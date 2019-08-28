عبد العال: حسام حسن سيفشل وجلال الأنسب للمنتخب

تحرير:سعد الدين محمود ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:١٠ ص

علاء عبد العال

استبعد علاء عبد العال، المدير الفني السابق للداخلية، حسام حسن، المدير الفني لسموحة، من تدريب منتخب مصر خلال الفترة المقبلة خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري. وقال عبد العال، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»: «هذا ليس وقت حسام حسن، عليه مراجعة نفسه تحديدا في تعامله مع اللاعبين». وواصل: «هناك 3 أو 4 لاعبين في سموحة يجلسون في المنزل بسبب تعامل حسام حسن معهم، ومنهم السيد فريد ومحمود سيد ومحمود منصور».

وتساءل: «إذا كان حسام حسن يعامل الكبار في سموحة بهذه الطريقة.. فكيف سيتعامل مع منتخب مصر المدجج بالنجوم ؟ أتوقع أن يكون التعامل بينه وبين محمد صلاح صعبًا لأن حسام حسن عصبي والتعامل مع لاعبي المنتخب يحتاج سياسة خاصة». وواصل: «أرى أن إيهاب جلال أو ميدو أو حسام البدري هم الأقرب لتدريب