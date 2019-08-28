صحف الإمارات: جدل في السودان وقطر تصفع تركيا

الصحف تناولت إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف موقع لحركة حماس على أثر رصده إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة على المستوطنات، وسقوط شهداء ومصابين

تحرير:وفاء بسيوني ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٤ ص

تنوعت عناوين الصحف الإماراتية بين استعراض الأوضاع في فلسطين والمعارك في سوريا، كما استعرضت تطورات الشأن السودانى، وتناولت الصحف أيضا حرائق الأمازون كما سلطت الضوء على احتفال الإمارات بيوم المرأة. تحت عنوان "جدل في السودان بعد تسريب ترشيحات التغيير للوزارات"، ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن تسريب قوائم قوى الحرية والتغيير للأسماء المرشحة لتولي المناصب الوزارية والمجالس القومية، التي بلغت 71 مرشحا ومرشحة لتولي 14 وزارة و4 مجالس عليا، قاد إلى جدل كبير في الأوساط السودانية.

وكشفت التسريبات عن أن هناك ما يشبه الإجماع على ترشيح الخبير الاقتصادي الدولي الدكتور إبراهيم البدوي لوزارة المالية، والإعلامي المعروف فيصل محمد صالح لمجلس الإعلام والثقافة. وأشارت صحيفة "الخليج" إلى أن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أعلن أمس الثلاثاء، تسلمه من قوى إعلان الحرية والتغيير، أسماء

وكشفت التسريبات عن أن هناك ما يشبه الإجماع على ترشيح الخبير الاقتصادي الدولي الدكتور إبراهيم البدوي لوزارة المالية، والإعلامي المعروف فيصل محمد صالح لمجلس الإعلام والثقافة.

وأشارت صحيفة "الخليج" إلى أن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أعلن أمس الثلاثاء، تسلمه من قوى إعلان الحرية والتغيير، أسماء 49 مرشحا لـ14 وزارة و16 مرشحا لخمسة مجالس وزارية متخصصة، بينما وجهت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر نداء إنسانيا عاجلا لمكوناتها من جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر ومختلف المنظمات والهيئات العاملة في المجال الإنساني والمانحين لتقديم المساعدة والإغاثة العاجلة للمتضررين من الأمطار والسيول في البلاد.

واستكملت قوى التغيير، بعد اجتماعات متواصلة استمرت أكثر من 3 أيام، قوائم المرشحين لمجلس الوزراء والمجالس الوزارية المتخصصة بالتوافق، وقال بيان للقوى: "إن اجتماعا مصغرا سيلتئم بين رئيس الوزراء والمجلس القيادي لقوى التغيير، لإكمال المشاورات".



وبالانتقال إلى فلسطين، كشفت "الاتحاد" عن انفجارين ضربا نقطتي تفتيش في القطاع مساء الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة عدة فلسطينيين آخرين.

وقال شهود إن الانفجار الأول دمر دراجة نارية لدى مرورها في شارع وعليها شخصان، ولم يتضح بعد ما إذا كان الراكبان بين الضحايا.

وذكرت مصادر مطلعة أن الانفجار الثاني، الذي وقع بعد أقل من ساعة تقريبا، أسفر عن مقتل مسلح وإصابة عدة أشخاص في منطقة أخرى في مدينة غزة.



وأفادت صحيفة "البيان" أن أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة حماس في القطاع أعلن استشهاد اثنين من المواطنين وإصابة مواطن ثالث بجراح خطيرة، وتابع: "بالإضافة إلى إصابة شابين بجراح مختلفة وسيدة بجراح متوسطة غرب غزة".

تناولت "الخليج" الشأن الفلسطيني تحت عنوان "الاحتلال يستهدف غزة.. والمستوطنون يعربدون في سلفيت"، حيث أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس، استهداف موقع لحركة "حماس" على أثر رصده إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة على المستوطنات.



وحول الأوضاع في سوريا، سلطت "الخليج" الضوء على شن الفصائل المسلحة، فجر أمس، هجوما كبيرا على القوات الحكومية شرق خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، ما أدى لاندلاع معارك ضارية قتل خلالها 60 عنصرا من قوات الطرفين، وفق المرصد السوري، بينما شن تنظيم "داعش" هجومين على القوات الحكومية في بادية دير الزور خلال الـ48 ساعة الماضية.

وحول الأزمة بين واشنطن وطهران، ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" تحت عنوان "روحاني يرفض عرض ترامب ويشترط رفع العقوبات أولا"، أن الرئيس الإيراني حسن روحاني طالب أمس، الولايات المتحدة بـ"اتخاذ الخطوة الأولى" من خلال رفع العقوبات عن إيران، وذلك غداة إبداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انفتاحه على عقد لقاء مع نظيره الإيراني.

وتحت عنوان "مستشار ترامب ينتقد محاولات قطر تبرير دعمها للإرهاب"، أوضحت "الخليج" أن مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط، جيسون جرينبلات، نشر جزءا من مقابلة تليفزيونية للمتحدثة باسم خارجية قطر، لولوه الخاطر، خلال إجابتها عن أسئلة تتهم الدوحة بدعم الإرهاب وأذرعه في المنطقة.

وعلق جرينبلات في تغريدته على المقابلة، مشيرا إلى محاولة المتحدثة باسم خارجية قطر نفي الأدلة والوقائع التي تثبت تورط بلادها في دعم الإرهاب.

وقال جرينبلات: "إذا كان الآخرون يعتقدون مثلها (المتحدثة باسم الخارجية القطرية) فمن الصعب بناء السلام". مشيرا إلى أن بلاده تسعى إلى إيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية.



وأفادت "البيان" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشاد بجهود نظيره البرازيلي جاير بولسونارو في إخماد الحرائق في غابات الأمازون، بعد ساعات من رفض الأخير المساعدات الطارئة التي اقترحتها دول مجموعة السبع.

وكتب ترامب في تغريدة "أعرف الرئيس بولسونارو بشكل جيد، فهو يعمل بجد لإخماد الحرائق في الأمازون، كما يقوم بعمل رائع للشعب البرازيلي في جميع النواحي، وهذا ليس أمرا سهلا".



وفي المقابل، ذكرت "الخليج" أنه بينما تتواصل حرائق غابات الأمازون المعروفة بـ"رئة الأرض"، مثيرة قلقا عالميا وأزمة دولية، رفضت البرازيل، أمس الثلاثاء، بشكل قاطع، المساعدة الدولية الطارئة من مجموعة "السبع" لإخماد الحرائق، مؤكدة رغم صعوبتها، أنها لا تزال تحت السيطرة، ونصحت بضخ تلك الأموال لإعادة تشجير أوروبا، بينما تواصلت الملاسنة بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونظيره البرازيلي جاير بولسونارو بشأن الأزمة.



وتحت عنوان "قطر تصفع تركيا بتقليص الاستثمارات"، ذكرت "الاتحاد" أن تقريرا تركيا كشف أمس، النقاب عن أن النظام القطري يستعد حاليا لتقليص استثماراته في تركيا، وذلك رضوخا لضغوط مكثفة تعرض لها في هذا الشأن من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها أمير قطر تميم بن حمد، إلى واشنطن قبل شهر ونصف الشهر تقريبا.

وقال المحلل السياسي نوريتين كورت، في التقرير الذي نشره مركز "يونايتد وورلد إنترناشيونال" للأبحاث والدراسات: "إن الزيارة التي جرت في الثلث الأول من يوليو الماضي، شهدت كذلك توجيه تحذيرات من ترامب لتميم من مغبة مواصلة دعم جماعة الإخوان الإرهابية".





وبمناسبة يوم المرأة الإماراتية، أشارت "الاتحاد" إلى توجيه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشكر إلى الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية الذي يصادف يوم 28 أغسطس من كل عام.

وكتب ابن راشد في حسابه الرسمي على "تويتر": "في يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، نحتفي ونحتفل بالأم والأخت والزوجة والبنت، نحتفل بشريكة المسيرة، نحتفل بأم الشهداء، نحتفي بالمنجزات في ميادين الوطن".