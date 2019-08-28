مدحت صالح يحيي حفلا بـ«محكى القلعة» اليوم

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

مدحت صالح

يحيي الفنان مدحت صالح حفلا بصحبة فرقته الموسيقية، في العاشرة مساء اليوم، ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، الذى يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلا متنوعا، ويشدو "صالح" بباقة من أجمل أغانيه منها "أكيد، حكاية وردية، لا تسوى دموع، حاتكلم، كوكب تانى، المليونيرات، حد يقول لحبيبى، بحلم على قدى، ويا جريد النخل العالى"إلى جانب مختارات من أشهر أعمال التراث، ويسبقه فقرتان، الأولى فى الثامنة بمشاركة دولية من الهند، يليها فى التاسعة مساء حفل فريق بغدادى بيج باند بقيادة عازف الترومبيت المايسترو مجدى بغدادى.

فعاليات المهرجان التى تستمر حتى الأول من سبتمبر، يشارك فيها كل من الموسيقار هشام خرما، وياسر سليمان، بمصاحبة فرقة جوهرة الشرق وفرقة أوبرا القاهرة وكايرو باند، بقيادة سما سليمان، والشيخ ياسين التهامى، وفريق على مر الأجيال، وأوركسترا ساوند تراك وأوركسترا النور والأمل وعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها،