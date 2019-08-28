إحباط تهريب مصحف أثري بحوزة نيجيري في مطار القاهرة

تحرير:محمد أبو زيد ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ ص

مطار القاهرة - أرشيفية

أحبط رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولى، محاولة تهريب مصحف أثري بحوزة راكب نيجيرى الجنسية، حيث تم الاشتباه فيه أثناء إنهاء الإجراءات التأمينينة المتبعة لركاب طائرة مصر للطيران المتجهة إلى جوهانسبرج، إذ ظهرت أجسام معتمة على شاشة جهاز كشف الأمتعة، وبفتح الحقيبة وتفتيشها تم العثور على مصحف أثري مكتوب بخط اليد يرجع للعهد العثماني، كان يخفيه الراكب وسط مجموعة كتب داخل حقائبه، ومشتبه في أثريته، وأكدت لجنة العليا للآثار بالمطار صحة اشتباه الجمارك فى أن المصحف المضبوط أثري ويرجع للعهد العثماني.

وأضافت اللجنة أن المصحف يخضع لقانون الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، وتمت مصادرة المضبوطات لصالح وزارة الآثار، تنفيذًا لقرار اللجنة، وطبقا للقانون رقم 8 لسنة 2009 والخاص بحماية المخطوطات. وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة، والجهات المختصة قد تمكنت