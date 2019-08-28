مرتضى منصور ينتقد حكم موقعة الزمالك ضد المقاصة

٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٢ ص

الزمالك

انتقد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تعيين محمد معروف حكمًا لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء أمام نظيره مصر للمقاصة، والمقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، على استاد برج العرب بالإسكندرية، وقال منصور في تصريحات تليفزيوينة فجر اليوم الأربعاء، «محمد معروف سبق وأن ألغى هدفًا صحيحًا للحرس في مرمى الأهلي بالدوري الممتاز.. البداية ليست جيدة من لجنة الحكام».

وقررت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين محمد معروف الحكم الدولي، لإدارة مباراة الزمالك ومصر للمقاصة، بعدما تم استبعاد جهاد جريشة وإبراهيم نور الدين خارج المرشحين لإدارة اللقاء، بسبب معاقبة الأول بالإيقاف بسبب لقاء الأهلي وبيراميدز، وإدارته نهائي مركز شباب ميت فضالة دون إذن، أما الثاني فقد أدار لقاء الفارس

وقررت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين محمد معروف الحكم الدولي، لإدارة مباراة الزمالك ومصر للمقاصة، بعدما تم استبعاد جهاد جريشة وإبراهيم نور الدين خارج المرشحين لإدارة اللقاء، بسبب معاقبة الأول بالإيقاف بسبب لقاء الأهلي وبيراميدز، وإدارته نهائي مركز شباب ميت فضالة دون إذن، أما الثاني فقد أدار لقاء الفارس الأبيض في الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدوري.



وجاء تأهل الزمالك إلى دور ربع النهائي بعد فوزه على مركز شباب منية سمنود، بهدف دون رد في دور الـ 32 من المسابقة، فيما فاز في دور الـ16 على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد.



بينما تأهل المقاصة لهذا الدور بعد الفوز على أبو قير للأسمدة في دور الـ32 بهدفين دون رد، وبعدها فاز على دجلة بهدفين مقابل هدف في دور الـ16، حيث يمتلك الفريقان حلم خطف بطاقة التأهل للدور قبل النهائي في مباراة اليوم.

