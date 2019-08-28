بعد حديث السيسي عن تغير المناخ.. كيف تتأثر مصر؟

تعد مصر من أكثر الدول المعرضة للمخاطر الناتجة عن تأثيرات التغيرات المناخية، رغم أنها من أقل دول العالم إسهاما فى انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عالميا، بنسبة 0.6%

تحرير:خالد وربي ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٨ ص

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن قضية تغير المناخ أمام جلسة «المناخ والتنوع البيولوجي والمحيطات» المنعقدة على هامش قمة السبع التى اختتمت أعمالها أمس فى فرنسا، موضحا أن تغير المناخ يمثل تهديدا مباشرا للجميع ويحتم رفع مستوى تعهداتنا فى التصدى له، موضحا أن إفريقيا تظل المتضرر الأكبر من آثار تغير المناخ رغم أنها مسئولة عن نسبة ضيئلة من إجمالى الانبعاثات العالمية. وشدد السيسى على التمسك بمبدأ المسئولية المشتركة متباينة الأعباء فى التعامل مع ظاهرة تغير المناخ، مؤكدا أهمية التوازن بين جهود خفض الانبعاثات وجهود التكيف مع آثار المناخ.

وتعد مصر من أكثر الدول المعرضة للمخاطر الناتجة عن تأثيرات التغيرات المناخية، رغم أنها من أقل دول العالم إسهاما فى انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عالميا، بنسبة 0.6% من إجمالي انبعاثات العالم، طبقا للبيانات الوادرة بالإبلاغ الأخير لمصر حول حجم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والذي حدث في إطار

وتعد مصر من أكثر الدول المعرضة للمخاطر الناتجة عن تأثيرات التغيرات المناخية، رغم أنها من أقل دول العالم إسهاما فى انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عالميا، بنسبة 0.6% من إجمالي انبعاثات العالم، طبقا للبيانات الوادرة بالإبلاغ الأخير لمصر حول حجم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والذي حدث في إطار قيام مصر بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التي وقعت عليها مصر عام ‏1994، وكذلك بروتوكول كيوتو، الذي صدقت مصر عليه في عام ‏2005.

وخلال أعمال قمة المناخ في باريس 2016، أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي لمخاطر زيادة درجة حرارة الأرض أكثر من درجة ونصف مئوية، مطالبًا باتفاق عادل وواضح فيما يتعلق بالحفاظ على المناخ وضرورة التوصل لاتفاق دولى يضمن تحقيق هدفا عالميا يحد من الانبعاثات الضارة، مطالبًا المجتمع الدولي بدعم جهود مصر في مساهماتها الطموحة لمواجهة التغير المناخي والتركيز على الدول النامية فيما يتعلق بتغييرات المناخ وتوفير 100 مليار دولار سنويًا للتصدي للتغييرات المناخية بحلول عام 2020، ومضاعفته بعد ذلك.

ووقعت مصر على اتفاقية "باريس للمناخ" ضمن 194 دولة أخرى وقعت على الاتفاق، والتي كانت أهم بنودها تعهد المجتمع الدولي بحصر ارتفاع درجة حرارة الأرض وإبقائها "دون درجتين مئويتين"، بالقياس على عصر ما قبل الثورة الصناعية، وبمتابعة الجهود لوقف ارتفاع الحرارة عند 1.5 درجة مئوية.

وتعهدت الاتفاية نفسها بالسعي لتقليص انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، مع اتخاذ إجراءات محددة للحد من استهلاك الطاقة والاستثمار في الطاقات البديلة وإعادة تشجير الغابات، والسعي لوضع آلية مراجعة كل 5 سنوات للتعهدات الوطنية.

وكشفت دراسة أعدها الدكتور سرحان عبد اللطيف الأستاذ بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة المصرية في سبتمبر 2015 أن الدراسات التي تمت في جامعة الإسكندرية تقدر مساحة أن ما بين 12 إلى 15% من مساحة الاراضي الزراعية عالية الجودة في منطقة الدلتا سوف تفقد نتيجة للغرق أو التملح مع ارتفاع منسوب سطح البحر بحوالي نصف متر.

وأوضحت الدراسة أن معهد مراقبة العالم في تقريره عام 2007 يتوقع أن 33 مدينة حول العالم ذات معدلات سكانية تصل إلى قرابة 8 ملايين نسمة ستصبح مهددة بسبب ارتفاع مستويات البحار من بينها 21 مدينة هى الأكثر عرضة لخطر ارتفاع سطح البحر ومن بين تلك المدن مدينة الإسكندرية.

وأشارت الدراسة الى أن مصر تم تصنيفها على أنها واحدة من خمس دول على مستوى العالم هى أكثر الدول تعرضا للأثار السلبية للتغيرات المناخية سواء بارتفاع مستوى البحر أو غرق أجزاء من الدلتا وما يعكسه كل ذلك من أضرار اجتماعية واقتصادية.



وذكرت الدراسة أنه من المتوقع أن تكون مصر إحدى الدول الأكثر تضررا من الأثار الناجمة عن تغير المناخ وتشكل هذه الأثار متمثلة في ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط سقوط الأمطار وارتفاع مستويات مياه البحار وازدياد الكوارث ذات الصلة بالمناخ مخاطر على الزراعة والأرض الزراعية وإمدادات المياه والأمن الغذائي مما قد يسبب مشاكل وخسائر للإنتاج الزراعي والاقتصاد القومي وبالتالي فإن قطاع الزراعة سيعاني من تبعات تقلبات درجات الحرارة وسقوط الأمطار ويلحق به خسائر كبيرة وقد عانت مصر من أثار التغير المناخي خلال موجة الحر في عامي 2010 و2015 فقد تضررت بشدة عدة مزارع تتركز في وادي النيل والدلتا والمناطق الجديدة مما أدى الى زيادة حادة في الأسعار كما تأثرت الإنتاجية الزراعية بسبب ارتفاع درجة الحرارة ومن المتوقع أن يصل إجمالي المساحة المنزرعة في مصر إلى نحو 11.5 مليون فدان وانخفاض متوسط نصيب الفرد من الموارد الزراعية في مصر بنحو 3.7% بالمقارنة بنظيره في عام 2011 وأن هناك احتمال فقد ما بين 12 إلى 15% من مساحة الأراضي الزراعية.



ولفتت الدراسة إلى أن أكثر المناطق التي ستتأثر بالتغيرات المناخية هى محافظتي الإسكندرية والبحيرة وجنوب البرلس وجنوب المنزلة على البحر المتوسط.



وأضافت الدراسة أن مساحات غير قليلة من الأراضي على البحر الأحمر سوف تتأثر نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر وبخاصة منطقة البحيرات المرة والسويس وبالتالي سوف تسبب التغيرات المناخية ارتفاع مستوى سطح البحر الذي يترتب عليه غرق جزء من الأراضي الزراعية الخصبة في شمال الدلتا وارتفاع مستوى الماء الأرضي لحد كبير بالإضافة إلى تمليح جزء ثالث وهذا سوف يؤثر بالسلب على المساحة الكلية للرقعة الزراعية.

وأظهرت نتائج الدراسة أن التغيرات المناخية وما تسببه من ارتفاع في درجة حرارة سطح الأرض سوف تؤثر سلبا على إنتاجية العديد من المحاصيل الزراعية حيث تسبب نقص شديد في إنتاجية معظم محاصيل الغذاء إذ سوف تقل إنتاجية محصول القمح بنحو 9% إذا ارتفعت درجة الحرارة بحوالي 2 درجة مئوية كما ستنخفض إنتاجية محصول الشعير بنحو 18% إذا ارتفعت درجة الحرارة 3.5 % كما أن إنتاجية الذرة الشامية ستقل 18% بحلول منتصف هذا القرن عند ارتفاع درجة الحرارة حوالي 3.5 % وسوف يزداد استهلاكه المائي بنحو 8% كما أن إنتاجية الطماطم سوف تنخفض إنتاجيتها بنحو 14% إذا ارتفعت درجة الحرارة بنحو 1.5% كما أن إنتاجية القصب سوف تنخفض 25% كما أن استهلاكه المائي سوف يزداد بنحو 2.5% كما أن محصول الأرز سوف ينخفض بحوالي 11% ويزداد استهلاكه المائي بنحو 16%.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن التغيرات المناخية سوف تؤثر سلبا على إنتاجية المحاصيل الحقلية وكذلك على الاكتفاء الذاتي لذلك من الضروري زراعة أصناف من القمح تتحمل درجات الحرارة المرتفعة بالإضافة إلى مقاومتها للجفاف إلى جانب التوسع في زراعة المحاصيل الشتوية الأخرى مثل العدس والفول البلدي.



ووفقا لتقرير التنمية البشرية العالمي الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2008 فإن نحو 6 ملايين مواطن مصري في شمال الدلتا قد يتعرضون للتهجير بسبب الفيضانات وارتفاع منسوب المياه في البحر الأبيض المتوسط.

وحسب الدكتور محمد علي فهيم، المدير التنفيذي الأسبق لمركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة إن التغيرات المناخية لها أشكال متعددة، منها موجات الحرارة المرتفعة، الأمطار، السيول، الفيضانات، الرياح، لافتا إلى أن العالم غير متساو في تأثيرات التغيرات المناخية، فالتغير المناخي ظاهرة غير عادلة.



وأضاف "فهيم" أن مصر تقع في المناطق الجافة وهذا يؤثر عليها بالسلب وأن "إفريقيا تنتظر تسونامي من الجفاف، والعالم يقف على حافة الهاوية بسبب هذه التغيرات المناخية".