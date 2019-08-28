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مشروعات عابرة للحدود.. كلمة السيسي بقمة «تيكاد 7»

٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٦ ص
السيسي
السيسي
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، تطلعه لخروج قمة "التيكاد 7" بنتائج ملموسة وقابلة للتطبيق من أجل دفع عجلة التعاون بين اليابان ودول الاتحاد الإفريقي، خاصة في ظل تطلع شعوبنا لما ستسفر عنه أعمال هذه القمة. ودعا إلى تكثيف التعاون العلمي والتنموي المشترك مع اليابان للاستفادة من قُدرات القارة الإفريقية الطبيعية في تنويع مصادر الطاقة، من خلال دعم مشاريع الطاقة المُتجددة والنظيفة، بما يُسهم في تخفيف الآثار البيئية لظاهرة تغير المُناخ.
وفيما يلي نص كلمة الرئيس السيسي خلال الجلسة الافتتاحية لقمة التيكاد السابعة: "بسم الله الرحمن الرحيم السيد/ شينزو آبي رئيس وزراء اليابان؛ أصحاب الجلالة والفخامة والمعالي رؤساء الدول والحكومات الإفريقية؛ السيد/ موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي؛ السيدات والسادة الشركاء المنظمين للتيكاد؛ الحضور الكريم؛ أود
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طقس-حار (7)

الأرصاد: طقس الغد حار رطب على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وبعض مناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .
مسجد-الحسين-تصوير-سامح-ابو-حسن (6)

إحياء القاهرة التاريخية.. خطة شاملة لتطوير ساحة ومسجد الحسين

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجيها إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس رئيس مجلس الوزراء، بتطوير منطقة وساحة مسجد الحسين، بما يتلاءم مع المكانة الدينية والتاريخية والأثرية للمسجد، والمنطقة المحيطة به، وأشار مدبولي، خلال الاجتماع الذي عقده مع عدد من الوزراء والقيادات المعنية، أن المخطط المقترح يأتي ليتكامل مع خطة التطوير الشاملة التي تنفذها الحكومة في عدة مناطق بالقاهرة التاريخية، أبرزها سور مجرى العيون، منطقة الفسطاط، شارع المعز، منطقة العتبة، والقاهرة الخديوية.
طقس-حار (5)

الأرصاد: اليوم طقس حار على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليابان

السيسي: نتطلع لخروج قمة «تيكاد 7» بنتائج ملموسة

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تقديره لرئيس وزراء اليابان "شينزو آبي" ولشعب اليابان على حفاوة الضيافة وحسن التنظيم وما بذل من جهد في إطار الإعداد للقمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا "التيكاد"، موجها شكره للشركاء المنظمين على الإعداد الموضوعي المتميز لهذه القمة، وما يبذلونه من جهد مستمر ودؤوب لتوطيد الشراكة بين إفريقيا واليابان.
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الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليابان

السيسي: نتطلع لخروج قمة «تيكاد 7» بنتائج ملموسة

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تقديره لرئيس وزراء اليابان "شينزو آبي" ولشعب اليابان على حفاوة الضيافة وحسن التنظيم وما بذل من جهد في إطار الإعداد للقمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا "التيكاد"، موجها شكره للشركاء المنظمين على الإعداد الموضوعي المتميز لهذه القمة، وما يبذلونه من جهد مستمر ودؤوب لتوطيد الشراكة بين إفريقيا واليابان.
تيكاد

تيكاد 7.. قمة يابانية لتنمية إفريقيا بمشاركة السيسي

اليوم الثلاثاء، وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدينة يوكوهاما اليابانية، فى مستهل زيارته للبلاد، التي تستمر على مدى 3 أيام، وذلك للمشاركة فى قمة مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الإفريقية «تيكاد 7»، والذي يعقد في خلال الفترة من 28 إلى 30 أغسطس الجارى. وتعقد القمة تحت رئاسة مشتركة يابانية - مصرية، وذلك على خلفية الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقى، وهو الأمر الذي يدعم عملية التعاون الثلاثى ما بين مصر واليابان فى إفريقيا بما يسهم فى تحقيق التطلعات التنموية للقارة السمراء، فما هي قمة "تيكاد"؟
وزير-الخارجية-سامح-شكري-ونظيره-الياباني (1)

شكري يبحث مع نظيره الياباني تحضيرات «التيكاد 7»

ترأس وزير الخارجية سامح شكري، مع نظيره الياباني تارو كونو، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا (التيكاد 7)، والمقرر انعقادها تحت الرئاسة المصرية اليابانية المشتركة خلال الفترة من 28 إلى 30 أغسطس الجاري بمدينة يوكوهاما اليابانية، وذلك في إطار الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماع الوزاري تناول مراجعة مشروعات الوثائق التي من المنتظر أن تصدر عن قمة "التيكاد".
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (3)

غدا.. قمة مصرية يابانية بشأن التعاون مع إفريقيا

قال السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيلتقي، غدا الأربعاء، رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، على هامش مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الإفريقية (تيكاد 7)، المنعقد بمدينة يوكوهاما اليابانية، برئاسة مصر واليابان، بمشاركة زعماء الدول الإفريقية، خلال الفترة من 28 حتى 30 أغسطس الجاري، مضيفا أن المباحثات بين الزعيمين تركز على سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، والمشروعات التي تنفذها اليابان في مصر، ومن بينها الطرق ومترو الأنفاق والطاقة والجامعة اليابانية للتكنولوجيا والمتحف المصري الكبير.
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