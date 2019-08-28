حوادث مرورية تضرب الصحراوي الشرقي وكوبري التونسي

تحرير:سماح عوض الله ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١٣ ص

تصادم- أرشيفية

شهد صباح اليوم الأربعاء وقوع 3 حوادث مرورية بالقاهرة الكبرى والمحافظات، أبرزها حادث تصادم سيارة ملاكى مع أخرى نقل، قبل نفق سنور بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة محافظة بنى سويف، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بينهم طفل، كما شهد كوبرى التونسى بالقاهرة تصادما بين سيارتين، ما أدى إلى توقف حركة المرور فى الاتجاه من السيدة زينب إلى المقطم، ما تسبب فى تعطل حركة المرور، بينما شهد طريق الصف- الجيزة كذلك تصادم سيارتين أعلى الطريق، ما أدى إلى توقف حركة المرور على الطريق.

فى نطاق القاهرة الكبرى وجهت الإدارة العامة للمرور قواتها لرفع حطام الحادثين، وتيسير الطريق بتوجيه السائقين لفك التكتل المروري الذى سببه الحادثان، بينما نقلت سيارات الإسعاف 4 مصابين فى حادثي المقطم والصف إلى أقرب مستشفى لكل حادث لتقديم الإسعافات والعلاج اللازم للضحايا. بينما أعلنت هيئة الإسعاف بمحافظة

فى نطاق القاهرة الكبرى وجهت الإدارة العامة للمرور قواتها لرفع حطام الحادثين، وتيسير الطريق بتوجيه السائقين لفك التكتل المروري الذى سببه الحادثان، بينما نقلت سيارات الإسعاف 4 مصابين فى حادثي المقطم والصف إلى أقرب مستشفى لكل حادث لتقديم الإسعافات والعلاج اللازم للضحايا.



بينما أعلنت هيئة الإسعاف بمحافظة بني سويف عن حالة المصابين فى حادث الطريق الصحراوي الشرقي، وهم مدحت فوزى هندى، 34 سنة، موظف بإحدى الشركات، مصاب بجروح بالوجه وسحجات بالجسم، وشقيقه "صبحى" 39 سنة، صيدلى، مصاب بجرح بفروة الرأس 3 سم وكدمات بالجسم، و"مريم سامى إبراهيم" 31 سنة، ربة منزل، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، و"صموئيل صبحى هندى" 9 سنوات، طالب، مصاب بجرح قطعى بفروة الرأس.



