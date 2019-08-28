تعرف على تشكيل المقاصة المتوقع أمام الزمالك

٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

مصر للمقاصة

استقرَّ أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني لنادي مصر للمقاصة، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة نادي الزمالك، المقرر إقامتها اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، في ربع نهائي بطولة كأس مصر لموسم 218-2019، على ملعب الجيش في برج العرب، وينتظر الاتحاد السكندري الفائز من المواجهة في نصف النهائي يوم 1 سبتمبر المقبل. واختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة سمير محمود عثمان، الحكم محمد معروف لإدارة المباراة، ويعاونه الثنائي محمود أبو الرجال وسمير جمال، وأحمد العدوى حكما رابعًا، وكل من سعيد حمزة ومحمد سلامة حكمًا خامسًا.

وفيما يلي التشكيل المتوقع لنادي مصر للمقاصة: - حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم. - خط الدفاع: عصام صبحى - أحمد مودى - شريف حازم - أحمد محسن. - خط الوسط: خالد أوتشو - صلاح ريكو - موزيس - محمد إبراهيم - ميدو جابر. - خط الهجوم: صلاح أمين. وتشير الأرقام إلى أن 12 مباراة سابقة جمعت بين الفريقين جميعهم