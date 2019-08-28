يد الفراعنة في مهمة التأهل لنهائي الألعاب الإفريقية

٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ ص

منتخب اليد

يواجه منتخب مصر لكرة اليد، اليوم الأربعاء، نظيره منتخب الجزائر، في نصف نهائي دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب، ونجح المنتخب الوطني لكرة اليد في التأهل إلى نصف نهائي دورة الألعاب الإفريقية رقم 22، بعد التغلب على منتخب نيجيريا لحساب ربع النهائي، في اللحظات الأخيرة بنتيجة (27- 26)، وكان شباب الفراعنة قد خرجوا من الشوط الأول خاسرين بنتيجة (9-14)، قبل أن ينجحوا في العودة بقوة، بينما تأهل منتخب الجزائر بالفوز على منتخب غينيا بنتيجة (33- 18).

واستطاع منتخب اليد بقيادة مديره هاني الفخراني، الفوز على غينيا في افتتاح مشوار البطولة، الأربعاء، بنتيجة 42-22، قبل أن يهزم زامبيا 42-23. وكان منتخب مصر هو حامل لقب آخر 4 نسخ أقيمت في دورة الألعاب الإفريقية، وحصد منتخب مصر الميدالية الذهبية 7 مرات من أصل 11 نسخة أقيمت من قبل. وتضم قائمة منتخب مصر

واستطاع منتخب اليد بقيادة مديره هاني الفخراني، الفوز على غينيا في افتتاح مشوار البطولة، الأربعاء، بنتيجة 42-22، قبل أن يهزم زامبيا 42-23.



وكان منتخب مصر هو حامل لقب آخر 4 نسخ أقيمت في دورة الألعاب الإفريقية، وحصد منتخب مصر الميدالية الذهبية 7 مرات من أصل 11 نسخة أقيمت من قبل.



وتضم قائمة منتخب مصر فى هذه البطولة بعض عناصر منتخب الشباب والناشئين والكبار، وهم كل من عمر الوكيل وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وأحمد قاسم وسيف الدرع وأحمد راضى ومحسن رمضان وعمر كاستيلو وعمر سامى وخالد وليد وشادى محمود وعبد الفتاح على وعبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وسيف هانى ومهاب سعيد.