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الولايات المتحدة تبيع اليابان صواريخ مضادة للباليستي

تحرير:وكالات ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٢٠ ص
صاروخ باليستي - أرشيفية
صاروخ باليستي - أرشيفية
وافقت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، على بيع اليابان صواريخ مضادة للصواريخ الباليستية في صفقة تبلغ قيمتها 3.3 مليار دولار، في أعقاب سلسلة تجارب باليستية جديدة لكوريا الشمالية قادرة على الحليف الآسيوي الأبرز للولايات المتحدة. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أن اليابان ستشتري ما يصل إلى 73 صاروخا من طراز «إس إم -3»، من صناعة شركة رايثيون، وهي مخصصة للإطلاق من أنظمة محمولة على متن سفن لاعتراض صواريخ باليستية قادمة.
وتأتي الصفقة في وقت توسع فيه كوريا الشمالية قدراتها الصاروخية الهجومية، إذ أثبتت خلال العامين الماضيين قدرتها على إطلاق صواريخ بالستية متوسطة وطويلة المدى، يمكنها حمل رؤوس نووية، قادرة على بلوغ أراضي اليابان والولايات المتحدة. وهذا الشهر، أجرت بيونج يانج 7 تجارب على صواريخ باليستية جديدة قصيرة المدى،
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