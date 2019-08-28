تجار الفجالة: «المحلي» خفض أسعار مستلزمات المدارس

ثلاثة أسابيع فاصلة عن دخول الموسم الدراسى، وهو الأمر الذى دفع المئات من أولياء الأمور للذهاب لشراء مستلزماتهم من الأدوات المكتبية المتوفرة فى سوقها الرئيسية بالفجالة

تحرير:أسماء فتحى- تصوير: دعاء السيد ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ ص

الفجالة

«التحرير» قامت بجولة ميدانية داخل الفجالة للتعرف على أسعار الأدوات المكتبية وحركة المبيعات في الموسم الجديد، وكان التباين فى الآراء واضحا بين المواطنين والتجار، ففى الوقت الذى أكد فيه التجار أن الأسعار شبه ثابتة وأن عددا من الأنواع تراجعت أسعاره فعليا، أشار المواطنون إلى أن الأسعار ارتفعت ولكن تحركها قليل وغير مؤثر، ونفوا تماما تراجع الأسعار، بينما راح الأطفال يعبرون عن سعادتهم بتنوع الأشكال في الموسم الجاري، مشيرين إلى التطور فى الأشكال والألوان الأكثر بهجة فى الموسم الجديد.

للوهلة الأولى عند دخول شارع الفجالة تجد الوجوه عابسة شاردة بحثا عن احتياجات الأبناء من الأدوات المكتبية، البعض يحاول تخفيضها وآخرون يشاركون أطفالهم فى الاختيار، وهناك أقصى اليمين سيدة تقنع طفلتها بأن الجودة أهم من الشكل الخارجى وهنا التاجر يؤكد أن الأسعار انخفضت ويحفز الجميع على الشراء قبل ارتفاع الأسعار. اقرأ