قرار بتحديد غير القادرين وضوابط إعفائهم من «التأمين الشامل»

٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

الدكتور مصطفى مدبولي

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتحديد غير القادرين في تطبيق أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل، وضوابط إعفائهم من أعباء النظام، وحسب القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء يعد من غير القادرين الفرد أو الأسرة المتحقق بشأنهم شروط استحقاق الدعم النقدي من برنامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، والفرد أو رب الأسرة المتعطل عن العمل غير المستحق أو المستند لمدة استحقاق تعويض البطالة وكذلك كل فرد من أفراد الأسرة المعالين، والفرد أو رب الأسرة من فاقدي الرعاية الأسرية القاطنين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية والصحية وليس لهم عائل أو دخل، والفرد أو رب الأسرة من ذوي الإعاقة العاجزين عن الكسب وليس لهم مصدر دخل بما لا يتعارض مع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،والأفراد والأسر القاطنين في مناطق جغرافية محددة الذين يتعرضون مؤقتا لكارثة طبيعية أو من صنع الإنسان، والفرد أو رب الأسرة الذي لا يكفي متوسط إجمالي دخله للوفاء باحتياجاته أو احتياجات الأسرة الأساسية، على أن يتم تعديل معايير وعناصر الاستهداف التي تم تحديد فئات غير القادرين استنادا إليها دوريا على فترات لا تزيد عن ثلاث سنوات.

وتتحمل الدولة أعباء التأمين الصحي الشامل عن فئات غير القادرين المحددة سابقا وفقا لمجموعة من الضوابط هي أن يعتد بتصنيف وزارة التضامن الاجتماعي والبيانات المسجلة لديها لتحمل الدولة أعباء التأمين الصحي الشامل عن فئات الفرد أو الأسرة المتحقق بشأنهم شروط استحقاق الدعم النقدي من برنامج تكافل وكرامة والضمان