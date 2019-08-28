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صحف سعودية: روحاني يجهد مبادرة باريس واستنفار في غزة

الصحف كشفت أن رئيس النظام السوري بشار الأسد أمر بإجراءات ضد شركات ابن خاله رجل الأعمال رامي مخلوف في سوريا، بما في ذلك حصته في «سيريتل» أكبر مزود للهاتف النقال في البلاد
تحرير:وفاء بسيوني ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٨ ص
صحف سعودية
صحف سعودية
أطلعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، على العديد من القضايا والموضوعات التي تنوعت بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، مسلطة الضوء على الصراع في الشرق الأوسط. نبدأ من إيران، فتحت عنوان "روحاني يرهن التغيير الإيجابي مع ترامب بمفتاح العقوبات"، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الرئيس الإيراني حسن روحاني رهن أمس، التقاط صورة مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب برفع العقوبات الاقتصادية غداة تسويق فرنسي لـ"محادثات محتملة" بين طهران وواشنطن، وأعاد الكرة مجددا إلى ملعب الطرف الآخر، مشددا على أنه "يمسك بمفاتيح التطورات الإيجابية".
كما رهن وزير الخارجية محمد جواد ظريف أي تصور للقاء بتراجع الولايات المتحدة عن الانسحاب من الاتفاق النووي واكتمال نصاب مجموعة "5+1" وذلك بعد يوم من الإعلان عن تحرك للتمهيد للقاء أمريكي/ إيراني لمحاولة إنهاء الأزمة المرتبطة بأنشطتها النووية. وتحت عنوان "روحاني يتراجع ويجهض مبادرة باريس"، كشفت صحيفة "عكاظ"
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القدس

غضب بعد حذف «الأراضي الفلسطينية» من موقع الخارجية الأمريكية

بات من الواضح أن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرامية لنسف القضية الفلسطينية، لم تتوقف فقط عند الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيل المحتل، بل ستمد إلى أكثر من ذلك، وفقا لخطة يعلمها هو وحلفائه في تل أبيب.. أحدث هذه الإجراءات كانت حذف الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية صفحة خاصة بالأراضي الفلسطينية من لائحته للبلدان والمناطق، ما أثار حالة من الغضب الشديد في الأوساط السياسية الفلسطينية وخصوصا على المستوى الرسمي، وسط تصريحات أمريكية تقلل من الخطوة، وتؤكد دون توضيحات عدم وجود أي تغير في سياسات واشنطن، مؤخرا.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

انتظروا ضربة كاسحة.. رسالة سرية من إسرائيل لحزب الله

التهديدات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله، لم تكتف بأن يكون الإعلام ساحتها وأن تكون مجرد تصريحات عنترية لمسؤولين من كلا الطرفين، إذ بات واضحا أن هناك رسائل سرية متبادلة بين الطرفين، وهو ما كشف عنه تقرير نشره موقع "ديبكا" الاستخباراتي الإسرائيلي، مساء أمس، والذي أوضح أنه خلال الساعات الأخيرة، نقلت نقلت قيادات الإسرائيلية رسائل عبر قنوات سرية إلى لبنان، بشأن تهديدات حزب الله مؤخرا بالرد على أي عدوان للاحتلال بضربة مفاجئة، مشيرا إلى أن إسرائيل أكدت خلال الرسائل رفضها القاطع لإشارات حزب الله عن التجهيز "لعمل انتقامي" محدود لن يتسبب في إشعال حرب.
صحف-امراتية

صحف الإمارات: جدل في السودان وقطر تصفع تركيا

تنوعت عناوين الصحف الإماراتية بين استعراض الأوضاع في فلسطين والمعارك في سوريا، كما استعرضت تطورات الشأن السودانى، وتناولت الصحف أيضا حرائق الأمازون كما سلطت الضوء على احتفال الإمارات بيوم المرأة. تحت عنوان "جدل في السودان بعد تسريب ترشيحات التغيير للوزارات"، ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن تسريب قوائم قوى الحرية والتغيير للأسماء المرشحة لتولي المناصب الوزارية والمجالس القومية، التي بلغت 71 مرشحا ومرشحة لتولي 14 وزارة و4 مجالس عليا، قاد إلى جدل كبير في الأوساط السودانية.
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استشهاد شرطيين فلسطينيين في انفجار بغزة

استشهد شرطيان فلسطينيان، وأصيب شخص على الأقل، في انفجار وقع ليلا في مدينة غزة، ولم تُعرف أسبابه بعد، بحسب ما أعلن مسؤولون فلسطينيون. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أعلن أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة حماس في القطاع، عبر موقع «تويتر» استشهاد اثنين من المواطنين، وإصابة مواطن ثالث بجراح خطيرة. وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة حماس: «جاء ذلك بالإضافة إلى إصابة شابين بجراح مختلفة وسيدة بجراح متوسطة غرب غزة». وأعلن القدرة أن الشهيدين هما سلامة ماجد النديم، وعلاء زياد الغرابلي، ويبلغان 32 عاما.
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القصف-بالصواريخ

صاروخ من غزة يفسد حفلا فنيا بإسرائيل (فيديو)

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن صاروخا أطلق من غزة سقط قرب مهرجان فني بمستوطنة سديروت، مشيرة إلى أنه طُلب من الحضور الذين احتشدوا في الحفل، العودة إلى بيوتهم، بحسب "روسيا اليوم". كما أخلت الشرطة الأشخاص من ملعب كرة القدم الذي احتضن الحفل وجرى إلغاؤه، فيما بدأت الفرق بمعالجة المصابين بالهلع بمكان الحادث. وكان مستوطنون أصيبوا، مساء الأحد، جراء سقوط صواريخ من غزة باتجاه مستوطنات غلاف قطاع غزة. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن منظومة "القبة الحديدية" حاولت اعتراض صاروخين من أصل 3 أطلقت قرب مستوطنة "سديروت" شرق القطاع.
صحف

صحف سعودية: الأسد وأردوغان على خط النار في سوريا

سلطت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، الضوء على تطورات الصراع في الشرق الأوسط، وتصدر الشأن السوداني مانشيتات الصحف واستعرضت أيضا الأحداث في اليمن. تناولت صحيفة "عكاظ" إعلان المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني الفريق أول شمس الدين كباشي رسميا أمس الثلاثاء، تشكيل المجلس السيادي الذي سيقود المرحلة الانتقالية التي اتفق عليها الطرفان ومدتها 39 شهرا. وقال كباشي إنّ مرسوما دستوريا صدر بتشكيل مجلس السيادة المؤلف من 11 عضوا، برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الذي سيؤدي القسم اليوم الأربعاء أمام رئيس القضاء.
قوات الاحتلال الإسرائيلي

طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على شمال غزة

شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، غارات عدة على مناطق شمال غزة، وذلك وفق ما أدلى به شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك" الروسية، ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن الطيران الإسرائيلي شن غارة شمال قطاع غزة، بعد محاولة شبان اجتياز الحدود والوصول إلى الأراضي الإسرائيلية شرق بيت لاهيا، وأن هناك أنباء عن مقتل فلسطينيين في أثناء محاولتهم التسلل من قطاع غزة إلى إسرائيل. وصرح الناطق الرسمي باسم الجيش أفيخاي أدرعي: "قوات الجيش رصدت مشتبها فيهم وهم مسلحين بالقرب من السياج الأمني شمال قطاع غزة، وأن مروحية حربية ودبابة أطلقت باتجاههم النار".
القبة-الحديدية

جيش الاحتلال: القبة الحديدية تعترض صاروخا من غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، إن القبة الحديدية اعترضت صاروخا أطلق من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف دون الحديث عن أضرار مادية وبشرية. وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إن "صاروخاً واحداً أطلق من القطاع مساء الجمعة، واعترضته القبة الحديدية". وأضاف في تصريحات صحفية: "في أعقاب انطلاق صفارات الإنذار في سديروت، وچا?يم، وإيرز، ونيريم، اعترضت القبة الحديدية الصاروخ الذي أطلق من غزة".
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