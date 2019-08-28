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مدحت صالح يحيي حفلا بـ«محكى القلعة» اليوم

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
مدحت صالح
مدحت صالح
يحيي الفنان مدحت صالح حفلا بصحبة فرقته الموسيقية، في العاشرة مساء اليوم، ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، الذى يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلا متنوعا، ويشدو "صالح" بباقة من أجمل أغانيه منها "أكيد، حكاية وردية، لا تسوى دموع، حاتكلم، كوكب تانى، المليونيرات، حد يقول لحبيبى، بحلم على قدى، ويا جريد النخل العالى"إلى جانب مختارات من أشهر أعمال التراث، ويسبقه فقرتان، الأولى فى الثامنة بمشاركة دولية من الهند، يليها فى التاسعة مساء حفل فريق بغدادى بيج باند بقيادة عازف الترومبيت المايسترو مجدى بغدادى.
فعاليات المهرجان التى تستمر حتى الأول من سبتمبر، يشارك فيها كل من الموسيقار هشام خرما، وياسر سليمان، بمصاحبة فرقة جوهرة الشرق وفرقة أوبرا القاهرة وكايرو باند، بقيادة سما سليمان، والشيخ ياسين التهامى، وفريق على مر الأجيال، وأوركسترا ساوند تراك وأوركسترا النور والأمل وعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها،
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غالية بن علي تشارك في مهرجان الأوبرا الصيفي

تستمر فعاليات المهرجان الصيفى الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، حيث تغني يوم الجمعة المقبل المطربة التونسية غالية بن علي، فى الثامنة مساء، بمختارات من أعمال تراث الموسيقى العربية منها يا مسافر وحدك، انسى الدنيا، لامونى اللى غارو منى، إلى جانب عدد من أعمالها الخاصة منها روميو وليلى، كتابى يا سيدى، هيمتنى وقضيت. وقد عرفت غالية بن علي بغنائها أيضا عددا من أغاني الراحل الشيخ إمام مثل "الفلاحين" و"شيد قصورك"، ولها شعبية ليست بالقليلة في مصر.
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أصالة وزوج أنغام يتعاونان في «جابوا سيرته» (فيديو)

طرحت المطربة أصالة نصري، اليوم الثلاثاء، أغنية "جابوا سيرته" من ألبومها الجديد "في قربك"، عبر قناتها على "يوتيوب". وتقول كلمات الأغنية التي كتبها عبدالرحمن محمد: "جابوا سيريته في وسط موضوع قلت أسمع، قلت يمكن أحن تاني ويمكن أرجع، والكلام جاب بعضه فجأة بدأت أركز، قالوا عايش عادي قالوا كلام ينرفز، سمعت عنه حاجات يا ريت ما سمعتها، بيقولوا قابل واحدة بعدي وحبها، حاولت أتوّه في الكلام على قد ما أقدر، مش عايزة أسمع حاجة عنه وعنها، كان نفسي أهرب من كلامهم، خفت أمشي لا ياخدوا بالهم، ولو مشيت هيبان عليا".
محمد رمضان

«الموسيقيين» ترد على مهاجميها بسبب حفل محمد رمضان

أكد المايسترو أحمد رمضان سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، بعد الهجوم الذي شنته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي على حفل الفنان محمد رمضان الأخير في الساحل الشمالي، أن التصريح لهذا الحفل هو تصريح مؤقت تم بناء على طلب من نقابة المهن التمثيلية، وكلتا النقابتين تخضع لقانون واحد وهو 35 لسنة 1978 تحت مظلة الاتحاد العام لنقابات المهن الفنية، الذي يسمح لأي عضو في إحدى النقابات الفنية أن يمارس كل الأنشطة الفنية، وأن التصريح في هذه الحالة هو إجراء روتيني حفاظا على حق النقابة.
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غالية-بن علي (2)

غالية بن علي تشارك في مهرجان الأوبرا الصيفي

تستمر فعاليات المهرجان الصيفى الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، حيث تغني يوم الجمعة المقبل المطربة التونسية غالية بن علي، فى الثامنة مساء، بمختارات من أعمال تراث الموسيقى العربية منها يا مسافر وحدك، انسى الدنيا، لامونى اللى غارو منى، إلى جانب عدد من أعمالها الخاصة منها روميو وليلى، كتابى يا سيدى، هيمتنى وقضيت. وقد عرفت غالية بن علي بغنائها أيضا عددا من أغاني الراحل الشيخ إمام مثل "الفلاحين" و"شيد قصورك"، ولها شعبية ليست بالقليلة في مصر.
مجد-القاسم (1)

مجد القاسم يحيي حفل «محكى القلعة» اليوم

يحيي المطرب مجد القاسم حفلا بصحبة فرقته الموسيقية، في العاشرة مساء اليوم، ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، والذي يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلا متنوعا، ويشدو القاسم بباقة من أجمل أغانيه، منها "قلبى عليك، لحظة غرام، قسوة قلبك، لعبتك، عدى عليا، اسمع بقى، أمرك حبيبي، غمض عنيك" إلى جانب عدد من مؤلفات الموسيقى العربية الشهيرة منها: "على رمش عيونها، بتسأل ليه عليا"، ويسبقة فقرتين الأولى فى الثامنة تقدمها أوركسترا ساوند تراك، وفى التاسعة اتقدم المطربة نادية مصطفى مجموعة من أعمالها الغنائية.
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هشام عباس وياسين التهامي يحييان «محكى القلعة» اليوم

يحيي المطرب هشام عباس حفلا بصحبة فرقته الموسيقية، في العاشرة مساء اليوم، ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، الذى يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلا متنوعا، ويشدو "عباس" بباقة من أجمل أغانيه: "ماتبطليش، لمتنا، قولوله، حبيتها، حلال عليك، عيني، عينيها السود، زمان، ناري نارين، فينه"، ويسبقه فى الثامنة حفل المنشد ياسين التهامي، ويشدو بباقة من أشهر المدائح والتواشيح والابتهالات الدينية، إلى جانب مجموعة من الأعمال والقصائد الصوفية التراثية.
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منهم هاني شاكر.. حفلات «محكى القلعة» اليوم

يحيي المطرب هاني شاكر حفلا بصحبة فرقته الموسيقية، فى العاشرة مساء اليوم، ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، والذى يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلا متنوعا، ويشدو "شاكر" بباقة من أجمل أغانيه، منها "لسه بتسألى، نسيانك صعب، ياريتنى، يا ريتك معايا، بعد حبك، وعد منى، بحبك أنا، غلطة، أغلى بشر، الله حسيبى عليك، أمرك، لو بتحب، علي الضحكاية، جانا الهوى، سواح، احتياطى، أنا قلبى ليك، كل ليلة، لو رُحت بعيد، كده برضه يا قمر"، وتسبقه فقرة غنائية وموسيقية لفرقة "كايرو باند"، ليقدموا أروع أعمالهم.
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