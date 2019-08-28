جريمة

إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين ببني سويف

تحرير:محمد حفيظ ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٥ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أصيب 4 أشخاص بينهم طفل، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى نقل قبل نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بني سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة. تلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بتصادم سيارة ملاكي مع أخرى نقل قبل نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المحافظة، ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وعلى الفور انتقلت سيارتان تابعتان إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين هم  كل من "مدحت فوزي هندي 34 سنة، موظف بشركة أوراسكوم، مصاب بجروح بالوجه وسحجات بالجسم، وشقيقه صبحي 39 سنة، صيدلي، مصاب بجرح بفروة الرأس 3 سم وكدمات بالجسم. كما أصيب في الحادث كل من "مريم سامي إبراهيم 31 سنة، ربة منزل مصابة باشتباه
اقرأ المزيد
المتهمون بقضية التخابر مع قطر

كلاب بوليسية وتشديدات أمنية بـ«طرة» قبل حكم التخابر

شهد محيط معهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طرة منذ صباح اليوم الأربعاء، وجودا أمنيا مكثفا، تزامنا مع جلسة النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميا باسم «التخابر الكبرى»، والتي يحاكم فيها محمد بديع وآخرون من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، بشأن اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، وإظهار الدولة في مظهر الضعيف، أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي.
القبض-على-متهم

أنا ومراتي والهيروين| ضبط زوجين يتاجران بالسم الأبيض

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الأربعاء، القبض على تاجر وزوجته تخصصا في الاتجار في الهيروين قبل توزيعه على عملائهما بدائرة شبين القناطر. تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد ضبط المدعو "علاء. ا. ا" 38 عامًا، عاطل، ومقيم بطحانوب دائرة مركز شبين القناطر، سبق اتهامه في قضيتي مشاجرة وحريق عمد، وزوجته "دعاء. م. ح" 42 عامًا، ربة منزل، وبحوزتهما سلاح نارى (بندقية آلية في خزينتها 8 طلقات من ذات العيار)، وكمية من مسحوق الهيروين الخام تزن نحو 150 جراما، ومبلغ 880 جنيها، وهاتف محمول.
حادث-تصادم-في-المنوفية ‎ (7)

حوادث مرورية تضرب الصحراوي الشرقي وكوبري التونسي

شهد صباح اليوم الأربعاء وقوع 3 حوادث مرورية بالقاهرة الكبرى والمحافظات، أبرزها حادث تصادم سيارة ملاكى مع أخرى نقل، قبل نفق سنور بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة محافظة بنى سويف، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بينهم طفل، كما شهد كوبرى التونسى بالقاهرة تصادما بين سيارتين، ما أدى إلى توقف حركة المرور فى الاتجاه من السيدة زينب إلى المقطم، ما تسبب فى تعطل حركة المرور، بينما شهد طريق الصف- الجيزة كذلك تصادم سيارتين أعلى الطريق، ما أدى إلى توقف حركة المرور على الطريق.
المستشار-محمد-شيرين-فهمى-قضية-التخابر-مع-حماس-

«حكم التخابر مع حماس وحسم» أبرز محاكمات الأربعاء

يمر قطار المحاكمات، اليوم الأربعاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا تتصدرها قضايا العنف والإرهاب المسؤولة عنها جماعة الإخوان، وعلى قائمة الأجندة تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، حكمها في إعادة محاكمة قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وفي مقدمتهم الرئيس المعزول المتوفى محمد مرسي في قضية "التخابر مع حماس" المعروفة إعلاميا بقضية التخابر الكبرى، وتعقد الجلسة بعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وسكرتارية حمدي الشناوي.
اقرأ المزيد من الأخبار
اصابة 8 أشخاص -في تصادم-سيارتين بالبحيرة (2)

مصرع سائق توكتوك وطفليه وآخر في حادث تصادم بالبحيرة

?لقي 4 أشخاص -بينهم طفلين- مصرعهم، إثر تصادم "توكتوك" بسيارتين "ملاكي" و"نصف نقل" على طريق مصر إسكندرية الزراعي بالقرب من قصر بولاد بدائرة مركز أبو حمص، حيث تصادف سير "توكتوك" في المخالف عكس الاتجاه، ففوجئت به السيارة الملاكي فتفادت التوك توك وفي نفس اللحظة اصطدمت به سيارة نصف نقل، ما أسفر عن مصرع السائق وابنيه الاثنين وراكب، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى أبو حمص العام، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، وإزالة آثار الحادث وفتح الطريق امام حركة السيارات بعد توقفها بواسطة قوات الحماية المدنية.
انقلاب-سيارة

مصرع وإصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة نقل ببني سويف

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 7 آخرون، اليوم الجمعة فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بعد نفق بني سويف اتجاه القاهرة بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بنى سويف وتم نقلهما إلى المستشفى. تلقت مديرية أمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل رقم 60665 نقل أسيوط نفق بني سويف اتجاه القاهرة بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة المحافظة، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين، ووجه مدير الأمن بسرعة نقل الجثث إلى المشرحة والمصابين إلى قسم الاستقبال وانتقلت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الحادثة.
تصادم

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 7 أشخاص، اليوم الجمعة، بكدمات وجروح متفرقة بالجسم، أثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وأجرة بالطريق الزراعى، أمام قرية كفر مساعد بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين لمستشفى إيتاى البارود العام، وحُرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاى البارود يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الزراعي أمام قرية كفر مساعد دائرة المركز.
حادث-تصادم-في-المنوفية ‎ (2)

إصابة 7 أشخاص في انقلاب «ميكروباص» بالشرقية

أصيب سبعة أشخاص، في أعمار متفاوتة، بسحجات وكدمات بأنحاء متفرقة من الجسد، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين، إحداهما «ميكروباص» يستقلونها بطريق «ههيا – الزقازيق» بدائرة مركز شرطة ههيا في محافظة الشرقية، فيما جرى نقل المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى «الزقازيق» الجامعي، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار سادات أبو النور، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org