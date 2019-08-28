شيحة: هذه الأندية تريد باسم علي ومصيره في يد الأهلي

تحرير:سعد الدين محمود ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١١ ص

أرشيفية

تحدث محمد شيحة، وكيل باسم علي، ظهير أيمن النادي الأهلي، عن كواليس تمديد اللاعب لعقده مع النادي الأحمر خلال الساعات الماضية، مؤكدا أن اللاعب رحب على الفور بالتمديد، في الوقت الذي تلقى فيه وعدا من سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، بحصوله على الراتب المُرضي له. ومدد باسم علي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعاقده مع القلعة الحمراء لمدة 3 مواسم إضافية، وبذلك يتبقى للاعب 5 مواسم مع الفريق الأحمر، وذلك تمهيدا لإعارته لأحد الأندية التي طلبت ضمه.

وأوضح شيحة، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الثلاثاء، من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة النيل للرياضة، أنه توصل لاتفاق مع سيد عبد الحفيظ، على جميع الامور المالية الخاصة بالعقد الجديد. وأكد وكيل اللاعب أن إعارة باسم علي، أو استمراره مع الفريق يعتبر وجهة نظر فنية،