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قرار بتحديد غير القادرين وضوابط إعفائهم من «التأمين الشامل»

٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتحديد غير القادرين في تطبيق أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل، وضوابط إعفائهم من أعباء النظام، وحسب القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء يعد من غير القادرين الفرد أو الأسرة المتحقق بشأنهم شروط استحقاق الدعم النقدي من برنامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، والفرد أو رب الأسرة المتعطل عن العمل غير المستحق أو المستند لمدة استحقاق تعويض البطالة وكذلك كل فرد من أفراد الأسرة المعالين، والفرد أو رب الأسرة من فاقدي الرعاية الأسرية القاطنين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية والصحية وليس لهم عائل أو دخل، والفرد أو رب الأسرة من ذوي الإعاقة العاجزين عن الكسب وليس لهم مصدر دخل بما لا يتعارض مع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،والأفراد والأسر القاطنين في مناطق جغرافية محددة الذين يتعرضون مؤقتا لكارثة طبيعية أو من صنع الإنسان، والفرد أو رب الأسرة الذي لا يكفي متوسط إجمالي دخله للوفاء باحتياجاته أو احتياجات الأسرة الأساسية، على أن يتم تعديل معايير وعناصر الاستهداف التي تم تحديد فئات غير القادرين استنادا إليها دوريا على فترات لا تزيد عن ثلاث سنوات.
وتتحمل الدولة أعباء التأمين الصحي الشامل عن فئات غير القادرين المحددة سابقا وفقا لمجموعة من الضوابط هي أن يعتد بتصنيف وزارة التضامن الاجتماعي والبيانات المسجلة لديها لتحمل الدولة أعباء التأمين الصحي الشامل عن فئات الفرد أو الأسرة المتحقق بشأنهم شروط استحقاق الدعم النقدي من برنامج تكافل وكرامة والضمان
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الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوكالة اليابانية

السيسي: الدولة مهتمة بتطوير التعليم العالي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتمام الدولة بتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مشيدا بنموذج الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وذلك باعتبارها من أهم مشاريع التعاون الثنائي بين البلدين، معبرا عن تقديره للدعم الياباني المتواصل للمشروعات ذات الصلة بالارتقاء بالتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي في مصر، معربا عن أمله في تعميق هذا التعاون من خلال تعميم التجربة اليابانية في التعليم في مصر وزيادة المنح الدراسية المقدمة للطلاب المصريين إلى اليابان.
الاهرامات

الآثار: 500 مليون جنيه تكلفة تطوير الأهرامات.. والافتتاح 2020

قال العميد هشام سمير مساعد وزير الآثار للشئون الهندسية، اليوم الأربعاء، إنه من المقرر افتتاح مشروع تطوير الأهرامات في الربع الأول من عام 2020 بتكلفة حوالى 500 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء هندسيا من المشروع الذي يستهدف توفير كافة سبل الراحة للزائرين المصريين والأجانب. وأوضح "سمير"، أنه تم الاتفاق مع شركة (أوراسكوم) للاستثمار القابضة، التي تتولى مسئولية تقديم وتشغيل خدمات الزائرين بمنطقة الأهرامات على توفير حافلات كهربائية كبيرة سعة 70 فردا لتستوعب الأفواج السياحية، موضحا أنه من المقرر أن تتسلم المنطقة تلك الحافلات في أبريل 2020، حيث يتم استيراد تلك النوعية من الخارج للحفاظ على المنطقة الأثرية من التلوث والضوضاء.
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الأرصاد: طقس الغد حار رطب على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وبعض مناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .
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إحياء القاهرة التاريخية.. خطة شاملة لتطوير ساحة ومسجد الحسين

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجيها إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس رئيس مجلس الوزراء، بتطوير منطقة وساحة مسجد الحسين، بما يتلاءم مع المكانة الدينية والتاريخية والأثرية للمسجد، والمنطقة المحيطة به، وأشار مدبولي، خلال الاجتماع الذي عقده مع عدد من الوزراء والقيادات المعنية، أن المخطط المقترح يأتي ليتكامل مع خطة التطوير الشاملة التي تنفذها الحكومة في عدة مناطق بالقاهرة التاريخية، أبرزها سور مجرى العيون، منطقة الفسطاط، شارع المعز، منطقة العتبة، والقاهرة الخديوية.
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مصطفى-مدبولي

الحكومة: عقد مؤتمر «أفريقيا 2019» بالعاصمة الإدارية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أهمية إبراز دور مصر في قارة أفريقيا، وذلك خلال فعاليات مؤتمر (أفريقيا 2019) في ظل أنه يعد أكبر التجمعات الاستثمارية بدول القارة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، مما سيسهم في تحقيق نمو مستدام وشامل من شأنه أن يوفر ملايين فرص العمل لأبناء القارة الأفريقية باستغلال ثرواتها الطبيعية وتنفيذ مشروعات كبرى تقوم على استغلال هذه الثروات.
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الرئيس يتابع تطورات «التأمين الصحي الشامل».. ويأمر بـ«دقة التنفيذ»

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضمان تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على نحو دقيق وناجح في كافة الجوانب "الفنية، البشرية، والطبية" لضمان تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية، وعلى نحو يدشن مرحلة جديدة من تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين وفق المعايير الدولية، مع ضمان استدامة جودة تلك الخدمات، وذلك في ضوء الأولوية المتقدمة التي يحظى بها قطاع الرعاية الطبية في خطط الدولة وفي إطار استراتيجية بناء الإنسان المصري. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الرئيس اليوم الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.
مصطفى-مدبولي

مدبولي يلتقي رؤساء شركات الميكروباصات لبحث «التحويل للغاز»

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع رؤساء وممثلي الشركات المٌصنعة لـ"الميكروباصات والميني باص"؛ وذلك لاستعراض خطة الحكومة للتوسع فى إنتاج المركبات التى تعمل بالغاز، وتحويل المركبات القديمة للعمل بالغاز الطبيعي، أو بالدورة المزدوجة للغاز والبنزين كبديل عن السولار؛ للاستفادة من الاحتياطيات المتوافرة من الغاز، وتقليل استيراد الوقود التقليدي الذي يكبد ميزانية الدولة تكلفة ضخمة من العملة الصعبة.
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تسجيل 310 آلاف مواطن بالتأمين الصحي في بورسعيد

أعلن الدكتور أحمد السبكي مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، عن تسجيل 86 ألف أسرة بإجمالي 310 آلاف مواطن بالوحدات الصحية التابعة لمنظومة التأمين الشامل في محافظة بورسعيد، إذ إن التسجيل الإلكتروني مستمر إلى جانب التسجيل الورقي، لتكوين قاعدة البيانات الكاملة للمواطنين والتي تتضمن جميع البيانات المرضية والعلاجية للمواطنين فى بورسعيد، موضحا أنه سيتم إطلاق أول نظام ميكنة جميع خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، يوم 13 سبتمبر المقبل، على أن تعمل المنظومة بشكل رسمي وانتهى التشغيل التجريبي لها.
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