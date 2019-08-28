استشهاد شرطيين فلسطينيين في انفجار بغزة

تحرير:وكالات ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ ص

غزة - أرشيفية

استشهد شرطيان فلسطينيان، وأصيب شخص على الأقل، في انفجار وقع ليلا في مدينة غزة، ولم تُعرف أسبابه بعد، بحسب ما أعلن مسؤولون فلسطينيون. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أعلن أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة حماس في القطاع، عبر موقع «تويتر» استشهاد اثنين من المواطنين، وإصابة مواطن ثالث بجراح خطيرة. وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة حماس: «جاء ذلك بالإضافة إلى إصابة شابين بجراح مختلفة وسيدة بجراح متوسطة غرب غزة». وأعلن القدرة أن الشهيدين هما سلامة ماجد النديم، وعلاء زياد الغرابلي، ويبلغان 32 عاما.

وأعلنت وزارة الداخلية في القطاع، في بيان، أن الشهيدين شرطيان، وأن قوات الأمن في غزة فتحت تحقيقا فى الأمر برمته.من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه لم يشن أي غارة، كما أكد شهود عيان فلسطينيون لوكالة «فرانس برس» أنهم لم يرصدوا تحليق أي طائرة في الأجواء.وأفاد مراسل الوكالة الفرنسية بتضرر عدد من المنازل