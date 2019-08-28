جريمة

أنا ومراتي والهيروين| ضبط زوجين يتاجران بالسم الأبيض

تحرير:هيثم بطاح ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الأربعاء، القبض على تاجر وزوجته تخصصا في الاتجار في الهيروين قبل توزيعه على عملائهما بدائرة شبين القناطر. تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد ضبط المدعو "علاء. ا. ا" 38 عامًا، عاطل، ومقيم بطحانوب دائرة مركز شبين القناطر، سبق اتهامه في قضيتي مشاجرة وحريق عمد، وزوجته "دعاء. م. ح" 42 عامًا، ربة منزل، وبحوزتهما سلاح نارى (بندقية آلية في خزينتها 8 طلقات من ذات العيار)، وكمية من مسحوق الهيروين الخام تزن نحو 150 جراما، ومبلغ 880 جنيها، وهاتف محمول.
وأمام رجال الشرطة أقرا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائهما، والسلاح النارى لحماية تجارتهما الآثمة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. وكان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، وجه بشن حملات مكبرة بنطاق أقسام ومراكز المديرية
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المتهمون بقضية التخابر مع قطر

كلاب بوليسية وتشديدات أمنية بـ«طرة» قبل حكم التخابر

شهد محيط معهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طرة منذ صباح اليوم الأربعاء، وجودا أمنيا مكثفا، تزامنا مع جلسة النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميا باسم «التخابر الكبرى»، والتي يحاكم فيها محمد بديع وآخرون من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، بشأن اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، وإظهار الدولة في مظهر الضعيف، أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي.
تصادم

إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين ببني سويف

أصيب 4 أشخاص بينهم طفل، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى نقل قبل نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بني سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة. تلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بتصادم سيارة ملاكي مع أخرى نقل قبل نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المحافظة، ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
حادث-تصادم-في-المنوفية ‎ (7)

حوادث مرورية تضرب الصحراوي الشرقي وكوبري التونسي

شهد صباح اليوم الأربعاء وقوع 3 حوادث مرورية بالقاهرة الكبرى والمحافظات، أبرزها حادث تصادم سيارة ملاكى مع أخرى نقل، قبل نفق سنور بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة محافظة بنى سويف، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بينهم طفل، كما شهد كوبرى التونسى بالقاهرة تصادما بين سيارتين، ما أدى إلى توقف حركة المرور فى الاتجاه من السيدة زينب إلى المقطم، ما تسبب فى تعطل حركة المرور، بينما شهد طريق الصف- الجيزة كذلك تصادم سيارتين أعلى الطريق، ما أدى إلى توقف حركة المرور على الطريق.
المستشار-محمد-شيرين-فهمى-قضية-التخابر-مع-حماس-

«حكم التخابر مع حماس وحسم» أبرز محاكمات الأربعاء

يمر قطار المحاكمات، اليوم الأربعاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا تتصدرها قضايا العنف والإرهاب المسؤولة عنها جماعة الإخوان، وعلى قائمة الأجندة تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، حكمها في إعادة محاكمة قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وفي مقدمتهم الرئيس المعزول المتوفى محمد مرسي في قضية "التخابر مع حماس" المعروفة إعلاميا بقضية التخابر الكبرى، وتعقد الجلسة بعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وسكرتارية حمدي الشناوي.
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حملة-أمنية-في-العبور (2)

حملة مكبرة لفحص قاطني الشقق المفروشة في الطالبية

شنت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع عثمان محرم بدائرة قسم الطالبية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد قامت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع مسؤولي الحي، برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين.
ضبط اسلحة وحبوب مخدرة فى منطقة السحر والجمال بالعاشر من رمضان (1)

بانجو وهيروين وإستروكس.. سقوط 33 تاجر مخدرات بالجيزة

وجهت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملة موسعة شملت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع. واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
قوات-الشرطة (4)

مباحث الطالبية تضبط 3 عناصر خطرة و6 مشتبه فيهم

حملات تفتيشية مكبرة تشنها قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة لرفع الإشغالات بشارع عثمان محرم بدائرة قسم الطالبية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، بمكافحة الجريمة بشتى صورها، ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد قامت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع مسؤولي الحي، برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (6)

العيون الساهرة تداهم أوكار السلاح والمخدرات

عيون ساهرة على أمن وسلامة البلاد وحماية المواطنين، وفي إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، واستهدفت فرض السيطرة الأمنية بمختلف المحافظات ومكافحة الجريمة بشتى صورها وتحقيق مبدأ الردع العام والتواجد الشرطي الفعال.
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