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تجار الفجالة: «المحلي» خفض أسعار مستلزمات المدارس

ثلاثة أسابيع فاصلة عن دخول الموسم الدراسى، وهو الأمر الذى دفع المئات من أولياء الأمور للذهاب لشراء مستلزماتهم من الأدوات المكتبية المتوفرة فى سوقها الرئيسية بالفجالة
تحرير:أسماء فتحى- تصوير: دعاء السيد ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ ص
الفجالة
الفجالة
«التحرير» قامت بجولة ميدانية داخل الفجالة للتعرف على أسعار الأدوات المكتبية وحركة المبيعات في الموسم الجديد، وكان التباين فى الآراء واضحا بين المواطنين والتجار، ففى الوقت الذى أكد فيه التجار أن الأسعار شبه ثابتة وأن عددا من الأنواع تراجعت أسعاره فعليا، أشار المواطنون إلى أن الأسعار ارتفعت ولكن تحركها قليل وغير مؤثر، ونفوا تماما تراجع الأسعار، بينما راح الأطفال يعبرون عن سعادتهم بتنوع الأشكال في الموسم الجاري، مشيرين إلى التطور فى الأشكال والألوان الأكثر بهجة فى الموسم الجديد.
للوهلة الأولى عند دخول شارع الفجالة تجد الوجوه عابسة شاردة بحثا عن احتياجات الأبناء من الأدوات المكتبية، البعض يحاول تخفيضها وآخرون يشاركون أطفالهم فى الاختيار، وهناك أقصى اليمين سيدة تقنع طفلتها بأن الجودة أهم من الشكل الخارجى وهنا التاجر يؤكد أن الأسعار انخفضت ويحفز الجميع على الشراء قبل ارتفاع الأسعار. اقرأ
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سعر الدولار اليوم الأربعاء 28 أغسطس 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.49 جنيه، ونحو 16.59 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والبنك المصري الخليجي، وبنك الإسكندرية ليسجل نحو 16.58 جنيه للبيع، و16.48 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك سئيب ليسجل نحو 16.63 جنيه للبيع، و16.53 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في البنك الزراعي المصري نحو 16.62 جنيه للبيع، و16.52 جنيه للشراء.
سبائك ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 28 أغسطس 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلية، وذلك عقب صعودها أمس بشكل ملحوظ، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1531 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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رغم انخفاض الفائدة.. متى ينتهي مسلسل تراجع البورصة؟

رغم قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة بـ1.5%، الخميس الماضي، وثبات سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي، وحالة الاستقرار الاقتصادي التي تعيشها مصر، فإن هذا كله لم يشفع للبورصة المصرية، مسجلة تراجع لجميع مؤشراتها لدى إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء، مدفوعة باستمرار عمليات البيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية مقابل لجوء المصريين إلى الشراء.. فلماذا تنخفض البورصة؟ وماذا تحتاج إليه كي تعود إلى جني الأرباح وترتفع المؤشرات ويتغير اللون الأحمر؟
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بعد صعوده القياسي.. هل حان وقت الاستثمار في الذهب؟

شهدت أسعار الذهب عالميا ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية، لتصل إلى أعلى مستوى منذ نحو 6 سنوات، وهو ما دفع الأسعار في السوق المحلية للوصول إلى رقم قياسي، وبحسب وكالة بلومبرج الأمريكية، فإن ارتفاع الذهب جاء نتيجة تسارع الحرب التجارية بين الصين وأمريكا وتباطؤ النمو العالمي، وكذلك اتخاذ البنوك المركزية حول العالم قرارات بتسيير السياسية النقدية من خلال خفض أسعار الفائدة. ويعد الاستثمار في الذهب أفضل طرق الاستثمار خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى أنه يعتبر الملاذ الآمن والحكيم على فترات التاريخ، نظرًا لاحتفاظه بقيمته وقت الأزمات.
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لحوم (1)

لهذه الأسباب انخفضت أسعار اللحوم والدواجن

حالة من الاستقرار النسبي سيطرت على السوق المحلى خلال الأسبوع الجاري، حيث تراجعت اللحوم الحمراء بنحو 7 لـ 10 جنيهات فى الكيلو الواحد رغم انتشار المخاوف مع مطلع الشهر الجاري بشأن احتمالية ارتفاع الأسعار تأثرا بزيادة الطلب فى عيد الأضحى، إلا أنه ووفقا لما أكده التجار فالأسعار تراجعت. انخفضت أيضا أسعار الدواجن بنحو 5% وذلك نتيجة الركود الشديد فضلا عن زيادة حجم المطروح منها بالأسواق، مقابل نقص الطلب عليها وفقا لما أعلنته شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.
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بعد انخفاض أسعار مواد البناء| هل يتأثر سوق العقارات؟

أثارت الأزمة الأخيرة الخاصة بمصانع الدرفلة مخاوف الجميع بشأن ارتفاع أسعار الحديد، وهو ما أكد البعض أن له تأثيرا سلبيا على مسار الأسعار والتى يأتى القطاع العقارى على رأسها، نظرا لارتفاع تكلفة الإنشاءات، إلا أن انخفاض باقى مدخلات الإنتاج ساهم إلى حد كبير فى حفظ توازن السوق المحلى واستقراره خلال الشهرين الماضيين. وكانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا قد أجلت جلستها الخاصة لنظر إلغاء فرض الرسوم على واردات البليت إلى جلسة 24 أغسطس الجاري لسماع المرافعات.
ابراهيم-العربى

العربي يُقصي «الوكيل» من رئاسة اتحاد الغرف التجارية

أسفرت انتخابات الاتحاد العام للغرف التجارية التى أجريت صباح اليوم الإثنين، على مقعد الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن فوز المهندس إبراهيم العربي برئاسة الاتحاد العام للغرف التجارية، بحصوله على 21 صوتا مقابل 14 صوتا لأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد الحالي. وتم تكليف إسماعيل وشاحي، رئيس غرفة قنا وأكبر الأعضاء سنًّا، بالإشراف على عملية الانتخاب، وذلك بحضور 35 عضوًا هم عدد أعضاء مجلس الإدارة للانتخاب فيما بينهم رئيسًا للاتحاد ونائبيه والسكرتير العام وأميني الصندوق.
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شعبة الدواجن: الأسعار انخفضت لأقل مستوى لها في عامين

شهدت أسعار الدواجن صباح اليوم الاثنين انخفاضا ملحوظا فى الأسعار، تأثرا بعيد الأضحى المبارك وتوافر اللحوم الحمراء بكميات كبيرة لدى أغلب الأسر المصرية، مع توقع شعبة الثروة الداجنة بمزيد من الانخفاض خلال الأسبوعين القادمين. ويصل إنتاج مزارع الدواجن يوميا إلى نحو مليون و500 ألف طائر و11 مليار بيضة، بينما يصل نصيب الفرد منها إلى 110 بيضات سنويا، ويصل إنتاج مزارع الدواجن سنويا إلى نحو مليون و500 ألف طائر و11 مليار بيضة، بينما يصل نصيب الفرد منها إلى 110 بيضات سنويا.
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