إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص ببني سويف

تحرير:محمد حفيظ ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ ص

نقل مصابين في حادث مروري - أرشيفية

أصيب 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بين قريتى كوم أبو راضى وميدوم، التابعتين لمركز الواسطى، شمال محافظة بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم. تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص بين قريتى كوم أبو راضى وميدوم، التابعتين لمركز الواسطى. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارتين تابعتين لمرفق إسعاف بنى سويف لإسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 5 أشخاص هم: محمد شعبان محمد، 35 سنة، سائق، مقيم بمدينة الواسطى، بجروح متفرقة فى الجسم، وأيمن محمد نادى، 39 سنة، مقيم بمدينة الواسطى، فنى حاسب آلى، بكدمات متفرقة بالجسم، وشحات عبد الحميد عبد الله، 33 سنة، مقيم بمركز الواسطى، باشتباه كسر فى الضلوع، وهدى مصطفى محمد، 54 سنة،