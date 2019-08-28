رياضة

شيحة: هذه الأندية تريد باسم علي ومصيره في يد الأهلي

تحرير:سعد الدين محمود ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١١ ص
أرشيفية
أرشيفية
تحدث محمد شيحة، وكيل باسم علي، ظهير أيمن النادي الأهلي، عن كواليس تمديد اللاعب لعقده مع النادي الأحمر خلال الساعات الماضية، مؤكدا أن اللاعب رحب على الفور بالتمديد، في الوقت الذي تلقى فيه وعدا من سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، بحصوله على الراتب المُرضي له. ومدد باسم علي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعاقده مع القلعة الحمراء لمدة 3 مواسم إضافية، وبذلك يتبقى للاعب 5 مواسم مع الفريق الأحمر، وذلك تمهيدا لإعارته لأحد الأندية التي طلبت ضمه.
وأوضح شيحة، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الثلاثاء، من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة النيل للرياضة، أنه توصل لاتفاق مع سيد عبد الحفيظ، على جميع الامور المالية الخاصة بالعقد الجديد. وأكد وكيل اللاعب أن إعارة باسم علي، أو استمراره مع الفريق يعتبر وجهة نظر فنية،
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لجنة -اتحاد- الكرة

اتحاد الكرة يكشف سر تأجيل الإعلان عن مدرب المنتخب

كشف أسامة إسماعيل، مدير إدارة الإعلام باتحاد الكرة، والمتحدث باسم الاتحاد، عن أسباب تأجيل إعلان اسم مدرب منتخب مصر، بعدما كان من المحتمل إعلانه الأربعاء. وقال إسماعيل، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، إن هناك أولويات لدى اتحاد الكرة على رأسها مواعيد جدول الدوري، مشيرًا إلى أنه من الوارد مناقشة المعايير الخاصة باختيار المدرب الجديد للمنتخب الوطني، نافيًا تصريحه في وسائل الإعلام بأن الإعلان اسم المدرب سيكون يوم الأربعاء، لكنه قال حينها أن ذلك أمر وارد.
وليد-أزارو (1)

استدعاء أزارو لمنتخب المغرب واستبعاد بوطيب وبن شرقي

أعلن البوسني وحيد خليلوزيتش، المدير الفني للمنتخب المغربي الأول لكرة القدم، قائمة الفريق النهائية استعداد لمعسكر شهر سبتمبر المقبل، والذي يخوض خلاله مباراتين وديتين أمام بوركينا فاسو، والنيجر يومي 6 و10 سبتمبر، حيث شهدت القائمة استدعاء 27 لاعبًا، من بينهم مهاجم النادي الأهلي وليد أزارو. وكان خليلوزيتش قد كشف في وقت سابق عن القائمة الأولية التي ضمت 40 لاعبا، قبل أن يتم تقليصها باستبعاد 13 لاعبا كان من بينهم الثنائي خالد بوطيب، وأشرف بن شرقي لاعب الزمالك.
حرس-الحدود

حرس الحدود يعلن عن تعاقده مع أحمد شرويدة

أعلن مجلس إدارة نادي حرس الحدود، تعاقده مع أحمد شرويدة، لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، وقام اللاعب بالتوقيع على عقود انتقاله لصفوف الفريق العسكري، في حضور طارق العشري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، حيث عُقدت جلسة بين الطرفين في أحد فنادق القاهرة للاتفاق على كل التفاصيل المالية، التي وافق عليها اللاعب السابق للمصري والاتحاد السكندري ونجوم المستقبل، ليضاعف من قوته الهجومية قبل انطلاق الموسم الجديد، بعدما تعاقد مساء أمس مع أحمد جعفر مهاجم فريق طلائع الجيش.
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مران-الأهلي‎ (3)

الأهلي يمدد عقد باسم علي ثلاثة مواسم

مدد باسم علي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعاقده مع القلعة الحمراء لمدة ثلاثة مواسم إضافية ليصبح متبقيا للاعب خمسة مواسم مع الفريق الأحمر، وذلك تمهيدا لإعارته لأحد الأندية التي طلبت ضمه وعلى رأسها الإسماعيلي والجونة. وعقد اللاعب جلسة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي بحضور محمد شيحة وكيل اللاعب، من أجل مناقشة مصير الظهير الأيمن للقلعة الحمراء، وبحث العروض التي يمتلكها اللاعب في ظل عدم حاجة الفريق لخدمات اللاعب في الوقت الحالي.
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رسميًا.. هشام محمد ينتقل للاتحاد في صفقة انتقال حر

إنتقل هشام محمد لاعب الفريق الأول لكرة لقدم بالنادي الأهلي، إلى صفوف فريق الاتحاد السكندري، لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، بداية من الموسم الجديد، بعدما قررت إدارة الأهلي فسخ التعاقد مع اللاعب بالتراضي ومن ثم بات حراً في الإنتقال لأي ناد. واجتمع هشام محمد مع محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري في جلسة عٌقدت عصر اليوم من أجل انهاء المفاوضات والوصول لاتفاق مناسب بين الطرفين، ووقع اللاعب على عقود انضمامه لصفوف الاتحاد في حضور وكيل أعماله وتم حسم كافة التفاصيل قبل التوقيع.
محمد-شريف

الأهلي: شريف اقترب من إنبي.. وهذا مصير المدرب الجديد

كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي مصير محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من الرحيل عن صفوف المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادًا للموسم الجديد، حيث ينتهي الميركاتو الصيفي يوم 31 اغسطس الجاري. وقال أمير توفيق في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن محمد شريف قريب من الانتقال لصفوف فريق إنبي لمدة موسم على سبيل الإعارة، ولا يوجد شروط في التعاقد مثل أحقية الشراء أو ما شابه، وتم الاتفاق ويتبقى الرتوش الأخيرة وتوقيع العقود خلال الساعات المُقبلة.
محمود-متولى (3)

متولي يتحدث عن انتقاله للأهلي وأحلام يتمنى تحقيقها

لاعب ارتبط اسمه كثيرا بالانتقال للنادي الأهلي، طالبت الجماهير بالتعاقد معه ووجدت فيه الحل الرئيس لأزمة الأهلي الدفاعية، إنه محمود متولي قائد فريق الإسماعيلي، وأتم انتقاله لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صباح اليوم الثلاثاء لمدة خمسة مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وأجرى الموقع الرسمي للمارد الأحمر حوارًا مطولا مع اللاعب أعرب فيه عن سعادته الكبيرة بعد انتقاله بشكل رسمي لصفوف القلعة الحمراء، وتمنى أن يكون على قدر ثقة وطموحات جماهير الأهلي.
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