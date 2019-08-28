«حكم التخابر مع حماس وحسم» أبرز محاكمات الأربعاء

«العسكرية» تنظر اتهام 9 أشخاص بتخريب منشآت عامة وشرطية «قسم مغاغة» والتحريض على العنف والشغب والانتماء لجماعة محظورة تأسست على خلاف أحكام القانون

تحرير:سماح عوض الله ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١٣ ص

يمر قطار المحاكمات، اليوم الأربعاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا تتصدرها قضايا العنف والإرهاب المسؤولة عنها جماعة الإخوان، وعلى قائمة الأجندة تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، حكمها في إعادة محاكمة قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وفي مقدمتهم الرئيس المعزول المتوفى محمد مرسي في قضية "التخابر مع حماس" المعروفة إعلاميا بقضية التخابر الكبرى، وتعقد الجلسة بعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وسكرتارية حمدي الشناوي.

كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت فى 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى، بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى ومحمد بديع و16 آخرين، والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة. وطعن المتهمون على الحكم فقضت محكمة النقض بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق

كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت فى 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى، بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى ومحمد بديع و16 آخرين، والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.



وطعن المتهمون على الحكم فقضت محكمة النقض بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين.

حسم ولواء الثورة

تنظر محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 271 عضوا بحركتي «حسم ولواء الثورة»، وذلك في القضية المقيدة برقم 123 جنايات عسكرية، والتي يواجه فيها المتهمون ارتكاب جرائم تكوين لجان نوعية مسلحة والانضمام إلى حركة «حسم» الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات العدائية ضد الدولة، واغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر.





تعد هذه القضية من كبرى قضايا حركتي «حسم» و«لواء الثورة»، والتي كشفت عن خطط وتحركات عدد من خلايا الجماعات الإرهابية داخل محافظات الجمهورية ومقراتهم التنظيمية وأماكن تخزين أسلحتهم وإيواء عناصرهم الهاربة بعد تورطها في ارتكاب عمليات إرهابية.



أسندت جهات التحقيق إلى المتهمين ارتكاب عدة تهم، منها الانضمام لتنظيم إرهابي يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء باعتبارهم طائفة ممتنعة ترفض تطبيق شرع الله في المساجد.





كشفت التحقيقات فى وقائع القضية عن تطور نشأة المجموعات المسلحة التابعة لجماعة الإخوان في عدد من محافظات الجمهورية وعلى رأسها محافظة القليوبية، بدءًا من خروجها من رحم اعتصام ميدان رابعة العدوية في أغسطس 2013، نهايةً بتكوين لجان نوعية مسلحة والانضمام لحركة "حسم" الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات العدائية ضد الدولة.

اقتحام منشآت

تنظر المحكمة العسكرية، المنعقدة بمحافظة أسيوط، إعادة محاكمة 9 متهمين متورطين في أعمال عنف وشغب بمركزي مغاغة ودير مواس في جنوب المنيا.



كانت المحكمة انتهت من سماع أحد شهود الإثبات في واقعتين، الأولى تتعلق باقتحام قسم شرطة مغاغة وتضم 6 متهمين كان محكوما عليهم بالسجن المؤبد غيابيا، وجرى القبض عليهم، والثانية تتعلق باقتحام استراحة كنيسة وسنترال دير مواس، وتضم 3 متهمين.



تمت إحالة المتهمين إلى المحكمة العسكرية في مارس 2015، وشمل أمر الإحالة أنهم متورطون في تخريب منشآت عامة وشرطية والتحريض على العنف والشغب والانتماء لجماعة محظورة، تأسست على خلاف أحكام القانون.

العاملون بالبنك المركزي

تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفى على جبالى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 76 من لائحة نظام العاملين بالبنك المركزي المصري.وتنص المادة المطعون فى دستوريتها على أن "يقدم كل بنك للبنك المركزي نسخة من كل تقرير يقدم عن أعماله إلى المساهمين، وذلك قبل واحد وعشرين يومًا على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة، وعليه أن يقدم إلى البنك المركزي صورة من محضر اجتماع كل جمعية عامة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انعقادها، وللبنك المركزي أن يؤجل انعقاد الجمعية العامة في الأحوال التي يراها لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما".