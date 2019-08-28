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الأرصاد: طقس الغد حار رطب على معظم الأنحاء

٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠١ ص
طقس - أرشيفية
طقس - أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وبعض مناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، وارتفاع الموج في البحر الأحمر من مترين إلى مترين ونصف. بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الصغرى العظمى القاهرة 26 36 شبين الكوم 25 36 طنطا 25 35 دمنهور 24 35 الإسكندرية 26 32 بلطيم 25 32 مطروح 24 32 السلوم 23 31 سيوة 25 39 بورسعيد
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الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوكالة اليابانية

السيسي: الدولة مهتمة بتطوير التعليم العالي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتمام الدولة بتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مشيدا بنموذج الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وذلك باعتبارها من أهم مشاريع التعاون الثنائي بين البلدين، معبرا عن تقديره للدعم الياباني المتواصل للمشروعات ذات الصلة بالارتقاء بالتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي في مصر، معربا عن أمله في تعميق هذا التعاون من خلال تعميم التجربة اليابانية في التعليم في مصر وزيادة المنح الدراسية المقدمة للطلاب المصريين إلى اليابان.
الاهرامات

الآثار: 500 مليون جنيه تكلفة تطوير الأهرامات.. والافتتاح 2020

قال العميد هشام سمير مساعد وزير الآثار للشئون الهندسية، اليوم الأربعاء، إنه من المقرر افتتاح مشروع تطوير الأهرامات في الربع الأول من عام 2020 بتكلفة حوالى 500 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء هندسيا من المشروع الذي يستهدف توفير كافة سبل الراحة للزائرين المصريين والأجانب. وأوضح "سمير"، أنه تم الاتفاق مع شركة (أوراسكوم) للاستثمار القابضة، التي تتولى مسئولية تقديم وتشغيل خدمات الزائرين بمنطقة الأهرامات على توفير حافلات كهربائية كبيرة سعة 70 فردا لتستوعب الأفواج السياحية، موضحا أنه من المقرر أن تتسلم المنطقة تلك الحافلات في أبريل 2020، حيث يتم استيراد تلك النوعية من الخارج للحفاظ على المنطقة الأثرية من التلوث والضوضاء.
مصطفى-مدبولي

قرار بتحديد غير القادرين وضوابط إعفائهم من «التأمين الشامل»

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتحديد غير القادرين في تطبيق أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل، وضوابط إعفائهم من أعباء النظام، وحسب القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء يعد من غير القادرين الفرد أو الأسرة المتحقق بشأنهم شروط استحقاق الدعم النقدي من برنامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، والفرد أو رب الأسرة المتعطل عن العمل غير المستحق أو المستند لمدة استحقاق تعويض البطالة وكذلك كل فرد من أفراد الأسرة المعالين، والفرد أو رب الأسرة من فاقدي الرعاية الأسرية القاطنين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية والصحية وليس لهم عائل أو دخل، والفرد أو رب الأسرة من ذوي الإعاقة العاجزين عن الكسب وليس لهم مصدر دخل بما لا يتعارض مع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،والأفراد والأسر القاطنين في مناطق جغرافية محددة الذين يتعرضون مؤقتا لكارثة طبيعية أو من صنع الإنسان، والفرد أو رب الأسرة الذي لا يكفي متوسط إجمالي دخله للوفاء باحتياجاته أو احتياجات الأسرة الأساسية، على أن يتم تعديل معايير وعناصر الاستهداف التي تم تحديد فئات غير القادرين استنادا إليها دوريا على فترات لا تزيد عن ثلاث سنوات.
مسجد-الحسين-تصوير-سامح-ابو-حسن (6)

إحياء القاهرة التاريخية.. خطة شاملة لتطوير ساحة ومسجد الحسين

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجيها إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس رئيس مجلس الوزراء، بتطوير منطقة وساحة مسجد الحسين، بما يتلاءم مع المكانة الدينية والتاريخية والأثرية للمسجد، والمنطقة المحيطة به، وأشار مدبولي، خلال الاجتماع الذي عقده مع عدد من الوزراء والقيادات المعنية، أن المخطط المقترح يأتي ليتكامل مع خطة التطوير الشاملة التي تنفذها الحكومة في عدة مناطق بالقاهرة التاريخية، أبرزها سور مجرى العيون، منطقة الفسطاط، شارع المعز، منطقة العتبة، والقاهرة الخديوية.
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طقس-حار (6)

الأرصاد: أمطار وشبورة واضطراب الملاحة البحرية غدا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-حار (4)

انخفاض الحرارة 3 درجات غدا.. وسقوط أمطار بالصعيد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الجمعة، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين تمتد إلى مناطق من جنوب الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحرين الأبيض والأحمر، فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر إلى متر ونصف.
طقس-حار-مياه

الأرصاد: شبورة وحرارة شديدة في طقس الغد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الخميس، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية حار على السواحل الشرقية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحرين فارتفاع الموج فيهما من متر إلى متر ونصف.
طقس-حار (4)

الأرصاد: طقس الغد حار.. و7 مدن «+40 درجة»

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية .
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