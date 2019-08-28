رياضة

تعرف على تشكيل المقاصة المتوقع أمام الزمالك

٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
مصر للمقاصة
مصر للمقاصة
استقرَّ أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني لنادي مصر للمقاصة، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة نادي الزمالك، المقرر إقامتها اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، في ربع نهائي بطولة كأس مصر لموسم 218-2019، على ملعب الجيش في برج العرب، وينتظر الاتحاد السكندري الفائز من المواجهة في نصف النهائي يوم 1 سبتمبر المقبل. واختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة سمير محمود عثمان، الحكم محمد معروف لإدارة المباراة، ويعاونه الثنائي محمود أبو الرجال وسمير جمال، وأحمد العدوى حكما رابعًا، وكل من سعيد حمزة ومحمد سلامة حكمًا خامسًا.
وفيما يلي التشكيل المتوقع لنادي مصر للمقاصة: - حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم. - خط الدفاع: عصام صبحى - أحمد مودى - شريف حازم - أحمد محسن. - خط الوسط: خالد أوتشو - صلاح ريكو - موزيس - محمد إبراهيم - ميدو جابر. - خط الهجوم: صلاح أمين. وتشير الأرقام إلى أن 12 مباراة سابقة جمعت بين الفريقين جميعهم
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الزمالك-وديكيدها‎ (6)

مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع أمام المقاصة

استقرَّ المدرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني لنادي الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة نادي مصر للمقاصة، المقرر إقامتها اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، في ربع نهائي بطولة كأس مصر لموسم 2018-2019، على ملعب الجيش في برج العرب بالإسكندرية، وينتظر الاتحاد السكندري الفائز من المواجهة في نصف النهائي يوم 1 سبتمبر المقبل. وسيعود طارق حامد للمشاركة مع الفريق، فيما سيتم الاعتماد على عبدالله جمعة في مركز الجناح، كما سيعود محمد عواد، لحراسة المرمى بعدما غاب عن المواجهة الأخيرة بدوري الأبطال، أمام ديكيداها الصومالي.
الزمالك-المقاصة (14)

أرقام لا تفوتك من تاريخ مواجهات الزمالك والمقاصة

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره مصر للمقاصة، في المباراة المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ويدخل الفارس الأبيض بقيادة مدربه ميتشو الملقب بالفيلسوف، المباراة وهو يسعى لمواصلة انتصاراته في البطولة المحلية للتتويج بلقبها للمرة الـ27 في تاريخه، لتعويض جماهيره عن لقب الدوري الممتاز في الموسم المنقضي الذي توج به الأهلي، بينما احتل الفارس الأبيض المركز الثاني.
الزمالك-المقاصة (9)

الزمالك Vs المقاصة.. معركة الابن والفيلسوف في الكأس

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره مصر للمقاصة، في المباراة المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ويدخل الفارس الأبيض بقيادة مدربه ميتشو المُلقب بالفيلسوف، المباراة وهو يسعى لمواصلة انتصاراته في البطولة المحلية للتتويج بلقبها للمرة الـ27 في تاريخه، لتعويض جماهيره على ضياع لقب الدوري الممتاز في الموسم المنقضي الذي توج به الأهلي، فيما احتل الفارس الأبيض المركز الثاني.
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الزمالك-وديكيدها‎ (6)

مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع أمام المقاصة

استقرَّ المدرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني لنادي الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة نادي مصر للمقاصة، المقرر إقامتها اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، في ربع نهائي بطولة كأس مصر لموسم 2018-2019، على ملعب الجيش في برج العرب بالإسكندرية، وينتظر الاتحاد السكندري الفائز من المواجهة في نصف النهائي يوم 1 سبتمبر المقبل. وسيعود طارق حامد للمشاركة مع الفريق، فيما سيتم الاعتماد على عبدالله جمعة في مركز الجناح، كما سيعود محمد عواد، لحراسة المرمى بعدما غاب عن المواجهة الأخيرة بدوري الأبطال، أمام ديكيداها الصومالي.
الزمالك-المقاصة (14)

أرقام لا تفوتك من تاريخ مواجهات الزمالك والمقاصة

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره مصر للمقاصة، في المباراة المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ويدخل الفارس الأبيض بقيادة مدربه ميتشو الملقب بالفيلسوف، المباراة وهو يسعى لمواصلة انتصاراته في البطولة المحلية للتتويج بلقبها للمرة الـ27 في تاريخه، لتعويض جماهيره عن لقب الدوري الممتاز في الموسم المنقضي الذي توج به الأهلي، بينما احتل الفارس الأبيض المركز الثاني.
مرتضى منصور (4)

مرتضى منصور: انتظروا مفاجآت قناة الزمالك الجديدة

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تسلمه استوديوهات قناة القلعة البيضاء بمدينة الإنتاج الإعلامي، مشيرًا إلى أنها ستكون داعمة للدولة، وستنطلق مع بداية الموسم الكروي الجديد (2019-2020) يوم 19 سبتمبر المقبل. وقال رئيس القلعة البيضاء: "قناة الزمالك هي صوت الزملكاوية، قناة رياضية اجتماعية ووطنية داعمة للدولة المصرية، وسيكون لدينا كوكبة من الإعلاميين والصحفيين ونجوم الزمالك القدامى، وسنضع تصورًا بخريطة برامج الزمالك على قناة النادي والتي ستنطلق مع بداية الموسم الكروي الجديد، خاصة أن القناة ستكون على مدى الـ24 ساعة لنقل كل ما يخص القلعة البيضاء".
ميدو - مصر للمقاصة (2)

مرتضى منصور: ميدو يستفز جماهير الزمالك

يرى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن تصريحات أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني لنادي مصر للمقاصة، تستفز جماهير القلعة البيضاء، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لبرنامج «الزمالك اليوم». ووجه رئيس القلعة البيضاء رسالة لأحمد حسام «ميدو»، قائلا: "اهدى يا ميدو، عماد النحاس باع مباراة المقاولون أمام الأهلي، وسيتم تعيينه مدربا عاما بدلا من محمد يوسف في الجهاز الفني الجديد، ولا أقول هذا حتى يقوم بتفويت مباراته أمام الزمالك، لقد منحناه فرصة التدريب، لكنه دائما يردد تصريحات بأنه سيكتسح وما غير ذلك، أطالبه بالهدوء لأن مثل هذه التصريحات تستفز الجماهير".
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