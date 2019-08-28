في مثل هذا اليوم.. توفي الرئيس محمد نجيب

تحرير:محمد عودة ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص

الرئيس الراحل محمد نجيب

في مثل هذا اليوم 28 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1984: توفي اللواء محمد نجيب، أول رئيس لجمهورية مصر العربية. وفي عام 1916: ألمانيا تعلن الحرب على رومانيا وذلك أثناء الحرب العالمية الأولى. وفي عام 1943: إضراب عام في الدنمارك ضد الاحتلال النازي. وفي عام 1963: مارتن لوثر كنج يلقي خطابه الشهير لدي حلم.. في ولاية واشنطن الأمريكية.

وفي عام 1981: المركز الوطني للتحكم بالأمراض والأوبئة يعلن عن ازدياد مرض فقدان المناعة لدى المثليين والذي سمي بمرض الأيدز لاحقا.وفي عام 1984: معمر القذافي يضع حجر الأساس لتشييد النهر الصناعي العظيم في ليبيا.وفي عام 1990: العراق يعلن أن الكويت محافظة عراقية وسميت كاظمة.وفي عام 1992: إيران تبسط سيطرتها