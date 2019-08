23 قتيلا و13 مصابا في هجوم مسلح جنوب المكسيك

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، لقى 8 أشخاص مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون جراء هجوم نفذته عصابة مسلحة على مقهى ترفيهي للبلياردو في مدينة إيرابواتو المكسيكية الواقعة بولاية جواناخواتو، وذكر موقع "سين إمبارجو"، أن الهجوم المسلح، وقع عندما فتح قطاع الطرق النار على أشخاص تجمعوا في مكان ترفيهي، وفقا للموقع، حيث قتل ثمانية أشخاص على الفور، وأصيب ثلاثة آخرون.

من الجدير بالذكر أن الحادث وقع على بعد أمتار من مبنى وزارة الأمن العام في إيرابواتو.

Fire at a bar kills at least 23 in Mexico's state of Veracruz pic.twitter.com/J5UohKbjsk