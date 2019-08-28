جريمة

حوادث مرورية تضرب الصحراوي الشرقي وكوبري التونسي

تحرير:سماح عوض الله ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١٣ ص
تصادم- أرشيفية
تصادم- أرشيفية
شهد صباح اليوم الأربعاء وقوع 3 حوادث مرورية بالقاهرة الكبرى والمحافظات، أبرزها حادث تصادم سيارة ملاكى مع أخرى نقل، قبل نفق سنور بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة محافظة بنى سويف، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بينهم طفل، كما شهد كوبرى التونسى بالقاهرة تصادما بين سيارتين، ما أدى إلى توقف حركة المرور فى الاتجاه من السيدة زينب إلى المقطم، ما تسبب فى تعطل حركة المرور، بينما شهد طريق الصف- الجيزة كذلك تصادم سيارتين أعلى الطريق، ما أدى إلى توقف حركة المرور على الطريق.
فى نطاق القاهرة الكبرى وجهت الإدارة العامة للمرور قواتها لرفع حطام الحادثين، وتيسير الطريق بتوجيه السائقين لفك التكتل المروري الذى سببه الحادثان، بينما نقلت سيارات الإسعاف 4 مصابين فى حادثي المقطم والصف إلى أقرب مستشفى لكل حادث لتقديم الإسعافات والعلاج اللازم للضحايا. بينما أعلنت هيئة الإسعاف بمحافظة
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المتهمون بقضية التخابر مع قطر

كلاب بوليسية وتشديدات أمنية بـ«طرة» قبل حكم التخابر

شهد محيط معهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طرة منذ صباح اليوم الأربعاء، وجودا أمنيا مكثفا، تزامنا مع جلسة النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميا باسم «التخابر الكبرى»، والتي يحاكم فيها محمد بديع وآخرون من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، بشأن اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، وإظهار الدولة في مظهر الضعيف، أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي.
القبض-على-متهم

أنا ومراتي والهيروين| ضبط زوجين يتاجران بالسم الأبيض

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الأربعاء، القبض على تاجر وزوجته تخصصا في الاتجار في الهيروين قبل توزيعه على عملائهما بدائرة شبين القناطر. تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد ضبط المدعو "علاء. ا. ا" 38 عامًا، عاطل، ومقيم بطحانوب دائرة مركز شبين القناطر، سبق اتهامه في قضيتي مشاجرة وحريق عمد، وزوجته "دعاء. م. ح" 42 عامًا، ربة منزل، وبحوزتهما سلاح نارى (بندقية آلية في خزينتها 8 طلقات من ذات العيار)، وكمية من مسحوق الهيروين الخام تزن نحو 150 جراما، ومبلغ 880 جنيها، وهاتف محمول.
تصادم

إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين ببني سويف

أصيب 4 أشخاص بينهم طفل، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى نقل قبل نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بني سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة. تلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بتصادم سيارة ملاكي مع أخرى نقل قبل نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المحافظة، ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
المستشار-محمد-شيرين-فهمى-قضية-التخابر-مع-حماس-

«حكم التخابر مع حماس وحسم» أبرز محاكمات الأربعاء

يمر قطار المحاكمات، اليوم الأربعاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا تتصدرها قضايا العنف والإرهاب المسؤولة عنها جماعة الإخوان، وعلى قائمة الأجندة تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، حكمها في إعادة محاكمة قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وفي مقدمتهم الرئيس المعزول المتوفى محمد مرسي في قضية "التخابر مع حماس" المعروفة إعلاميا بقضية التخابر الكبرى، وتعقد الجلسة بعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وسكرتارية حمدي الشناوي.
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اصابة 8 أشخاص -في تصادم-سيارتين بالبحيرة (3)

مصرع 3 من أسرة واحدة عقب عودتهم من الحج ببني سويف

لقي 3 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، وأصيب آخر، اليوم الثلاثاء، فى حادث تصادم سيارة ملاكى مع أخرى نقل، بعد بوابة الكريمات بـ6 كيلو مترات، على الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بنى سويف عقب عودتهم من مناسك الحج وتم نقلهما إلى مشرحة المستشفى، وانتقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق إسعاف بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن الثلاثة جثث من أسرة واحدة وهم "خليفه.م.ر" 68 سنة، وزوجته "سعاد.ع.ش"، 62 سنة، ونجلهما "مصطفي"، 32 سنة، مأمور ضبط قضائي بوزارة التموين، وجميعهم مقيمون بمركز ببا جنوب المحافظة وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى بنى سويف الجامعى.
متهمة

منال والحما.. ماذا جرى في شقة «الزلزال» بالمقطم؟

لم يراع الرجل الستيني، شيبة شعره الذي يخبرك بسنه المتقدم، اقتحم غرفة النوم على زوجة ابنه، محاولا اغتصابها، فما كان منها إلا أن تخلصت منه بسكين، وأمرت نيابة المقطم، اليوم الثلاثاء، بحبس االمتهمة بقتل حماها، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معها، بعدما أدلت باعترافات تفصيلية عن كواليس ما جرى يوم الواقعة، وقررت النيابة اصطحاب المتهمة إلى مسرح الجريمة، لتمثيلها، كما طلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه، لبيان وتحديد أسباب الوفاة على وجه الدقة.
اصابة 8 أشخاص -في تصادم-سيارتين بالبحيرة (3)

مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين في حادث تصادم بالمنيا

لقيت سيدة وشخص مجهول الهوية مصرعهما، وأُصيب 9 آخرون، جميعهم من أبناء مركز بني مزار، شمال محافظة المنيا، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين على الطريق الزراعي بالقرب من نقطة منطقة تفتيش تابعة لمركز سمالوط، اليوم الثلاثاء، وجرى نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى عرب الزينة، والمصابين إلى المستشفى العام، وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، بوصول جثتين و 9 مصابين لمستشفى سمالوط وعرب الزينة، إثر حادث سير بالطريق الزراعي بزمام قرية قلوصنا التابعه للمركز.
زحام-مرورى (1)

تعطل دائري البساتين وطريق الصف الجيزة بسبب حادثين

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إخطارين صباح اليوم، بوقوع حادثين مرورين أحدهما فى مدينة الصف بالجيزة، والثاني بمنطقة البساتين بالقاهرة، وعلى الفور تمت متابعة الحادثين بسيارات إسعاف، وتحريك أوناش مرور من أقرب نقطة ارتكاز لرفع آثار التصادمين وفتح الطريق ومنع تعطيل حركة المرور خاصة بالتزامن مع ساعات الذروة الصباحية، وكانت الإشارة الأولى من الطريق الدائرى بمنطقة البساتين، إذ حاول مواطن عبور الطريق، فصدمته سيارة مسرعة، وتسبب الحادث فى تعطل حركة المرور وتكدس السيارات على الطريق.
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