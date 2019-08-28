إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين ببني سويف

تحرير:محمد حفيظ ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٥ ص

صورة أرشيفية

أصيب 4 أشخاص بينهم طفل، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى نقل قبل نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بني سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة. تلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بتصادم سيارة ملاكي مع أخرى نقل قبل نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المحافظة، ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وعلى الفور انتقلت سيارتان تابعتان إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين هم كل من "مدحت فوزي هندي 34 سنة، موظف بشركة أوراسكوم، مصاب بجروح بالوجه وسحجات بالجسم، وشقيقه صبحي 39 سنة، صيدلي، مصاب بجرح بفروة الرأس 3 سم وكدمات بالجسم. كما أصيب في الحادث كل من "مريم سامي إبراهيم 31 سنة، ربة منزل مصابة باشتباه