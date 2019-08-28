مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع أمام المقاصة

٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ ص

الزمالك

استقرَّ المدرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني لنادي الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة نادي مصر للمقاصة، المقرر إقامتها اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، في ربع نهائي بطولة كأس مصر لموسم 2018-2019، على ملعب الجيش في برج العرب بالإسكندرية، وينتظر الاتحاد السكندري الفائز من المواجهة في نصف النهائي يوم 1 سبتمبر المقبل. وسيعود طارق حامد للمشاركة مع الفريق، فيما سيتم الاعتماد على عبدالله جمعة في مركز الجناح، كما سيعود محمد عواد، لحراسة المرمى بعدما غاب عن المواجهة الأخيرة بدوري الأبطال، أمام ديكيداها الصومالي.

وفيما يلي التشكيل المتوقع لنادي الزمالك: - حراسة المرمى: محمد عواد - خط الدفاع: حمدي النقاز - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي. - خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بن شرقي - عبد الله جمعة. - خط الهجوم: مصطفي محمد. وتشير الأرقام إلى أن 12 مباراة