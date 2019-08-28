23 قتيلا و13 مصابا في هجوم مسلح جنوب المكسيك

٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٥ ص

شرطة المكسيك - أرشيفية

لقي 23 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 13 آخرون بجروح، وذلك في هجوم شنه مسلحون داخل حانة بمدينة "كواتزاكوالكوس" الساحلية جنوب المكسيك. حسب شبكة "إيه.بي.سي.نيوز" الأمريكية، اليوم الأربعاء، فإن قوات الشرطة تبحث في الوقت الحالي عن منفذي هذا الهجوم الذي بدأ باندلاع نيران يشتبه في أنها ناتجة عن انفجار قنابل بنزين. يأتي هذا الهجوم بعد مرور ما يقرب من ثماني سنوات على اندلاع حريق في كازينو بمدينة "مونتيري" الشمالية أسفر وقتها عن مقتل 52 شخصا.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، لقى 8 أشخاص مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون جراء هجوم نفذته عصابة مسلحة على مقهى ترفيهي للبلياردو في مدينة إيرابواتو المكسيكية الواقعة بولاية جواناخواتو، وذكر موقع "سين إمبارجو"، أن الهجوم المسلح، وقع عندما فتح قطاع الطرق النار على أشخاص تجمعوا في مكان ترفيهي، وفقا للموقع،