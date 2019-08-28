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السيسي يجري مباحثات مع رئيس وزراء اليابان

تحرير:محمد عودة ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٦ ص
الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليابان
الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليابان
أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، فيما نقلته على لسان موفدتها إلى اليابان، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى يجرى مباحثات مع رئيس الوزراء اليابانى شينزوآبى فى مدينة يوكوهاما. وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن المباحثات بين الرئيس السيسى ورئيس وزراء اليابان تناولت القضايا الدولية والعلاقات الثنائية. كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد وصل، أمس الثلاثاء، إلى مدينة يوكوهاما اليابانية، فى مستهل زيارته التى تستمر على مدى 3 أيام، وذلك للمشاركة فى قمة مؤتمر طوكيو الدولى السابع لتنمية إفريقيا «تيكاد 7» خلال الفترة من 28 إلى 30 أغسطس الجارى.
وتأتى القمة تحت رئاسة مشتركة يابانية - مصرية، على خلفية الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقى، وهو الأمر الذى يدعم عملية التعاون الثلاثى ما بين مصر واليابان فى إفريقيا بما يسهم فى تحقيق التطلعات التنموية للقارة السمراء، ولتكون قمة التيكاد فرصة لتكثيف تبادل وجهات النظر بين البلدين فى هذا الإطار.ويشكل
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المتسشار-نادر-سعد

الحكومة: من الوارد اعتبار الأحد إجازة رسمية (فيديو)

صرح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأنه من الوارد اعتبار يوم الأحد المقبل إجازة رسمية لبداية العام الهجري الجديد، في حالة واحدة مرتبطة بقرار دار الإفتاء. وقال سعد، في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر"، عبر فضائية إم بي سي مصر، مساء الثلاثاء، إنه لا يزال واردا أن يكون الأحد المقبل إجازة في حالة أن دار الإفتاء أعلنت أن المتمم لذي الحجة، هو يوم السبت، وليس الجمعة، بالتالي يكون الأول من محرم يوم الأحد. ودعا متحدث الوزراء إلى متابعة قرار دار الإفتاء بشأن إعلان أول أيام أول محرم.
مجلس-النواب

مطالب برلمانية بتفعيل قانون ذوي الاحتياجات الخاصة

رغم إصدار الحكومة اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، في الرابع والعشرين من ديسمبر عام 2018، إلا أن تفعيل القانون لا يزال بعيدًا عن أيدي المستفيدين البالغ عددهم نحو 13 مليونًا في عموم البلاد. تأخُّر تفعيل قانون ذوي الاحتياجات الخاصة الذي يحمل رقم 10 لسنة 2018، دفع عددًا من نواب البرلمان إلى تجديد مطالبتهم للحكومة بتنفيذ ما ورد في مواد التشريع الجديد، الذي يعد إنجازًا يتواكب مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
محمد-المحرصاوي

سياحي أم إباحي؟.. حقيقة موقع مثير للجدل في مؤتمر للأزهر

أصدرت جامعة الأزهر بيانًا مساء الثلاثاء، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، نفت فيه صحة ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، حول ظهور عنوان «موقع إباحي» على الشاشة المخصصة للعرض، أثناء لقاء رئيس الجامعة مع الطلاب الجدد الأحد قبل الماضي، إذ قال الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس الجامعة لشؤون التنسيق، إن الصورة ليست حقيقية على الإطلاق، وحينما تم التحقق من الأمر تبين أن الموقع خاص بالأماكن السياحية العالمية ويطلق عليه «celebritycruises»، وليس كما يدعي البعض أنه أحد المواقع الإباحية.
زواج 2

الليبي يتذيل القائمة.. المصريات يفضلن الزواج من السعودي والسوري

أظهرت أرقام حديثة كشف عنها تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حجم عقود الزواج بين المصريات والعرب خصوصا السعوديين، وذلك خلال عام 2018. تقرير الإحصاء أشار إلى أن عقود زواج المصريات من سعوديين الأعلى بين حالات الزواج من عرب خلال العام الماضي، بعدد 537 عقد زواج، يليه عقود الزواج من سوريين بعدد 244 عقد زواج، فيما بلغ عدد عقود الزواج من سودانيين 128 عقدًا. فيما بلغت عقود الزواج من أردنيين نحو 110 عقود، بينما تذيلت القائمة عقود الزواج من ليبيين بعدد 28 عقدًا.
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الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-يصل-اليابان (3)

الرئيس السيسي يصل اليابان للمشاركة في قمة «تيكاد 7»

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، قبل قليل، إلى مدينة يوكوهاما اليابانية، فى مستهل زيارته التى تستمر على مدى 3 أيام، وذلك للمشاركة فى قمة مؤتمر طوكيو الدولى السابع لتنمية إفريقيا «تيكاد 7» خلال الفترة من 28 إلى 30 أغسطس الجارى. وتعقد القمة تحت رئاسة مشتركة يابانية - مصرية، على خلفية الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقى، وهو الأمر الذى يدعم عملية التعاون الثلاثى ما بين مصر واليابان فى إفريقيا بما يسهم فى تحقيق التطلعات التنموية للقارة السمراء، ولتكون قمة التيكاد فرصة لتكثيف تبادل وجهات النظر بين البلدين فى هذا الإطار.
الرئيس-السيسي (3)

السيسي يتوجه إلى فرنسا للمشاركة في قمة مجموعة السبع

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسى، فجر السبت، مطار القاهرة الدولى، متوجها إلى مدينة بياريتز الفرنسية، للمشاركة فى اجتماعات مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، التى تترأسها فرنسا، والتى تستمر على مدار 3 أيام. وتُعقد القمة بمشاركة 24 وفدًا من بينهم، الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وبوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، ورئيس وزراء اليابان، ورئيس وزراء كندا، والرئيس عبد الفتاح السيسى، الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى، ورؤساء حكومات دول جنوب إفريقيا، والسنغال ورواندا وبوركينا فاسو، وإسبانيا والهند وأستراليا، وشيلى.
السيسي (5)

السيسي يوافق على قرض بـ214 مليون يورو لتطهير مصرف كتشنر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 24 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق حكومى بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبى، بشأن مشروع مصرف كتشنر، وتم نشره فى الجريدة الرسمية، والذي بمقتضاه يقدم البنك للحكومة المصرية قرضاً تبلغ قيمته 213 مليون و900 ألف يورو، والموقع فى لوكسمبورج بتاريخ 16/ 10/ 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. ويتمثل المشروع فى إزالة الملوثات من مصرف كتشنر فى منطقة دلتا النيل فى مصر من خلال الاستثمارات فى جمع ومعالجة مياه الصرف الصحى المنزلية، وإدارة النفايات الصلبة وإعادة تأهيل البنية التحتية للمصرف.
ميناء

مدير ميناء شرق: وضع مخطط المنطقة الاقتصادية حتى 2050

قال القبطان علي عاصم مدير ميناء شرق بورسعيد، اليوم الأربعاء، إن مخطط المنطقة الاقتصادية المرحلة الأولى حتى عام 2030، والثانية حتى عام 2050، طبقا لدراسات علمية من أكبر المكاتب العالمية المتخصصة، مشيرا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الهيئة الاقتصادية في محافظة بورسعيد، إلى أن منطقة شرق بورسعيد تضم منطقة صناعية على 63 كيلومترا مربعا للصناعات الخفيفة والمتوسطة، وميناءً بحريا يضم أرصفة بحرية حالية بطول 7.4 كيلومتر بعمق 18.5 متر، فضلا عن 3 مناطق لوجيستية بمساحة 24 كيلومترا مربعا.
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