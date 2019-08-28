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استشهاد شرطيين فلسطينيين في انفجار بغزة

تحرير:وكالات ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ ص
غزة - أرشيفية
غزة - أرشيفية
استشهد شرطيان فلسطينيان، وأصيب شخص على الأقل، في انفجار وقع ليلا في مدينة غزة، ولم تُعرف أسبابه بعد، بحسب ما أعلن مسؤولون فلسطينيون. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أعلن أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة حماس في القطاع، عبر موقع «تويتر» استشهاد اثنين من المواطنين، وإصابة مواطن ثالث بجراح خطيرة. وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة حماس: «جاء ذلك بالإضافة إلى إصابة شابين بجراح مختلفة وسيدة بجراح متوسطة غرب غزة». وأعلن القدرة أن الشهيدين هما سلامة ماجد النديم، وعلاء زياد الغرابلي، ويبلغان 32 عاما.
وأعلنت وزارة الداخلية في القطاع، في بيان، أن الشهيدين شرطيان، وأن قوات الأمن في غزة فتحت تحقيقا فى الأمر برمته.من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه لم يشن أي غارة، كما أكد شهود عيان فلسطينيون لوكالة «فرانس برس» أنهم لم يرصدوا تحليق أي طائرة في الأجواء.وأفاد مراسل الوكالة الفرنسية بتضرر عدد من المنازل
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اطلاق-صواريخ-علي-تل-ابيب (2)

استشهاد فلسطينيين وإصابة آخر في قصف إسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، مساء الثلاثاء، استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخر بقصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين غرب المدينة، بحسب "روسيا اليوم". وقالت مصادر محلية في غزة: إن طائرات القوات الإسرائيلية قصفت دراجة نارية؛ ما أدى إلى مقتل شخصين على الفور. وسبق أن قصفت الطائرات الإسرائيلية، فجر اليوم، موقعا تابعا للفصائل الفلسطينية، بعد ساعات من إطلاق 3 صواريخ من القطاع. وكان طيران الاحتلال قصف أهدافًا تابعة لحركة حماس بقطاع غزة، أمس الإثنين، ردًا على إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، حسب ما أعلن جيش الاحتلال.
غرق-مركب

مصرع 40 شخصا في غرق مركب لاجئين قبالة سواحل ليبيا

أكدت المفوضية العليا لشئون اللاجئين أن التقديرات تشير إلى أن 40 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم غرقا قبالة السواحل الليبية في أحدث كوارث القوارب التي تقل مهاجرين ولاجئين يعبرون البحر المتوسط إلى أوروبا. وقال المبعوث الخاص للمفوضية لوسط البحر المتوسط فينسنت كوشيل، في بيان الثلاثاء، إنه تم إنقاذ 60 شخصا في عملية ما زالت مستمرة منذ صباح اليوم من قبل خفر السواحل الليبي وصيادين محليين، وتم نقلهم إلى بلدة الخمس الليبية الشاطئية على بعد نحو 100 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس.
ماكرون

ماكرون يهاجم رئيس البرازيل بسبب السخرية من زوجته

في تعليق وصفه بأنه "غير مهذب" بشأن زوجته، هاجم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، نظيره البرازيلي جاير بولسونارو، بحسب "بي بي سي عربي". وسخر أحد أنصار الرئيس البرازيلي من سخر "بريجيت" زوجة ماكرون، البالغة من العمر 66 عاما، في منشور على موقع فيسبوك، احتوى على صورة تقارن بين سيدة فرنسا الأولى وزوجة بولسونارو، ميشيل، البالغة من العمر 37 عاما. المنشور قال: "الآن تفهم لماذا يضطهد ماكرون بولسونارو؟"، فيما كتب بولسونارو (باللغة البرتغالية) تعقيبًا على التعليق: "لا تحرجوه... يا رجل".
نصر-الله

رويترز: «حزب الله» يخطط لضربة ضد إسرائيل لن تثير حربا

أفاد مصدران مطلعان لوكالة "رويترز" بأن "حزب الله" اللبناني يُخطط لتنفيذ "ضربة محسوبة" ضد إسرائيل، ردا على حادث بيروت، لن تؤدي إلى اندلاع حرب في المنطقة. وأوردت الوكالة عن أحد المصدرين اللذين تحدثا لها، اليوم الثلاثاء، أن الرد "سيتم ترتيبه بطريقة لن تؤدي إلى حرب لا يريدها أي من حزب الله وإسرائيل". وأضاف المصدر نفسه: "التوجه الآن إلى ضربة محسوبة، أما الطريقة التي ستتطور بها الأحداث، فهذه مسألة أخرى".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من زعيم جماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله أن "يهدأ" بعدما حذر إسرائيل من أنه يعد لرد وشيك على سقوط طائرتين إسرائيليتين مسيرتين في الضاحية الجنوبية لبيروت.
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اطلاق-صواريخ-علي-تل-ابيب (2)

استشهاد فلسطينيين وإصابة آخر في قصف إسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، مساء الثلاثاء، استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخر بقصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين غرب المدينة، بحسب "روسيا اليوم". وقالت مصادر محلية في غزة: إن طائرات القوات الإسرائيلية قصفت دراجة نارية؛ ما أدى إلى مقتل شخصين على الفور. وسبق أن قصفت الطائرات الإسرائيلية، فجر اليوم، موقعا تابعا للفصائل الفلسطينية، بعد ساعات من إطلاق 3 صواريخ من القطاع. وكان طيران الاحتلال قصف أهدافًا تابعة لحركة حماس بقطاع غزة، أمس الإثنين، ردًا على إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، حسب ما أعلن جيش الاحتلال.
لبنان

كيف رأى اللبنانيون الصدام العسكري مع إسرائيل؟

بات دخول كل من إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية في مواجهة عسكرية محتملة، هو أمر مُرجح، خاصة في ظل الاستعدادات المكثفة التي اتخذها الطرفان في الساعات القليلة الماضية، وبالأخص قوات الاحتلال التي كثفت تواجدها على الحدود اللبنانية. وخلال الساعات القليلة الماضية، بدا من الواضح أن المناطق الحدودية هي من بين القطاعات المستهدفة بقوة، حال نشوب صراع عسكري مباشر بين الجانبين خلال الأيام القليلة المقبلة، على خلفية سلسلة من الهجمات التي شنتها إسرائيل على المواقع الحدودية في لبنان.
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4 جبهات.. إسرائيل تصعد هجماتها فى بلدان عربية

"أعيد وأكرر، ما من حصانة لإيران فى أى مكان، قواتنا تعمل فى كل الجبهات ضد الهجمات الإيرانية"، هكذا حذر رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، فى وقت سابق من الأسبوع الجارى. ويبدو أن نتنياهو قد نفذ تهديداته بملاحقة إيران وحلفائها فى المنطقة، دون أن يمس أراضيها أو قواتها بشكل مباشر، مستبيحا الأراضى العربية، وبمساعدة أمريكية، وسط صمت عرى. حيث شنت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلى هجمات ضد عدد من بلدان المنطقة العربية، فى كل من سوريا والعراق ولبنان بالإضافة إلى العنف المستمر فى فلسطين.
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طيران جيش الإحتلال الإسرائيلي يشن هجمات على قطاع غزة

شن جيش الإحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، غارات على مواقع عسكرية في قطاع غزة، وذكرت مصادر محلية أن الغارات استهدفت بصاروخ واحد على الأقل موقعا عسكريا في بلدة بيت لاهيا، قبل أن تقوم الطائرات الحربية الإسرائيلية باستهداف ذات الموقع بأربعة صواريخ. وقالت المصادر، إن القصف الإسرائيلي أحدث انفجارات عنيفة هزت أرجاء شمال قطاع غزة، وجاء ذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي، إن نظام الدفاع الصاروخي اعترض، اليوم اثنين من أصل ثلاث قذائف أطلقت من القطاع، باتجاه جنوب إسرائيل، حسب موقع سكاي نيوز عربية.
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