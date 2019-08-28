الزمالك Vs المقاصة.. معركة الابن والفيلسوف في الكأس

٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٤ ص

الزمالك والمقاصة

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره مصر للمقاصة، في المباراة المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ويدخل الفارس الأبيض بقيادة مدربه ميتشو المُلقب بالفيلسوف، المباراة وهو يسعى لمواصلة انتصاراته في البطولة المحلية للتتويج بلقبها للمرة الـ27 في تاريخه، لتعويض جماهيره على ضياع لقب الدوري الممتاز في الموسم المنقضي الذي توج به الأهلي، فيما احتل الفارس الأبيض المركز الثاني.

في المقابل، يدخل المقاصة بقيادة مدربه أحمد حسام (ميدو) أحد ناشئي الفريق الأبيض، مباراة اليوم بجاهزية فنية كبيرة حيث تعتبر مواجهة الزمالك هي الأولى التى يخوضها الفريق الفيومي بشكل رسمي منذ انتهاء مسابقة الدوري، بعدما خاض الفريق فترة إعداد للتحضير لتلك المواجهة، ويسعى ميدو لتحقيق أول فوز له في أول مباراة

في المقابل، يدخل المقاصة بقيادة مدربه أحمد حسام (ميدو) أحد ناشئي الفريق الأبيض، مباراة اليوم بجاهزية فنية كبيرة حيث تعتبر مواجهة الزمالك هي الأولى التى يخوضها الفريق الفيومي بشكل رسمي منذ انتهاء مسابقة الدوري، بعدما خاض الفريق فترة إعداد للتحضير لتلك المواجهة، ويسعى ميدو لتحقيق أول فوز له في أول مباراة رسمية مع المقاصة، ولا يمانع أن يكون ذلك على حساب الزمالك.



وجاء تأهل الزمالك إلى دور ربع النهائي بعد فوزه على مركز شباب منية سمنود، بهدف دون رد في دور الـ 32 من المسابقة، فيما فاز في دور الـ16 على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد.



بينما تأهل المقاصة لهذا الدور بعد الفوز على أبو قير للأسمدة في دور الـ32 بهدفين دون رد، وبعدها فاز على دجلة بهدفين مقابل هدف في دور الـ16، حيث يمتلك الفريقان حلم خطف بطاقة التأهل للدور قبل النهائي في مباراة اليوم.

