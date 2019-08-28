رياضة

يد الفراعنة في مهمة التأهل لنهائي الألعاب الإفريقية

٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ ص
منتخب اليد
منتخب اليد
يواجه منتخب مصر لكرة اليد، اليوم الأربعاء، نظيره منتخب الجزائر، في نصف نهائي دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب، ونجح المنتخب الوطني لكرة اليد في التأهل إلى نصف نهائي دورة الألعاب الإفريقية رقم 22، بعد التغلب على منتخب نيجيريا لحساب ربع النهائي، في اللحظات الأخيرة بنتيجة (27- 26)، وكان شباب الفراعنة قد خرجوا من الشوط الأول خاسرين بنتيجة (9-14)، قبل أن ينجحوا في العودة بقوة، بينما تأهل منتخب الجزائر بالفوز على منتخب غينيا بنتيجة (33- 18).
واستطاع منتخب اليد بقيادة مديره هاني الفخراني، الفوز على غينيا في افتتاح مشوار البطولة، الأربعاء، بنتيجة 42-22، قبل أن يهزم زامبيا 42-23. وكان منتخب مصر هو حامل لقب آخر 4 نسخ أقيمت في دورة الألعاب الإفريقية، وحصد منتخب مصر الميدالية الذهبية 7 مرات من أصل 11 نسخة أقيمت من قبل. وتضم قائمة منتخب مصر
اقرأ المزيد
مصر للمقاصة (2)

تعرف على تشكيل المقاصة المتوقع أمام الزمالك

استقرَّ أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني لنادي مصر للمقاصة، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة نادي الزمالك، المقرر إقامتها اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، في ربع نهائي بطولة كأس مصر لموسم 218-2019، على ملعب الجيش في برج العرب، وينتظر الاتحاد السكندري الفائز من المواجهة في نصف النهائي يوم 1 سبتمبر المقبل. واختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة سمير محمود عثمان، الحكم محمد معروف لإدارة المباراة، ويعاونه الثنائي محمود أبو الرجال وسمير جمال، وأحمد العدوى حكما رابعًا، وكل من سعيد حمزة ومحمد سلامة حكمًا خامسًا.
الزمالك-وديكيدها‎ (6)

مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع أمام المقاصة

استقرَّ المدرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني لنادي الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة نادي مصر للمقاصة، المقرر إقامتها اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، في ربع نهائي بطولة كأس مصر لموسم 2018-2019، على ملعب الجيش في برج العرب بالإسكندرية، وينتظر الاتحاد السكندري الفائز من المواجهة في نصف النهائي يوم 1 سبتمبر المقبل. وسيعود طارق حامد للمشاركة مع الفريق، فيما سيتم الاعتماد على عبدالله جمعة في مركز الجناح، كما سيعود محمد عواد، لحراسة المرمى بعدما غاب عن المواجهة الأخيرة بدوري الأبطال، أمام ديكيداها الصومالي.
الزمالك-المقاصة (14)

أرقام لا تفوتك من تاريخ مواجهات الزمالك والمقاصة

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره مصر للمقاصة، في المباراة المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ويدخل الفارس الأبيض بقيادة مدربه ميتشو الملقب بالفيلسوف، المباراة وهو يسعى لمواصلة انتصاراته في البطولة المحلية للتتويج بلقبها للمرة الـ27 في تاريخه، لتعويض جماهيره عن لقب الدوري الممتاز في الموسم المنقضي الذي توج به الأهلي، بينما احتل الفارس الأبيض المركز الثاني.
اقرأ المزيد من الأخبار
منتخب- مص- لكرة- الطائرة‎

طائرة مصر تخسر من الجزائر في دورة الألعاب الأفريقية

تعرض منتخب مصر الأول لكرة الطائرة، للخسارة من نظيره المنتخب الجزائري، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليًا بالمغرب، حيث خسر الفراعنة بنتيجة (3 - 0 )، بنتائج أشواط ( 25-21 )، (25-20)، ( 25-18 )، ليتلقى الخسارة الثانية له خلال ثلاث مباريات، بعدما حقق الفوز في المواجهة الأولى على كاب دي فيردي بنتيجة ( 3-0 )، قبل أن يخسر أمام الكاميرون خلال المواجهة الماضية، ومحاربي الصحراء بنفس النتيجة.
بعثة مصر في المغرب‎

بعثة مصر تواصل تصدرها لدورة الألعاب الإفريقية

واصلت البعثة المصرية تصدرها لحصد ميداليات الألعاب الإفريقية، التي تقام حاليًّا في المغرب، بعدما حصد شهاب محمد، لاعب المنتخب الوطني لألعاب القوى، ميدالية ذهبية، اليوم الإثنين، ضمن منافسات البطولة، وتوج شهاب بالذهبية في منافسات رمي القرص، حيث احتل المركز الأول عقب تحقيقه لمسافة قدرها 59.23 مترا، ليحقق الميدالية الذهبية الأولى لبعثة مصر في ألعاب القوى مع بداية المنافسات في دورة الألعاب، ليرتفع رصيد البعثة المصرية المشاركة في هذه الدورة، إلى 100 ميدالية حتى الآن، بواقع 32 ذهبية، و40 فضية، و28 برونزية.
منتخب-مصر-لناشئي-كرة-اليد (3)

يد الفراعنة إلى نصف نهائي الألعاب الإفريقية

نجح المنتخب الوطني لكرة اليد للشباب، في التأهل إلى نصف نهائي دورة الألعاب الإفريقية رقم 22 المقامة بالمغرب حاليا، بعد التغلب على نيجيريا لحساب ربع النهائي، في اللحظات الأخيرة بنتيجة (27-26)، وكان شباب الفراعنة قد خرجوا من الشوط الأول خاسرين بنتيجة (9-14)، قبل أن ينجحوا في العودة بقوة. المنتخب الوطني صعد إلى ربع النهائي، بعدما احتل صدارة المجموعة الأولى، في حين تأهل منتخب نيجيريا بعدما جاء في المركز الرابع بالمجموعة الثانية، ومن المنتظر أن يلتقي الفراعنة مع الفائز من الجزائر وغينيا، الأربعاء المقبل.
بسملة-السلامونى (1)

السلامونى تحقق لمصر الذهبية الـ22 بالألعاب الإفريقية

حققت بسملة السلامونى، لاعبة المنتخب الوطني، اليوم السبت، المركز الأول والميدالية الذهبية فى منافسات الترايثلون "السباق الثلاثى" فى دورة الألعاب الإفريقية رقم 22 المقامة بالمغرب حاليا، ونجحت بسملة السلامونى فى خطف الميدالية الذهبية بعد منافسة شرسة مع زيمبابوى والجزائر والمغرب، وبذلك رفعت بسملة السلامونى رصيد مصر فى دورة الألعاب الإفريقية إلى 67 ميدالية، بينها 22 ذهبية و27 فضية و18 برونزية، لتعزز مصر صدارتها لدورة الألعاب الإفريقية، بينما تأتى جنوب إفريقيا فى المركز الثانى برصيد 37 ميدالية، وتحتل الجزائر المركز الثالث برصيد 36 ميدالية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org