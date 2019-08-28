أنا ومراتي والهيروين| ضبط زوجين يتاجران بالسم الأبيض

تحرير:هيثم بطاح ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص

صورة أرشيفية

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الأربعاء، القبض على تاجر وزوجته تخصصا في الاتجار في الهيروين قبل توزيعه على عملائهما بدائرة شبين القناطر. تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد ضبط المدعو "علاء. ا. ا" 38 عامًا، عاطل، ومقيم بطحانوب دائرة مركز شبين القناطر، سبق اتهامه في قضيتي مشاجرة وحريق عمد، وزوجته "دعاء. م. ح" 42 عامًا، ربة منزل، وبحوزتهما سلاح نارى (بندقية آلية في خزينتها 8 طلقات من ذات العيار)، وكمية من مسحوق الهيروين الخام تزن نحو 150 جراما، ومبلغ 880 جنيها، وهاتف محمول.

وأمام رجال الشرطة أقرا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائهما، والسلاح النارى لحماية تجارتهما الآثمة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. وكان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، وجه بشن حملات مكبرة بنطاق أقسام ومراكز المديرية