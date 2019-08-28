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23 قتيلا و13 مصابا في هجوم مسلح جنوب المكسيك

٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٥ ص
شرطة المكسيك - أرشيفية
شرطة المكسيك - أرشيفية
لقي 23 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 13 آخرون بجروح، وذلك في هجوم شنه مسلحون داخل حانة بمدينة "كواتزاكوالكوس" الساحلية جنوب المكسيك. حسب شبكة "إيه.بي.سي.نيوز" الأمريكية، اليوم الأربعاء، فإن قوات الشرطة تبحث في الوقت الحالي عن منفذي هذا الهجوم الذي بدأ باندلاع نيران يشتبه في أنها ناتجة عن انفجار قنابل بنزين. يأتي هذا الهجوم بعد مرور ما يقرب من ثماني سنوات على اندلاع حريق في كازينو بمدينة "مونتيري" الشمالية أسفر وقتها عن مقتل 52 شخصا.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، لقى 8 أشخاص مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون جراء هجوم نفذته عصابة مسلحة على مقهى ترفيهي للبلياردو في مدينة إيرابواتو المكسيكية الواقعة بولاية جواناخواتو، وذكر موقع "سين إمبارجو"، أن الهجوم المسلح، وقع عندما فتح قطاع الطرق النار على أشخاص تجمعوا في مكان ترفيهي، وفقا للموقع،
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لبنان

كيف رأى اللبنانيون الصدام العسكري مع إسرائيل؟

بات دخول كل من إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية في مواجهة عسكرية محتملة، هو أمر مُرجح، خاصة في ظل الاستعدادات المكثفة التي اتخذها الطرفان في الساعات القليلة الماضية، وبالأخص قوات الاحتلال التي كثفت تواجدها على الحدود اللبنانية. وخلال الساعات القليلة الماضية، بدا من الواضح أن المناطق الحدودية هي من بين القطاعات المستهدفة بقوة، حال نشوب صراع عسكري مباشر بين الجانبين خلال الأيام القليلة المقبلة، على خلفية سلسلة من الهجمات التي شنتها إسرائيل على المواقع الحدودية في لبنان.
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4 جبهات.. إسرائيل تصعد هجماتها فى بلدان عربية

"أعيد وأكرر، ما من حصانة لإيران فى أى مكان، قواتنا تعمل فى كل الجبهات ضد الهجمات الإيرانية"، هكذا حذر رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، فى وقت سابق من الأسبوع الجارى. ويبدو أن نتنياهو قد نفذ تهديداته بملاحقة إيران وحلفائها فى المنطقة، دون أن يمس أراضيها أو قواتها بشكل مباشر، مستبيحا الأراضى العربية، وبمساعدة أمريكية، وسط صمت عرى. حيث شنت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلى هجمات ضد عدد من بلدان المنطقة العربية، فى كل من سوريا والعراق ولبنان بالإضافة إلى العنف المستمر فى فلسطين.
تيكاد

تيكاد 7.. قمة يابانية لتنمية إفريقيا بمشاركة السيسي

اليوم الثلاثاء، وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدينة يوكوهاما اليابانية، فى مستهل زيارته للبلاد، التي تستمر على مدى 3 أيام، وذلك للمشاركة فى قمة مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الإفريقية «تيكاد 7»، والذي يعقد في خلال الفترة من 28 إلى 30 أغسطس الجارى. وتعقد القمة تحت رئاسة مشتركة يابانية - مصرية، وذلك على خلفية الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقى، وهو الأمر الذي يدعم عملية التعاون الثلاثى ما بين مصر واليابان فى إفريقيا بما يسهم فى تحقيق التطلعات التنموية للقارة السمراء، فما هي قمة "تيكاد"؟
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صحف عبرية: طوارئ في إسرائيل بسبب الجبهات الأربع

شنت إسرائيل حربًا ضد فصائل مختلفة على صلة بإيران في بلدان متفرقة، كان أبرزها سوريا ولبنان، خلال الساعات القليلة الماضية، الأمر الذي أنذر بمواجهات عسكرية مباشرة في الفترة المقبلة، خاصة بعد توعد تلك الفصائل، ومن بينها حزب الله اللبناني، بالرد على تلك الهجمات. الضربات التي وجهتها إسرائيل في أربع جبهات، هي سوريا، لبنان، العراق، وقطاع غزة، كان لها آثارها المباشرة على مستوى الداخل، وهو ما رصدته العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية على مدى الساعات القليلة الماضية، وتحديدًا منذ بدء الضربات.
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حريق-الامازون (7)

رئة العالم تحترق| 73 ألف حريق في «الأمازون» منذ 2019

شهدت الغابات المطيرة في حوض نهر الأمازون أعدادا قياسية من الحرائق هذا العام، والآن تزايدت حدة الحرائق، حتى إنه تم التقاط الدخان الناجم عن ألسنة اللهب على أقمار هيئة الفضاء الأمريكي "ناسا"، والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي "ناوا" من الفضاء. ووفقا للمعهد الوطني لأبحاث الفضاء، أظهرت بيانات الأقمار الصناعية زيادة حرائق الغابات بنسبة 83% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، وتشير وكالة الفضاء إلى أن بيانات أقمارها الصناعية قد اكتشفت نحو 73 ألف حريق منذ يناير 2019.
شارع المعز

الآثار: شارع المعز آمن تماما بعد نشوب حريق محدود

أكد الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، سلامة المباني الأثرية في شارع المعز، مشيرا إلى أنها لم يصبها أي ضرر إثر نشوب حريق محدود فجر اليوم في المنطقة المجاورة لسبيل (خسرو) الأثري بشارع المعز. وقال رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، في تصريح اليوم الجمعة، إنه توجه على الفور إلى موقع الحريق مع فريق من مفتشي آثار المنطقة ومسئولي أمن الآثار، الذين اتخذوا جميع إجراءات الوقاية ووسائل الحفاظ على الآثار المتواجدة في محيط المنطقة.
صواريخ حوثية

اشتباكات بين المقاومة الجنوبية والحوثيين في يافع

شنت ميليشيات الحوثي الانقلابية، في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، هجومًا عنيفًا على مواقع عسكرية في منطقة يافع التابعة لمحافظة لحج في جنوب اليمن، انطلاقاً من محافظة البيضاء وسط اليمن، وذلك لأول مرة منذ بداية انقلاب الحوثيين في 2014. وأكدت مصادر ميدانية، أن ميليشيا الحوثي شنت هجومًا واسعًا باتجاه منطقة السر في يافع، مشيرين إلى أن معارك عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة تحدث الآن، حيث تتصدى قوات المقاومة الجنوبية والحزام الأمني لهذا الهجوم، بحسب العريبة.
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قتلى وجرحى في هجوم بالحجارة على قاعدة جوية بإيران

قتل شخصان وأصيب عدد آخر من بينهم جنود في قاعدة جوية بمدينة محمود آباد في محافظة مازندران شمال إيران، وفق ما أوردت وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم السبت. وأوردت "روسيا اليوم، عن الوكالة، أن نحو 50 مواطنا هاجموا القاعدة الجوية بالحجارة والسلاح الأبيض أثر خلاف مع القاعدة حول أراض محيطة بها، مؤكدين امتلاكها. وأضافت الوكالة أن المهاجمين اقتربوا من مدرج القاعدة الجوية ورموا الحجارة والسلاسل وقطعا من الخشب باتجاه الجنود، ما أدى إلى جرح عدد منهم، واضطر الجنود لإطلاق النار تجاههم، الأمر الذي أدى إلى مقتل اثنين وجرح أربعة منهم.
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