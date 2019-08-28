كلاب بوليسية وتشديدات أمنية بـ«طرة» قبل حكم التخابر

تحرير:تهامى البندارى ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ ص

متهمون في التخابر

شهد محيط معهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طرة منذ صباح اليوم الأربعاء، وجودا أمنيا مكثفا، تزامنا مع جلسة النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميا باسم «التخابر الكبرى»، والتي يحاكم فيها محمد بديع وآخرون من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، بشأن اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، وإظهار الدولة في مظهر الضعيف، أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي.

انتشرت الكلاب البوليسية في محيط معهد أمناء الشرطة، فضلا عن انتشار رجال المباحث السريين، بينما تواصل قوات تأمين المحكمة جهودها لتنظيم عملية دخول وسائل الإعلام المختلفة فى قاعة الجلسة بعد التأكد من هوياتهم الإعلامية. كما دققت قوات الأمن في هويات المترددين على مقر المحاكمة، واطلعت على بطاقات الرقم القومي

انتشرت الكلاب البوليسية في محيط معهد أمناء الشرطة، فضلا عن انتشار رجال المباحث السريين، بينما تواصل قوات تأمين المحكمة جهودها لتنظيم عملية دخول وسائل الإعلام المختلفة فى قاعة الجلسة بعد التأكد من هوياتهم الإعلامية.



كما دققت قوات الأمن في هويات المترددين على مقر المحاكمة، واطلعت على بطاقات الرقم القومي الخاصة بممثلي وسائل الإعلام، وباشرت عناصر الشرطة النسائية فحص وتفتيش السيدات من ذوي المتهمين، وأشرفت قيادات أمنية رفيعة بقطاع أمن القاهرة على إجراءات التأمين فى محيط المحكمة.



توفى الرئيس المعزول محمد مرسي، خلال جلسة سابقة في أثناء محاكمته بقضية التخابر، وذكر بيان النائب العام أن النيابة تلقت إخطارًا بوفاة محمد مرسي العياط في أثناء حضوره جلسة محاكمته بالقضية رقم 56458 لسنة 2013، جنايات أول مدينة نصر.







