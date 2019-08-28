فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

منها «حدث فى بلاد السعادة»| عروض القومي للمسرح اليوم

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ ص
من مسرحية حدث فى بلاد السعادة
من مسرحية حدث فى بلاد السعادة
تُستكمل، اليوم الأربعاء، عروض المهرجان القومي للمسرح في دورته الثانية عشرة، برئاسة الفنان أحمد عبد العزيز، وتبدأ العروض من الساعة السادسة مساءً، إذ يقام عدد من العروض على المسارح المختلفة فى هذا الموعد، وتُعرض مسرحية "مش ألكترا" للمخرج محمد عبد المولى، فى قاعة سيد درويش، كما تعرض مسرحية "حانة الأقدار" للمخرج علي عثمان، على مسرح البالون، ويقام العرض المسرحي "الطوق والأسورة" للمخرج ناصر عبد المنعم، في قاعة الغد، بينما يقام العرض المسرحي "الرهان" للمخرج أحمد الرافعي، على مسرح النهار.
وتعرض مسرحية "الأرض الحمراء" بقاعة زكي طليمات، وتعرض مسرحية "بنحلم بوطن" للمخرجة أسماء عبد الراضي، على مسرح أوبرا ملك برمسيس، وفي الثامنة والنصف تعرض مسرحية "مملكة السوس"، بمركز الهناجر للفنون، كما تعرض مسرحية "سينما مصر" للمخرج خالد جلال، بمركز الإبداع، وتعرض مسرحية "الجميلة والوحش" بالمعهد العالي
اقرأ المزيد
طارق -سعدة

«الإعلاميين» تنذر القنوات لتقنين أوضاع العاملين

أرسلت نقابة الإعلاميين، إنذارات للوسائل الإعلامية لمطالبة العاملين بها "معدين، مقدمين، مخرجين، مراسلين، محررين" بسرعة التوجه لمقر النقابة لتقنين أوضاعهم، حتى يقع العاملون بهذه الوسائل تحت طائلة القانون. وحذرت نقابة الإعلاميين جميع العاملين في الوسائل الإعلامية ممن لم يقننوا أوضاعهم، من استخدام لقب إعلامي قبل تقنين أوضاعهم أو القيد بالنقابة حتى لا يقعوا تحت المساءلة الجنائية، موضحة أن لجنة القيد مستمرة طوال أيام الأسبوع فى تلقى طلبات العاملين بالوسائل الإعلامية.
ماجد-المصري (3)

«بحر» على «الحياة» بداية سبتمبر.. ونجومه يروجون له

استقرت قناة "الحياة" على بدء عرض مسلسل "بحر" للنجم ماجد المصري، بداية من الإثنين 2 سبتمبر المقبل، يوميًا في السابعة مساءً، وذلك بعد الانتهاء من عمليات المونتاج والمكساج بالفترة الماضية. وعرضت القناة بموقع "يوتيوب" الفيديو الترويجي الأول للمسلسل الذي ينتمي لنوعية الدراما الصعيدية، ويعد أول بطولة مطلقة لماجد المصري، ومن المنتظر أن يقدم من خلالها الصعيد بشكل مختلف وجديد عما قدّمه في أعماله السابقة، ويشارك في بطولته النجوم: محمد دياب وثراء جبيل وميرنا نور الدين وعبد الرحمن أبو زهرة وحنان سليمان وسلوى عثمان وأشرف زكي ونورهان عرفة.
إليسا

هل تنضم إليسا إلى La Casa de Papel؟

تسلمت الفنانة اللبنانية إليسا، قناعا لشخصيات مسلسل La Casa De Papel كهدية من شبكة "نتفيلكس - Netflix". ونشرت إليسا عبر حسابها على موقع "تويتر" مقطع فيديو قصير وهي تفتح صندوق الهدية وبداخله القناع، وعلقت المطربة اللبنانية كاتبة بالإنجليزية: "مستعدة لأنضم للعصابة مع البروفسور وباقي الفريق، شكرا Netflix وLa Casa De Papel"، وأضافت: "نيروبي، سنأتي لإنقاذك" مختتمة رسالتها بـ"بيروت"، وهو الاسم الذي اختارته إليسا لشخصيته احتذاء بأغلب شخصيات المسلسل المقتبسة من عواصم البلدان.
اقرأ المزيد من الأخبار
اشرف-عبد الباقي

منها "جريما فى المعادى"..تعرف على عروض القومي للمسرح

تُستكمل، اليوم الخميس، عروض المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشرة، وتبدأ العروض من الساعة السادسة مساء، إذ يقام عدد من العروض على المسارح المختلفة فى هذا الموعد، هي "نزهة في أرض المعركة" بمركز الإبداع، بينما تعرض مسرحية "الشاطئ"، بالمعهد العالي للفنون المسرحية، كما تعرض مسرحية "سندريلا المصرية"، بقاعة سيد درويش، وعلى مسرح النهار، يقام العرض المسرحي "علاء الدين"، بينما تعرض مسرحية "عيد المهرجين" على مسرح ميامي، ومسرحية "صراع في الكانيولا"، فتعرض على مسرح العرائس، كما تعرض مسرحية "نابولي مليونيرة"، بقاعة زكي طليمات.
صور افتتاح المهرجان القومى للمسرح الثانى عشر تصوير هانى شمشون (40)

تعرف على عروض المهرجان القومي للمسرح اليوم الأحد

تنطلق اليوم الأحد 18 أغسطس، عروض المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشرة، وتبدأ العروض من الساعة السادسة مساء، حيث يقام 4 عروض على 4 مسارح مختلفة، فعلي مسرح البالون يقدم العرض المسرحي "أليس في بلاد العجائب"، للمخرج محسن رزق، كما يقام العرض المسرحي "زهرة اللوتس" للمخرج محمد حجاج على مسرح ميامي، بينما على مسرح أوبرا ملك يقام العرض المسرحي "مترو" للمخرج عادل رأفت، بينما يقام العرض المسرحي "الملحمة" للمخرج مهند المليجي على مسرح الشباب والرياضة.
سوسن بدر بشكل جديد

سوسن بدر لـ«التحرير»: تكريمى بالقومي للمسرح شرف

أعربت الفنانة سوسن بدر، عن سعادتها بتكريمها خلال فعاليات الدورة الثانية عشرة من المهرجان القومى للمسرح المصرى، الذي انطلقت فعالياته أمس السبت بحفل كبير أقيم بدار الأوبرا وسط حضور كوكبة من النجوم، ويستمر حتى 30 من الشهر الجاري، تحت رئاسة الفنان أحمد عبد العزيز. وقالت "بدر" فى تصريحات لـ"التحرير": "هذه المرة من أسعد المرات اللي جيت فيها المسرح، وشرف لي أكون مشاركة كمكرمة وفي دورة مهداة للراحل كرم مطاوع"، لافتة إلى أنها ليست المرة الأولى التى تكرم فيها، ولكن تكريم القومي للمسرح له مذاق خاص كما وصفته.
المسرح -القومي

المهرجان القومي.. 12 محاولة لاستعادة هيبة المسرح

تنطلق مساء اليوم السبت 17 أغسطس، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، فعاليات الدورة الـ12 من المهرجان القومى للمسرح المصرى، برئاسة الفنان أحمد عبد العزيز، حيث يقام حفل الافتتاح في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويقام حفل الختام بنفس المسرح يوم 30 من نفس الشهر. وتحمل الدورة اسم المخرج القدير الراحل كرم مطاوع، ومن المقرر أن يشهد الافتتاح تكريم مجموعة كبيرة من نجوم ومبدعي المسرح المصري الذي كان لهم أدوار بالغة الأهمية في إثراء خشبته بالأعمال الإبداعية الهامة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org