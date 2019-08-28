اتحاد الكرة يكشف سر تأجيل الإعلان عن مدرب المنتخب

تحرير:سعد الدين محمود ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ ص

اتحاد الكرة

كشف أسامة إسماعيل، مدير إدارة الإعلام باتحاد الكرة، والمتحدث باسم الاتحاد، عن أسباب تأجيل إعلان اسم مدرب منتخب مصر، بعدما كان من المحتمل إعلانه الأربعاء. وقال إسماعيل، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، إن هناك أولويات لدى اتحاد الكرة على رأسها مواعيد جدول الدوري، مشيرًا إلى أنه من الوارد مناقشة المعايير الخاصة باختيار المدرب الجديد للمنتخب الوطني، نافيًا تصريحه في وسائل الإعلام بأن الإعلان اسم المدرب سيكون يوم الأربعاء، لكنه قال حينها أن ذلك أمر وارد.

وأشار المتحدث باسم اتحاد الكرة إلى أن هناك تعديلا سيتم في موعد مباراة السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك، والتي كان مقررًا لها يوم 18 سبتمبر المقبل، بسبب ارتباطات القطبين بمباريات ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا. وأوضح، أن الأهلي والزمالك لديهما مباراة أحد أيام 14 أو 15 أو 16 سبتمبر المقبل،