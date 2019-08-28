الأرصاد: طقس الغد حار رطب على معظم الأنحاء

٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠١ ص

طقس - أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وبعض مناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، وارتفاع الموج في البحر الأحمر من مترين إلى مترين ونصف. بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الصغرى العظمى القاهرة 26 36 شبين الكوم 25 36 طنطا 25 35 دمنهور 24 35 الإسكندرية 26 32 بلطيم 25 32 مطروح 24 32 السلوم 23 31 سيوة 25 39 بورسعيد