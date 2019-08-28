رياضة

أرقام لا تفوتك من تاريخ مواجهات الزمالك والمقاصة

12 مباراة سابقة جمعت بين الفريقين، جميعها في الدوري.. البداية كانت في 2 أكتوبر 2010 وفاز الزمالك «4-3»، ويتفوق الفريق الفيومي في المواجهات المباشرة على الفارس الأبيض
٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥١ ص
الزمالك والمقاصة
الزمالك والمقاصة
يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره مصر للمقاصة، في المباراة المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ويدخل الفارس الأبيض بقيادة مدربه ميتشو الملقب بالفيلسوف، المباراة وهو يسعى لمواصلة انتصاراته في البطولة المحلية للتتويج بلقبها للمرة الـ27 في تاريخه، لتعويض جماهيره عن لقب الدوري الممتاز في الموسم المنقضي الذي توج به الأهلي، بينما احتل الفارس الأبيض المركز الثاني.
في المقابل، يدخل المقاصة بقيادة مدربه أحمد حسام (ميدو) أحد ناشئي الفريق الأبيض، مباراة اليوم بجاهزية فنية كبيرة، إذ تعد مواجهة الزمالك هي الأولى التى يخوضها الفريق الفيومي بشكل رسمي منذ انتهاء مسابقة الدوري، بعدما خاض الفريق فترة إعداد للتحضير لتلك المواجهة، ويسعى ميدو لتحقيق أول فوز له في أول مباراة
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تقنية-الفار

تفاصيل جلسة الجبلاية لتطبيق تقنية الفيديو في الدوري

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن مسئولو الجبلاية عقدوا جلسة خلال الساعات الماضية مع إحدى الشركات الإسبانية لتطبيق تقنية الفيديو في الدوري الممتاز، وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الأربعاء، إن اتحاد الكرة استفسر من الشركة عن تكاليف تطبيق التقنية حال استئجار الأجهزة المطلوبة، وقال مسؤولو الشركة إن التكلفة تصل إلى 18 مليون جنيه في الموسم. وكانت اللجنة المؤقتة لإدارة شئون اتحاد الكرة، تحدثت خلال مؤتمرها الصحفي السبت الماضي، عن أهمية تطبيق تقنية الفيديو لبطولة الدوري.
محمود-الخطيب (1)

ضياء السيد: فرص عملي في الأهلي مستحيلة بسبب الخطيب

يرى ضياء السيد، نجم النادي الأهلي السابق والمدير الفني لمنتخب الشباب السابق، أن فرص عمله داخل القلعة الحمراء تكاد تكون مستحيلة في ظل وجود مجلس الإدارة الحالي برئاسة محمود الخطيب. وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية. وقال نجم النادي الأهلي السابق: "سبب صعوبة عملي مع الأهلي هو ترشح زوج ابنتي في انتخابات الأحمر على مقعد تحت السن ضمن قائمة محمود طاهر رئيس النادي السابق، وليس لي علاقة بترشح زوج ابنتي ضمن قائمة طاهر، بل كنت وقتها في الإمارات ولم أشارك في الدعاية الانتخابية للقلعة الحمراء".
كهربا-الزمالك (1)

إسماعيل يوسف مهاجمًا كهربا: الزمالك لا يقف على أحد

وجه إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، انتقادات حادة للاعب محمود عبد المنعم «كهربا» الذي رحل إلى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي بداعي عدم توثيق عقده الجديد، وقال نجم المنتخب الوطني والقلعة البيضاء السابق، في تصريحات متلفزة: "كهربا لاعب كبير ومهم، كنت أتمنى استمراره ولكنه خسر الكثير بسبب الخطوة التي قام بها بالرحيل للبرتغال بهذه الطريقة.. كهربا خسر جماهير الزمالك والتي لا يقدر حبها بثمن، نحن لم نقف في طريقه ووافقنا على إعارته لاتحاد جدة، لكنه اختار الطريقة الخاطئة للرحيل عن النادي الأبيض".
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مصر للمقاصة (2)

تعرف على تشكيل المقاصة المتوقع أمام الزمالك

استقرَّ أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني لنادي مصر للمقاصة، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة نادي الزمالك، المقرر إقامتها اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، في ربع نهائي بطولة كأس مصر لموسم 218-2019، على ملعب الجيش في برج العرب، وينتظر الاتحاد السكندري الفائز من المواجهة في نصف النهائي يوم 1 سبتمبر المقبل. واختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة سمير محمود عثمان، الحكم محمد معروف لإدارة المباراة، ويعاونه الثنائي محمود أبو الرجال وسمير جمال، وأحمد العدوى حكما رابعًا، وكل من سعيد حمزة ومحمد سلامة حكمًا خامسًا.
الزمالك-وديكيدها‎ (6)

مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع أمام المقاصة

استقرَّ المدرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني لنادي الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة نادي مصر للمقاصة، المقرر إقامتها اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، في ربع نهائي بطولة كأس مصر لموسم 2018-2019، على ملعب الجيش في برج العرب بالإسكندرية، وينتظر الاتحاد السكندري الفائز من المواجهة في نصف النهائي يوم 1 سبتمبر المقبل. وسيعود طارق حامد للمشاركة مع الفريق، فيما سيتم الاعتماد على عبدالله جمعة في مركز الجناح، كما سيعود محمد عواد، لحراسة المرمى بعدما غاب عن المواجهة الأخيرة بدوري الأبطال، أمام ديكيداها الصومالي.
مرتضى منصور (4)

مرتضى منصور: انتظروا مفاجآت قناة الزمالك الجديدة

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تسلمه استوديوهات قناة القلعة البيضاء بمدينة الإنتاج الإعلامي، مشيرًا إلى أنها ستكون داعمة للدولة، وستنطلق مع بداية الموسم الكروي الجديد (2019-2020) يوم 19 سبتمبر المقبل. وقال رئيس القلعة البيضاء: "قناة الزمالك هي صوت الزملكاوية، قناة رياضية اجتماعية ووطنية داعمة للدولة المصرية، وسيكون لدينا كوكبة من الإعلاميين والصحفيين ونجوم الزمالك القدامى، وسنضع تصورًا بخريطة برامج الزمالك على قناة النادي والتي ستنطلق مع بداية الموسم الكروي الجديد، خاصة أن القناة ستكون على مدى الـ24 ساعة لنقل كل ما يخص القلعة البيضاء".
ميدو - مصر للمقاصة (2)

مرتضى منصور: ميدو يستفز جماهير الزمالك

يرى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن تصريحات أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني لنادي مصر للمقاصة، تستفز جماهير القلعة البيضاء، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لبرنامج «الزمالك اليوم». ووجه رئيس القلعة البيضاء رسالة لأحمد حسام «ميدو»، قائلا: "اهدى يا ميدو، عماد النحاس باع مباراة المقاولون أمام الأهلي، وسيتم تعيينه مدربا عاما بدلا من محمد يوسف في الجهاز الفني الجديد، ولا أقول هذا حتى يقوم بتفويت مباراته أمام الزمالك، لقد منحناه فرصة التدريب، لكنه دائما يردد تصريحات بأنه سيكتسح وما غير ذلك، أطالبه بالهدوء لأن مثل هذه التصريحات تستفز الجماهير".
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