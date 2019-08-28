صحف سعودية: روحاني يجهد مبادرة باريس واستنفار في غزة

الصحف كشفت أن رئيس النظام السوري بشار الأسد أمر بإجراءات ضد شركات ابن خاله رجل الأعمال رامي مخلوف في سوريا، بما في ذلك حصته في «سيريتل» أكبر مزود للهاتف النقال في البلاد

تحرير:وفاء بسيوني ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٨ ص

أطلعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، على العديد من القضايا والموضوعات التي تنوعت بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، مسلطة الضوء على الصراع في الشرق الأوسط. نبدأ من إيران، فتحت عنوان "روحاني يرهن التغيير الإيجابي مع ترامب بمفتاح العقوبات"، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الرئيس الإيراني حسن روحاني رهن أمس، التقاط صورة مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب برفع العقوبات الاقتصادية غداة تسويق فرنسي لـ"محادثات محتملة" بين طهران وواشنطن، وأعاد الكرة مجددا إلى ملعب الطرف الآخر، مشددا على أنه "يمسك بمفاتيح التطورات الإيجابية".

كما رهن وزير الخارجية محمد جواد ظريف أي تصور للقاء بتراجع الولايات المتحدة عن الانسحاب من الاتفاق النووي واكتمال نصاب مجموعة "5+1" وذلك بعد يوم من الإعلان عن تحرك للتمهيد للقاء أمريكي/ إيراني لمحاولة إنهاء الأزمة المرتبطة بأنشطتها النووية. وتحت عنوان "روحاني يتراجع ويجهض مبادرة باريس"، كشفت صحيفة "عكاظ"

كما رهن وزير الخارجية محمد جواد ظريف أي تصور للقاء بتراجع الولايات المتحدة عن الانسحاب من الاتفاق النووي واكتمال نصاب مجموعة "5+1" وذلك بعد يوم من الإعلان عن تحرك للتمهيد للقاء أمريكي/ إيراني لمحاولة إنهاء الأزمة المرتبطة بأنشطتها النووية.

وتحت عنوان "روحاني يتراجع ويجهض مبادرة باريس"، كشفت صحيفة "عكاظ" أنه بعد أقل من 24 ساعة على إعلانه الاستعداد للجلوس مع أي شخص إذا كان ذلك في مصلحة بلاده، تراجع رئيس النظام الإيراني حسن روحاني، أمس الثلاثاء، عن موقفه، معلنا أن طهران لن تدخل في حوار مع واشنطن ما لم ترفع عنها كل العقوبات.

وقال روحاني إن إيران مستعدة دائما لإجراء محادثات، وأضاف: "لكن ينبغي لواشنطن أولا أن تتحرك برفع كل العقوبات غير المشروعة والجائرة المفروضة على إيران"، بحسب زعمه.

وبعدما بدا أن انفراجا طفيفا تحقق في هذا الملف في الأيام الأخيرة خلال قمة مجموعة السبع في فرنسا، مع عدم استبعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية عقد لقاء مع نظيره الإيراني، عاد روحاني كعادة قادة نظام الملالي، خطوتين إلى الوراء فارضا شروطا لعقد مثل هذا اللقاء، وهو ما يتناقض مع إيفاده وزير خارجيته للتفاوض مع الفرنسيين والاستنجاد بوساطة باريس.

وأشارت صحيفة "الحياة" إلى أن روحاني كان قد قال: "أعتقد بضرورة استخدام أي وسيلة ممكنة، من أجل تنمية البلاد وتقدّمها، لو أنني أعلم بأن مشكلة البلاد ستُحل إذا التقيت شخصا، فلن أمتنع عن ذلك".

جاء ذلك بعدما قال ترامب في اليوم ذاته إن هناك "فرصة جيدة" ليلتقي مع نظيره الإيراني. وأضاف في مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في ختام قمة مجموعة الدول الصناعية السبع في مدينة بياريتس الفرنسية: "إذا كانت الظروف مناسبة، سأوافق بالتأكيد على ذلك. أعتقد أن (روحاني) يريد اللقاء، وأن إيران تريد تسوية الوضع".



وتحت عنوان "استنفار في قطاع غزة بعد مقتل 3 شرطيين"، كشفت "عكاظ" أن قطاع غزة شهد حالة استنفار على أثر انفجارين أوديا بحياة ثلاثة شرطيين في القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس، وفق ما أفاده مسؤولون فلسطينيون.

ولم تحدد السلطات في غزة طبيعة الانفجارين، بينما قال الجيش الإسرائيلي الذي قصف موقعا لحماس، أمس الثلاثاء، على أثر إطلاق صاروخ من القطاع، إنه لم يشن أي غارة على القطاع مساء أمس. وقال شهود فلسطينيون إنه لم تكن هناك طائرات تحلق فوق المكان عند وقوع الانفجارين.



وبالانتقال إلى السودان، ذكرت صحيفة "الجزيرة" أن مصادر سودانية توقعت أن يؤدي وزراء الحكومة السودانية الانتقالية برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك، اليمين الدستورية اليوم الأربعاء، حسب اتفاق ترتيبات تشكيل السلطة. وقد أعلنت قوى "الحرية والتغيير" أمس، الانتهاء من إعداد قائمة ترشيحاتها للوزراء في الحكومة.

وأدى مجلس سيادي، غالبيته من المدنيين في السودان، اليمين الدستورية الأسبوع الماضي بموجب اتفاق بين المجلس العسكري الحاكم وممثلي حركة الاحتجاج. وتضمن "الإعلان الدستوري" فترة انتقالية من ثلاث سنوات.



وتحت عنوان "بيروت تتأهب لاستيعاب ذيول الرد المدروس"، أفادت "الشرق الأوسط" أن مجلس الدفاع الأعلى اللبناني شدد على حق اللبنانيين في الدفاع عن النفس بكل الوسائل لمنع تكرار الاعتداء الإسرائيلي، بينما طمأن رئيس الحكومة سعد الحريري، اللبنانيين قائلا: "ليس هناك ما يخيف".





وحول الأوضاع في سوريا، ذكرت "عكاظ" أن فصائل المعارضة السورية المسلحة، شنت أمس الثلاثاء، هجوما عنيفا على محاور شرق خان شيخون. ووصف المرصد السوري لحقوق الإنسان الهجوم بأنه الأكبر منذ سيطرة النظام على خان شيخون وريف حماة الشمالي.

وأضاف المرصد أن اشتباكات عنيفة اندلعت على محاور عدة بريف إدلب الشرقي، بين قوات النظام والميليشيات الموالية لها من جهة، والفصائل المقاتلة وتنظيم حراس الدين وأنصار التوحيد من جهة أخرى، في هجوم عنيف وواسع نفذه الأخير على محاور السلومية والجدوعية وتل مرق وشم الهوى الواقعة نحو شرق مدينة خان شيخون والتمانعة.

وأفاد المرصد أن الفصائل بدأت هجومها بعمليات تمهيد بري مكثفة وعنيفة، بينما حاول النظام التصدي بإسناد من الطائرات الحربية والمروحية وطائرات روسية، إضافة إلى القصف البري المكثف والمتبادل، وسط إعطاب وتدمير آليات لقوات النظام في المنطقة.

وذكرت "الجزيرة" أن المرصد أعلن مقتل 51 عنصرا من قوات النظام والفصائل أمس جراء اشتباكات بين الطرفين في محافظة إدلب.



وتحت عنوان "الأسد يأمر بإجراءات ضد شركات رامي مخلوف"، أفادت "الشرق الأوسط" أن رئيس النظام السوري بشار الأسد، أمر بإجراءات ضد شركات ابن خاله رجل الأعمال رامي مخلوف في سوريا، بما في ذلك حصته في "سيريتل" أكبر مزود للهاتف النقال في البلاد و"السوق الحرة" العاملة في البوابات الحدودية لسوريا.

ويعد رامي، ابن محمد مخلوف شقيق والدة رئيس النظام، أحد أبرز رجال الأعمال في سوريا. وأسس كثيرا من الشركات، ومنها "شام القابضة". وهو الذي أعلن في منتصف 2011 التنازل عن ممتلكاته لـ"أعمال خيرية" في إطار استيعاب الاحتجاجات السلمية وقتذاك، لكنه أسهم لاحقا في دعم قوات الحكومة عبر وسائل عدة بينها "جمعية البستان" وميليشيات قاتلت إلى جانبها.



تناولت "الشرق الأوسط" الشأن اليمني حيث جددت الأمم المتحدة دعمها للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته المعترف بها دوليا، مؤكدة أن أي حلول للأزمة اليمنية لن تأتي إلا عبر مسار واحد، هو الحكومة الشرعية التي يعترف بها المجتمع الدولي.

وأكد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في رسالة شفهية، نقلها يوم أمس مبعوثه الخاص لليمن مارتن غريفيث، للرئيس اليمني، دعمه لشرعية الرئيس هادي، وأمن وسلامة ووحدة واستقرار اليمن.

وأشاد جوتيريش، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، بمواقف الرئيس اليمني الصادقة والجادة نحو السلام والخروج باليمن إلى رحاب الأمن والاستقرار، متطلعا إلى لقاء "هادي" في الأمم المتحدة قريبا.