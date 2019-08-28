أرقام لا تفوتك من تاريخ مواجهات الزمالك والمقاصة

12 مباراة سابقة جمعت بين الفريقين، جميعها في الدوري.. البداية كانت في 2 أكتوبر 2010 وفاز الزمالك «4-3»، ويتفوق الفريق الفيومي في المواجهات المباشرة على الفارس الأبيض
يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره مصر للمقاصة، في المباراة المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ويدخل الفارس الأبيض بقيادة مدربه ميتشو الملقب بالفيلسوف، المباراة وهو يسعى لمواصلة انتصاراته في البطولة المحلية للتتويج بلقبها للمرة الـ27 في تاريخه، لتعويض جماهيره عن لقب الدوري الممتاز في الموسم المنقضي الذي توج به الأهلي، بينما احتل الفارس الأبيض المركز الثاني.
في المقابل، يدخل المقاصة بقيادة مدربه أحمد حسام (ميدو) أحد ناشئي الفريق الأبيض، مباراة اليوم بجاهزية فنية كبيرة، إذ تعد مواجهة الزمالك هي الأولى التى يخوضها الفريق الفيومي بشكل رسمي منذ انتهاء مسابقة الدوري، بعدما خاض الفريق فترة إعداد للتحضير لتلك المواجهة، ويسعى ميدو لتحقيق أول فوز له في أول مباراة
في المقابل، يدخل المقاصة بقيادة مدربه أحمد حسام (ميدو) أحد ناشئي الفريق الأبيض، مباراة اليوم بجاهزية فنية كبيرة، إذ تعد مواجهة الزمالك هي الأولى التى يخوضها الفريق الفيومي بشكل رسمي منذ انتهاء مسابقة الدوري، بعدما خاض الفريق فترة إعداد للتحضير لتلك المواجهة، ويسعى ميدو لتحقيق أول فوز له في أول مباراة رسمية مع المقاصة، ولا يمانع أن يكون ذلك على حساب الزمالك.
وجاء تأهل الزمالك إلى دور ربع النهائي بعد فوزه على مركز شباب منية سمنود، بهدف دون رد في دور الـ32 من المسابقة، بينما فاز في دور الـ16 على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد.
وتأهل المقاصة لهذا الدور بعد الفوز على أبو قير للأسمدة في دور الـ32 بهدفين دون رد، وبعدها فاز على دجلة بهدفين مقابل هدف في دور الـ16، حيث يمتلك الفريقان حلم خطف بطاقة التأهل للدور قبل النهائي في مباراة اليوم.
تاريخ مواجهات الزمالك والمقاصة
وتشير الأرقام إلى أن 12 مباراة سابقة جمعت بين الفريقين، جميعها في الدوري، وكانت البداية في 2 أكتوبر 2010 وفاز الزمالك بنتيجة 4-3، ويتفوق الفريق الفيومي في المواجهات المباشرة بالفوز في 6 مباريات مقابل 5 للقلعة البيضاء والتعادل في مواجهة واحدة.
ويتفوق الزمالك في عدد الأهداف إذ سجل 19 هدفا مقابل 18 لفريق مصر للمقاصة (منها هدفان اعتباريان للفريق الفيومي)، وحافظ الفريق الفيومي على نظافة شباكه 4 مرات في مواجهة الزمالك، مقابل مباراة وحيدة للزمالك.
فشل مصر للمقاصة في تسجيل هدف في مباراة واحدة فقط في 16 أغسطس الماضي، والتي انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف، كما أن النسخة الماضية هي الوحيدة التي تعرض فيها الفريق الفيومي للخسارة ذهابا وإيابا.
ونجح فريق مصر للمقاصة في تحقيق الفوز في 4 مباريات متتالية بموسمي 2016-2017 و2017- 2018، كما يعد أيمن حفني صانع ألعاب القلعة البيضاء هداف مباريات الفريقين برصيد 3 أهداف (2 مع الزمالك) وهدف وحيد مع مصر للمقاصة.
طارق حامد يزين قائمة الزمالك
وشهدت قائمة الزمالك تحت قيادة مدربه الصربي الجديد، ظهور طارق حامد بعد غياب عن مواجهة ديكاداها الصومالي في دوري أبطال إفريقيا، كما عاد طارق حامد لاعب وسط الفريق الأبيض، إلى القائمة، ويظهر المغربي محمد أوناجم لأول مرة مع الفريق الأبيض، بينما يغيب الثنائي إسلام جابر ومحمد حسن، وضمت قائمة الزمالك:
حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل.
خط الدفاع: محمد عبد الغني - محمود علاء - محمود حمدي (الونش) - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - حازم إمام - حمدي النقاز.
خط الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز - فرجاني ساسي – محمود عبد الرازق (شيكابالا) - محمد أوناجم - محمد عنتر - إمام عاشور - أشرف بن شرقي - كريم بامبو.
خط الهجوم: مصطفى محمد - عمر السعيد.
محمد إبراهيم على رأس قائمة المقاصة
وشهدت قائمة مصر للمقاصة وجود محمد إبراهيم الآتي من صفوف الفارس الأبيض، والوافدين الجدد خالد أوتشو وأودو موسيس وصلاح أمين، وعمرو مرعي، وجاءت قائمة المقاصة كالتالي:
حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، محمود حمدي، محمد كوكو.
خط الدفاع: عصام صبحي، أحمد عبدالعزيز "مودي"، شريف حازم، هاني سعيد، عاصم سعيد، أحمد ياسين، أحمد محسن.
خط الوسط: مصطفى شبيطة، صلاح ريكو، خالد أوتشو، باولن فوافي، ميدو جابر، محمد إبراهيم، صلاح عاشور.
خط الهجوم: أودو موسيس، عبد الله مجدي، صلاح أمين، عمرو مرعي.