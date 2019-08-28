السيسي يجري مباحثات مع رئيس وزراء اليابان

تحرير:محمد عودة ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٦ ص

الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليابان

أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، فيما نقلته على لسان موفدتها إلى اليابان، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى يجرى مباحثات مع رئيس الوزراء اليابانى شينزوآبى فى مدينة يوكوهاما. وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن المباحثات بين الرئيس السيسى ورئيس وزراء اليابان تناولت القضايا الدولية والعلاقات الثنائية. كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد وصل، أمس الثلاثاء، إلى مدينة يوكوهاما اليابانية، فى مستهل زيارته التى تستمر على مدى 3 أيام، وذلك للمشاركة فى قمة مؤتمر طوكيو الدولى السابع لتنمية إفريقيا «تيكاد 7» خلال الفترة من 28 إلى 30 أغسطس الجارى.

وتأتى القمة تحت رئاسة مشتركة يابانية - مصرية، على خلفية الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقى، وهو الأمر الذى يدعم عملية التعاون الثلاثى ما بين مصر واليابان فى إفريقيا بما يسهم فى تحقيق التطلعات التنموية للقارة السمراء، ولتكون قمة التيكاد فرصة لتكثيف تبادل وجهات النظر بين البلدين فى هذا الإطار.ويشكل