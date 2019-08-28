منها «حدث فى بلاد السعادة»| عروض القومي للمسرح اليوم

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ ص

من مسرحية حدث فى بلاد السعادة

تُستكمل، اليوم الأربعاء، عروض المهرجان القومي للمسرح في دورته الثانية عشرة، برئاسة الفنان أحمد عبد العزيز، وتبدأ العروض من الساعة السادسة مساءً، إذ يقام عدد من العروض على المسارح المختلفة فى هذا الموعد، وتُعرض مسرحية "مش ألكترا" للمخرج محمد عبد المولى، فى قاعة سيد درويش، كما تعرض مسرحية "حانة الأقدار" للمخرج علي عثمان، على مسرح البالون، ويقام العرض المسرحي "الطوق والأسورة" للمخرج ناصر عبد المنعم، في قاعة الغد، بينما يقام العرض المسرحي "الرهان" للمخرج أحمد الرافعي، على مسرح النهار.

وتعرض مسرحية "الأرض الحمراء" بقاعة زكي طليمات، وتعرض مسرحية "بنحلم بوطن" للمخرجة أسماء عبد الراضي، على مسرح أوبرا ملك برمسيس، وفي الثامنة والنصف تعرض مسرحية "مملكة السوس"، بمركز الهناجر للفنون، كما تعرض مسرحية "سينما مصر" للمخرج خالد جلال، بمركز الإبداع، وتعرض مسرحية "الجميلة والوحش" بالمعهد العالي