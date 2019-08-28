الآثار: 500 مليون جنيه تكلفة تطوير الأهرامات.. والافتتاح 2020

تحرير:أ.ش.أ ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٢ ص

الأهرامات - أرشيفية

قال العميد هشام سمير مساعد وزير الآثار للشئون الهندسية، اليوم الأربعاء، إنه من المقرر افتتاح مشروع تطوير الأهرامات في الربع الأول من عام 2020 بتكلفة حوالى 500 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء هندسيا من المشروع الذي يستهدف توفير كافة سبل الراحة للزائرين المصريين والأجانب. وأوضح "سمير"، أنه تم الاتفاق مع شركة (أوراسكوم) للاستثمار القابضة، التي تتولى مسئولية تقديم وتشغيل خدمات الزائرين بمنطقة الأهرامات على توفير حافلات كهربائية كبيرة سعة 70 فردا لتستوعب الأفواج السياحية، موضحا أنه من المقرر أن تتسلم المنطقة تلك الحافلات في أبريل 2020، حيث يتم استيراد تلك النوعية من الخارج للحفاظ على المنطقة الأثرية من التلوث والضوضاء.

وأضاف أنه عقب استلام تلك الحافلات والبدء في تشغيلها، سيتم افتتاح مشروع تطوير الأهرامات، مشيرا إلى أن شركة (اوراسكوم) ستقوم بتنظيم والترويج للفعاليات بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للآثار، واستحداث وسائل خدمات عالية التقنية للزائرين مثل (واي فاي)، وخدمات رقمية كدليل للزوار وتطبيقات هاتفية، وطباعة وتوزيع