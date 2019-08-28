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في مثل هذا اليوم.. توفي الرئيس محمد نجيب

تحرير:محمد عودة ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص
الرئيس الراحل محمد نجيب
الرئيس الراحل محمد نجيب
في مثل هذا اليوم 28 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1984: توفي اللواء محمد نجيب، أول رئيس لجمهورية مصر العربية. وفي عام 1916: ألمانيا تعلن الحرب على رومانيا وذلك أثناء الحرب العالمية الأولى. وفي عام 1943: إضراب عام في الدنمارك ضد الاحتلال النازي. وفي عام 1963: مارتن لوثر كنج يلقي خطابه الشهير لدي حلم.. في ولاية واشنطن الأمريكية.
وفي عام 1981: المركز الوطني للتحكم بالأمراض والأوبئة يعلن عن ازدياد مرض فقدان المناعة لدى المثليين والذي سمي بمرض الأيدز لاحقا.وفي عام 1984: معمر القذافي يضع حجر الأساس لتشييد النهر الصناعي العظيم في ليبيا.وفي عام 1990: العراق يعلن أن الكويت محافظة عراقية وسميت كاظمة.وفي عام 1992: إيران تبسط سيطرتها
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حفظ-الهاتف

«الحمام وجيب البنطلون».. لا تترك هاتفك بهذه الأماكن

أصبح هاتفك جزءا من حياتك، فلا تستطيع الاستغناء عنه للحظة واحدة، تمسكه لإجراء المكالمات أو للتصفح عبر الإنترنت، سواء من أجل الترفيه أو العمل. في زحمة الحياة ووسط الضغوطات من حولك، قد تترك هاتفك في أماكن معينة ظنا منك أنه لا يتأثر، فتكون لديك عادات خاطئة تفعلها تؤثر فيه عند الاستمرار فيها، ولهذا أنت في حاجة إلى معرفة الأخطاء التي تقوم بها من أجل هاتفك، والأماكن السيئة التي تضعه فيها حتى وإن كنت على عجلة من أمرك؛ لذا تعرف على التفاصيل وفقا لما ذكره موقع Reader's Digest.
نصائح-قبل-الإنجاب

قبل قرار الحمل.. عليك اتباع 3 نصائح صحية

تشتمل حياتنا على العديد من القرارات الحاسمة بدايةً من اختيار شريك الحياة إلى إنجاب طفل، ومن ثم عليكِ أن تعي جيدًا لأهمية اتباع أسلوب حياة صحي، من أجل حياة أفضل، إذ ينصح دائما بعدم الإنجاب في السنتين الأوليين من الزواج، إذ يجب أن يفهم الشريكان بعض المفاهيم الأساسية في ما يتعلق بالحفاظ على صحة الطفل، والتغذية السليمة، والرضاعة الطبيعية، وبعض الآليات الأخرى المتعلقة باختيار ملابس الأطفال بحسب الموسم الصيفي أو الشتوي. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "daily mail".
لماذا-نشعر-بالعطش بعد -شرب-المياه

لماذا شرب الماء من الزجاجات البلاستيكية ضار بصحتنا؟

من المعروف أن شرب الماء ضروري للحفاظ على صحة الجسم بالكامل، ومع ذلك فإن النظر في لتر الماء الذي شربته بمفردك لا يكفي لضمان صحة الجسم. بصرف النظر عن مصدر الماء، فإن الأواني أو الزجاجات المستخدمة في تخزين مياه الشرب هي في غاية الأهمية، فإذا كنت تستخدم زجاجات بلاستيكية لتخزين المياه، فيجب عليك أن تسأل نفسك سؤالا مهما، ما مدى أمان شرب الماء من الزجاجات البلاستيكية؟ بسبب الراحة والسعر الرخيص، يميل المعظم إلى شراء المياه المعبأة في زجاجات بلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، حسب صحيفة "بولد سكاي" الأمريكية.
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مصطفى النحاس وسعد زغلول

في مثل هذا اليوم.. توفي سعد زغلول ومصطفى النحاس

في مثل هذا اليوم 23 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1927: توفي سعد زغلول، زعيم مصري ومؤسس حزب الوفد. وفي عام 1965: توفي مصطفى النحاس، رئيس وزراء سابق لمصر. وفي عام 1899: ولد عبد السلام النابلسي، ممثل لبناني من أصول فلسطينية. وفي عام 2008: مرشح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية باراك أوباما يختار السيناتور جو بايدن لمنصب نائب الرئيس في حال فوزه.
لوحة الموناليزا

في مثل هذا اليوم.. سرقة لوحة الموناليزا

في مثل هذا اليوم 22 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1911: سرقة لوحة الموناليزا التي رسمها الرسام الإيطالي ليوناردو دا فينشي. وفي عام 1852: ولد بشارة تقلا، وهو صحفي مصري من أصل لبناني، وقد أسس جريدة الأهرام. وفي عام 1799: نابليون بونابرت يغادر مصر من الإسكندرية عائدا إلى فرنسا. وفي عام 1798: نابليون بونابرت يصدر قرارا بإنشاء المجمع العلمي في مصر.
حريق المسجد الأقصى

حدث في مثل هذا اليوم.. حريق المسجد الأقصى

في مثل هذا اليوم 21 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1969: تم إحراق المسجد الأقصى على يد مايكل دينس روهان. وفي عام 1998: الولايات المتحدة تقصف مصنعا للأدوية بالسودان بحجة أنه مصنع أسلحة كيميائية. وفي عام 1915: إيطاليا تعلن الحرب على تركيا في الحرب العالمية الأولى. وفي عام 1919: بلجيكا تعلن إنها دولة منتدبة على بروندي.
الاحتلال الإنجليزي

مثل هذا اليوم.. احتل الإنجليز بورسعيد والإسماعيلية

في مثل هذا اليوم 20 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1882: الإنجليز يحتلون بورسعيد والإسماعيلية وذلك في بداية الاحتلال الإنجليزي لمصر. وفي عام 1914: ألمانيا تحتل بروكسل في الحرب العالمية الأولى. وفي عام 1940: الزعيم الشيوعي ليون تروتسكي يتعرض لعملية اغتيال في المكسيك أدت إلى وفاته بعد يوم. وفي عام 1960: استقلال السنغال. وفي عام 1975: ناسا تطلق المستكشف فيكنج 1 باتجاه المريخ.
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