ترامادول، حاول تهريبها بدسّها بين طيات ملابسه المودعة فى حقائب السفر، وبسببها بدا الارتباك على وجهه، ما أثار ريبة رجال الأمن ومسؤولي التهرب الجمركي، فقاموا على الفور بفحص حقائبه بأجهزة الإكس راي، والتدقيق فى تفتيشها، وهو ما أسفر عن عثور المفتشين على أشرطة العقار المدرج محليا فى مصر على قائمة المواد المخدرة المحظور تداولها وتعاطيها.
مطار-القاهرة (3)

إحباط تهريب مخدرات في مطار القاهرة (فيديو)

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة، والجهات المختصة من ضبط عددٍ من الخطابات البريدية تحوي مواد مخدرة. وأسفر تفتيش الخطابات عقب تقنين الإجراءات عن ضبط (31 بذرة لنبات القنب المخدر "الماريجوانا" - 75 قرصا مخدرا لعقار الإكستاسي – كمية من مخدر الماريجوانا وزنت 6 جرامات - كمية من مادة M.D.M.A المخدرة وزنت 111 جراما "المادة الفعالة لمخدر الإكستاسى" – كمية لمادة THC المخدرة "المادة الفعالة لمخدر الحشيش" وزنت 45 جراما - 10 طابع LCD المخدر).
مطار-القاهرة

ضبط عملات أثرية في طرد قادم من التشيك بمطار القاهرة

في ضربة جديدة تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للطرود البريدية بمطار القاهرة الدولي، من ضبط محاولة تهريب عدد من العملات الأثرية، داخل طرد قادم من التشيك بالمخالفة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنه 1983 وتعديلاته. جاء ذلك في أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة بجمرك DHL، تم الكشف على مشمول البوليصة رقم 1623772264 الواردة من التشيك باسم «ا. م. ع» وبفتح الطرد تبين وجود 9 عملات معدنية قديمة داخل الطرد تم الشكك في أثريتها. وبعرض العملات على لجنة الآثار أفادت بأثريتها، وأن تاريخها يرجع للعصر الإغريقي والبطلمي.
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