جريمة

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص ببني سويف

تحرير:محمد حفيظ ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ ص
نقل مصابين في حادث مروري - أرشيفية
نقل مصابين في حادث مروري - أرشيفية
أصيب 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بين قريتى كوم أبو راضى وميدوم، التابعتين لمركز الواسطى، شمال محافظة بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم. تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص بين قريتى كوم أبو راضى وميدوم، التابعتين لمركز الواسطى. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارتين تابعتين لمرفق إسعاف بنى سويف لإسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.
وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 5 أشخاص هم: محمد شعبان محمد، 35 سنة، سائق، مقيم بمدينة الواسطى، بجروح متفرقة فى الجسم، وأيمن محمد نادى، 39 سنة، مقيم بمدينة الواسطى، فنى حاسب آلى، بكدمات متفرقة بالجسم، وشحات عبد الحميد عبد الله، 33 سنة، مقيم بمركز الواسطى، باشتباه كسر فى الضلوع، وهدى مصطفى محمد، 54 سنة،
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تنقيب-عن-الاثار (2)

حلم الثراء السريع ينتهي بسقوط عامل في حفرة بالعياط

ظل حلم الثراء السريع يراود عاملا، حتى هداه تفكيره وبدأ في الحفر وكأنه يحفر قبره بيده إذ لم يمهله القدر أن يصل لمبتغاه باحثا عن الآثار وكل تفكيره محصور في كيفية إخراج الآثار وبيعها بالملايين، إذ انهارت عليه الرمال أثناء التنقيب في المنطقة الجبلية بقرية طهما، التابعة لمركز العياط بالجيزة، فسقط قتيلا بعد أن دفن في حفرة عمقها نحو 10 أمتار ودفنت معه أحلامه، في المقابل يكثف رجال الإنقاذ البري للحماية المدنية من جهودهم، لانتشال الجثة واستخراجها من الحفرة.
محمد-بديع (2)

برقيات سرية.. ماذا تحوي أحراز قضية «التخابر الكبرى»؟

تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، صباح الأربعاء، حكمها تجاه المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و20 آخرين من قيادات الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر الكبرى»، وذلك على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، من شأنها إظهار الدولة في مظهر الضعيف والنيل من مكانتها.
الرقابة الإدارية (1)

بعد ثقة السيسي.. أبرز «خبطات» الرقابة الإدارية ضد الفساد

ضربات أمنية ناجحة توجهها هيئة الرقابة الإدارية، من وقت لآخر، لاصطياد حيتان الفساد والمتربحين من أموال الشعب، والمتورطين في قضايا الرشاوى والتربح واستغلال مناصبهم، أشهر طويلة يقضيها ضباط الرقابة الإدارية في إجراء تحرياتهم بشأن هؤلاء ممن تحوم حولهم الشبهات في قطاعات أعمالهم، وتتنوع قائمة المضبوطين الساقطين في قفص الرقابة الإدارية، وامتدت لتشمل وزراء ومحافظين ومسئولين ورؤساء هيئات وأصحاب مناصب عليا، لتؤكد الرقابة أن سيفها سيطول أي فاسد مهما طال الوقت.
تصادم-سيارة-محملة-ببنزين -ب6-سيارات-اخرى-بسبب-الشبورة-بالبحيرة (5)

مصرع شخص وإصابة 8 في حادث تصادم بالبحيرة

لقى شخص مصرعه وأصيب 8 آخرون بكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الثلاثاء، أثر تصادم تمناية مع نصف نقل بطريق الصحراوي نزلة كوبري "العشر تلاف" اتجاه الإسكندرية، إذ قطعت السيارة النصف نقل الطريق أمام السيارة الأخرى ما أدى إلى الحادث، ونُقلت الجثة لمستشفى العامرية العام والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجارٍ إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات بعد توقفها بواسطة قوات الحماية المدنية بالبحيرة برئاسة العميد محمد بلبع مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة.
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11 مصابا فى تصادم 4 سيارات بسوهاج والجيزة

شهد الطريق الزراعي الغربي بمركز جرجا بمحافظة سوهاج، تصادم سيارة أجرة وأخرى ملاكي، مما تسسب فى تعرض 9 مواطنين لإصابات متنوعة بين كسور وكدمات متفرقة، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى جرجا العام لإسعافهم وتقديم العلاج اللازم لهم، وفى سياق حوادث المرور الصباحية شهد كذلك طريق الفيوم الصحراوي فى نطاق محافظة الجيزة، تصادم سيارتين ملاكي بسبب السرعة الزائدة من قائديهما، مما تسب فى إصابتهما وتعطل حركة المرور على الطريق، وتم نقلهما إلى المستشفى، وتدخلت قوات المرور لتيسير حركة سير السيارات.
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انقلاب سيارة بطريق الصف وتصادم بصحراوي الإسكندرية

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إخطارين صباح اليوم بوقوع حادثي سير، أحدهما على طريق الإسكندرية الصحراوي فى نطاق محافظة الجيزة، شهد تصادم سيارتين وإصابة قائديهما، وفى الحادث الآخر انقلبت سيارة أجرة على طريق الصف الصحراوي، بسبب اختلال عجلة القيادة فى يد قائدها وعدم تمكنه من السيطرة عليها جراء السرعة الزائدة، ما تسبب فى إصابة 3 مواطنين، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكانى الحادثين، وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى من مكان كل حادث، بينما تولى رجال المرور رفع آثار الحادثين.
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إصابة 9 مواطنين فى انقلاب «ميني باص» بالوادي الجديد

شهدت منطقة الكيلو 190 بطريق الخارجة- أسيوط، فى نطاق محافظة الوادي الجديد، حادثا مروريا مروعا، حيث انقلبت سيارة أجرة نوعية «ميني باص»، ما تسبب فى إصابة جميع مستقليها وعددهم 9 مواطنين، تم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي. فور استغاثة المارة على الطريق بشرطة النجدة من وقوع الحادث، هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان، كما تم إرسال فريق تدخل سريع من رجال المرور، تولى رفع السيارة المتسببة فى الحادث من عرض الطريق، لتسيير حركة المرور ومنع تكدس السيارات بسبب الحادث.
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تصادم يعطل صحراوي الفيوم وحادث مأسوى ببحيرة قارون

شهد طريق الفيوم الصحراوي، تصادم سيارتين ملاكي، أعلى الطريق فى نطاق محافظة الجيزة، وأسفر الحادث عن إصابية قائدي السيارتين، وتعطل حركة المرور، فيما نقلت سيارة إسعاف المصابين إلى أقرب مستشفى، وتدخل رجال المرور لرفع السيارتين من نهر الطريق، لتيسير حركة المرور، مع التحفظ على المركبتين، لحين تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ شئونها، فيما تحرص الإدارة العامة لمرور الجيزة على نشر خدمات التدخل السريع خاصة على الطرق الواصلة بين المحافظات والطريق الدائري.
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