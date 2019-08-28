في مثل هذا اليوم.. توفي الرئيس محمد نجيب
تحرير:محمد عودة
٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص
الرئيس الراحل محمد نجيب
في مثل هذا اليوم 28 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم:
في عام 1984: توفي اللواء محمد نجيب، أول رئيس لجمهورية مصر العربية.
وفي عام 1916: ألمانيا تعلن الحرب على رومانيا وذلك أثناء الحرب العالمية الأولى.
وفي عام 1943: إضراب عام في الدنمارك ضد الاحتلال النازي.
وفي عام 1963: مارتن لوثر كنج يلقي خطابه الشهير لدي حلم.. في ولاية واشنطن الأمريكية.
وفي عام 1981: المركز الوطني للتحكم بالأمراض والأوبئة يعلن عن ازدياد مرض فقدان المناعة لدى المثليين والذي سمي بمرض الأيدز لاحقا.وفي عام 1984: معمر القذافي يضع حجر الأساس لتشييد النهر الصناعي العظيم في ليبيا.وفي عام 1990: العراق يعلن أن الكويت محافظة عراقية وسميت كاظمة.وفي عام 1992: إيران تبسط سيطرتها
وفي عام 1981: المركز الوطني للتحكم بالأمراض والأوبئة يعلن عن ازدياد مرض فقدان المناعة لدى المثليين والذي سمي بمرض الأيدز لاحقا.
وفي عام 1984: معمر القذافي يضع حجر الأساس لتشييد النهر الصناعي العظيم في ليبيا.
وفي عام 1990: العراق يعلن أن الكويت محافظة عراقية وسميت كاظمة.
وفي عام 1992: إيران تبسط سيطرتها الكاملة على جزيرة أبو موسى بعد أن كانت تسيطر عليها جزئيا منذ عام 1971.
وفي عام 1996: طلاق الأمير تشارلز من الأميرة ديانا.
وفي عام 2007: انتخاب عبد الله جول رئيسا لتركيا وذلك بالجولة الثالثة للتصويت في البرلمان التركي وبعد اعتراض قادة الجيش والعلمانين.
وفي عام 1911: ولد حسين مؤنس، كاتب ومؤرخ مصري.
وفي هذا اليوم من كل عام يتم الاحتفال بعيد صعود جسد مريم العذراء في جمهوريتي مقدونيا وصربيا.