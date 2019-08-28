أرقام لا تفوتك من تاريخ مواجهات الزمالك والمقاصة

12 مباراة سابقة جمعت بين الفريقين، جميعها في الدوري.. البداية كانت في 2 أكتوبر 2010 وفاز الزمالك «4-3»، ويتفوق الفريق الفيومي في المواجهات المباشرة على الفارس الأبيض

٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥١ ص

الزمالك والمقاصة

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره مصر للمقاصة، في المباراة المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ويدخل الفارس الأبيض بقيادة مدربه ميتشو الملقب بالفيلسوف، المباراة وهو يسعى لمواصلة انتصاراته في البطولة المحلية للتتويج بلقبها للمرة الـ27 في تاريخه، لتعويض جماهيره عن لقب الدوري الممتاز في الموسم المنقضي الذي توج به الأهلي، بينما احتل الفارس الأبيض المركز الثاني.

في المقابل، يدخل المقاصة بقيادة مدربه أحمد حسام (ميدو) أحد ناشئي الفريق الأبيض، مباراة اليوم بجاهزية فنية كبيرة، إذ تعد مواجهة الزمالك هي الأولى التى يخوضها الفريق الفيومي بشكل رسمي منذ انتهاء مسابقة الدوري، بعدما خاض الفريق فترة إعداد للتحضير لتلك المواجهة، ويسعى ميدو لتحقيق أول فوز له في أول مباراة