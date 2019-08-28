الأرصاد: اليوم طقس حار على معظم الأنحاء

٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٥ ص

طقس حار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة غدا: المدينة: الصغرى العظمى القاهرة 26 36 شبين الكوم 25 35 طنطا 25 34 دمنهور 24 33 الإسكندرية

وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.



درجات الحرارة المتوقعة غدا:

المدينة: الصغرى العظمى

القاهرة 26 36

شبين الكوم 25 35

طنطا 25 34

دمنهور 24 33

الإسكندرية 25 32

بلطيم 23 32

مطروح 23 32

السلوم 23 32

سيوة 26 38

بورسعيد 26 32

دمياط 25 32

الزقازيق 25 38

الإسماعيلية 24 36

السويس 25 36

العريش 23 33

رفح 22 32

رأس سدر 25 36

نخل 19 36

نويبع 28 37

طابا 25 34

كاترين 19 32

الطور 27 36

شرم الشيخ 30 38

الغردقة 29 39

مرسى علم 30 37

الفيوم 25 37

بني سويف 24 37

المنيا 24 38

أسيوط 25 38

سوهاج 25 39

قنا 24 40

الأقصر 26 41

أسوان 28 42

أبو سمبل 28 42

الوادي الجديد 25 42





