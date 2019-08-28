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صحف الإمارات: جدل في السودان وقطر تصفع تركيا

الصحف تناولت إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف موقع لحركة حماس على أثر رصده إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة على المستوطنات، وسقوط شهداء ومصابين
تحرير:وفاء بسيوني ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٤ ص
صحف إماراتية
صحف إماراتية
تنوعت عناوين الصحف الإماراتية بين استعراض الأوضاع في فلسطين والمعارك في سوريا، كما استعرضت تطورات الشأن السودانى، وتناولت الصحف أيضا حرائق الأمازون كما سلطت الضوء على احتفال الإمارات بيوم المرأة. تحت عنوان "جدل في السودان بعد تسريب ترشيحات التغيير للوزارات"، ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن تسريب قوائم قوى الحرية والتغيير للأسماء المرشحة لتولي المناصب الوزارية والمجالس القومية، التي بلغت 71 مرشحا ومرشحة لتولي 14 وزارة و4 مجالس عليا، قاد إلى جدل كبير في الأوساط السودانية.
وكشفت التسريبات عن أن هناك ما يشبه الإجماع على ترشيح الخبير الاقتصادي الدولي الدكتور إبراهيم البدوي لوزارة المالية، والإعلامي المعروف فيصل محمد صالح لمجلس الإعلام والثقافة. وأشارت صحيفة "الخليج" إلى أن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أعلن أمس الثلاثاء، تسلمه من قوى إعلان الحرية والتغيير، أسماء
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استشهاد شرطيين فلسطينيين في انفجار بغزة

استشهد شرطيان فلسطينيان، وأصيب شخص على الأقل، في انفجار وقع ليلا في مدينة غزة، ولم تُعرف أسبابه بعد، بحسب ما أعلن مسؤولون فلسطينيون. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أعلن أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة حماس في القطاع، عبر موقع «تويتر» استشهاد اثنين من المواطنين، وإصابة مواطن ثالث بجراح خطيرة. وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة حماس: «جاء ذلك بالإضافة إلى إصابة شابين بجراح مختلفة وسيدة بجراح متوسطة غرب غزة». وأعلن القدرة أن الشهيدين هما سلامة ماجد النديم، وعلاء زياد الغرابلي، ويبلغان 32 عاما.
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استشهاد فلسطينيين وإصابة آخر في قصف إسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، مساء الثلاثاء، استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخر بقصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين غرب المدينة، بحسب "روسيا اليوم". وقالت مصادر محلية في غزة: إن طائرات القوات الإسرائيلية قصفت دراجة نارية؛ ما أدى إلى مقتل شخصين على الفور. وسبق أن قصفت الطائرات الإسرائيلية، فجر اليوم، موقعا تابعا للفصائل الفلسطينية، بعد ساعات من إطلاق 3 صواريخ من القطاع. وكان طيران الاحتلال قصف أهدافًا تابعة لحركة حماس بقطاع غزة، أمس الإثنين، ردًا على إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، حسب ما أعلن جيش الاحتلال.
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مصرع 40 شخصا في غرق مركب لاجئين قبالة سواحل ليبيا

أكدت المفوضية العليا لشئون اللاجئين أن التقديرات تشير إلى أن 40 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم غرقا قبالة السواحل الليبية في أحدث كوارث القوارب التي تقل مهاجرين ولاجئين يعبرون البحر المتوسط إلى أوروبا. وقال المبعوث الخاص للمفوضية لوسط البحر المتوسط فينسنت كوشيل، في بيان الثلاثاء، إنه تم إنقاذ 60 شخصا في عملية ما زالت مستمرة منذ صباح اليوم من قبل خفر السواحل الليبي وصيادين محليين، وتم نقلهم إلى بلدة الخمس الليبية الشاطئية على بعد نحو 100 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس.
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ماكرون يهاجم رئيس البرازيل بسبب السخرية من زوجته

في تعليق وصفه بأنه "غير مهذب" بشأن زوجته، هاجم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، نظيره البرازيلي جاير بولسونارو، بحسب "بي بي سي عربي". وسخر أحد أنصار الرئيس البرازيلي من سخر "بريجيت" زوجة ماكرون، البالغة من العمر 66 عاما، في منشور على موقع فيسبوك، احتوى على صورة تقارن بين سيدة فرنسا الأولى وزوجة بولسونارو، ميشيل، البالغة من العمر 37 عاما. المنشور قال: "الآن تفهم لماذا يضطهد ماكرون بولسونارو؟"، فيما كتب بولسونارو (باللغة البرتغالية) تعقيبًا على التعليق: "لا تحرجوه... يا رجل".
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أسبوع تاريخي.. السودان في طريقه للحكم المدني

على مدار الأسبوع الماضي، مر السودان بلحظات ستخلد في تاريخ أبنائه إلى الأبد، حيث شهد يوم السبت الماضي، التوقيع على الوثيقة الدستورية التي تمهد الانتقال لحكم مدني. والأربعاء الماضي، كان السودانيون على موعد آخر مع التاريخ، حيث أدى أعضاء المجلس السيادي اليمين الدستورية لقيادة البلاد في مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، ويضم المجلس امرأتين، إحداهما مسيحية، في سابقة تاريخية. وفي اليوم نفسه، أدى عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني الجديد، اليمين الدستورية، ليبدأ مرحلة جديدة في تاريخ البلاد.
صحف-اماراتية

صحف الإمارات: إعلان «السيادي» السوداني.. وإدلب تشتعل

تصدر الإعلان عن التشكيل النهائي للمجلس السيادي في السودان، عناوين الصحف الإماراتية الصادرة اليوم الأربعاء، واستعرضت أيضا تطورات الأوضاع في سوريا إضافة إلى العديد من الموضوعات المتنوعة. وتحت عنوان "العسكري السوداني يتسلم ترشيحات "التغيير" لـ"السيادي""، أعلن رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري السوداني الفريق ركن شمس الدين الكباشي، أمس، أن وفد قوى إعلان الحرية والتغيير سلّم قائمة بمرشحيه للمجلس السيادي، بينما أدت نعمات عبد الله خير القسم أمام رئيس المجلس العسكري الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيساً للقضاء بعد توافق المجلس وقوى التغيير عليها.
صحف-امراتية

صحف الإمارات: تأجيل سيادي السودان وإيران تسعى لاتفاق

تصدر الشأن السوداني عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، وأبرزت تطورات الأوضاع في اليمن وسوريا بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى المتنوعة. كشفت صحيفة "الاتحاد" عن الخلافات حول مرشحي "قوى الحرية والتغيير" لمجلس السيادة، وهو ما دفع المجلس العسكري الانتقالي بالسودان إلى إعلان إرجاء تشكيل مجلس السيادة لمدة 48 ساعة. وأعربت مصادر بقوى الحرية والتغيير عن تفاؤلها بأنه سيتم تشكيل المجلس السيادي في غضون ساعات، على أقصى تقدير صباح اليوم.
صحف-اماراتية

صحف الإمارات: قصف في غزة.. والأردن تستدعي السفير

تنوعت عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وتصدّر الصراع في الشرق الأوسط مانشيتات الصحف، كما تناولت انطلاق ماراثون الترشح لانتخابات المجلس الوطني في دولة الإمارات، إضافة إلى العديد من القضايا الأخرى. نبدأ من السودان، حيث ذكرت صحيفة "الخليج" أن قوى إعلان الحرية والتغيير اعتمدت، أمس الأحد، أسماء مرشحيها لعضوية مجلس السيادة، غداة توقيع الاتفاق التاريخي على وثائق الفترة الانتقالية مع المجلس العسكري، كما اعتمدت موثقا لحماية الفترة الانتقالية والديمقراطية.
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